Zapomeňte na drahé fitness. Nejlepší cestu ke zdraví i psychické pohodě máte pod nohama

Tereza Šimurdová
  6:31
Jednoduchý pohyb bez složitého vybavení, který má překvapivě široký dopad na tělo i mysl. Praktický průvodce vysvětluje, jak z každodenní aktivity vytěžit maximum a proměnit ji v účinný nástroj pro dlouhodobou vitalitu. Chůze je tou nejpřirozenější formou pohybu – a přesto ji často podceňujeme.
Fotogalerie2

Pěšinka, po které se chodí bez bot, imituje chůzi přírodou. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Nová kniha Krok za krokem do pohody od autorky Niny Borough ukazuje, že právě obyčejná chůze může být klíčem k lepšímu zdraví, kondici i psychické pohodě.

Jak správně chodit

Publikace nabízí praktického průvodce pro všechny, kdo chtějí zlepšit svou fyzickou i duševní kondici bez složitých tréninkových plánů či drahého vybavení. Čtenáři se dozvědí, jak správně chodit, jak si vybrat vhodnou obuv nebo jak přizpůsobit tempo i terén svým cílům a aktuální kondici. Nechybí ani tipy na vhodnou stravu, doplňkové aktivity či trénink v různých podmínkách.

Chůze je svoboda, říká turista v penzi. Za 44 dní chce nyní zdolat 1 700 kilometrů

Jednoduchost je klíč

Kniha cílí jak na začátečníky, tak na pokročilejší chodce, kteří chtějí svůj pohyb posunout na vyšší úroveň. Nabízí přehledně zpracované tréninkové programy, díky nimž si každý může nastavit vlastní cestu ke zdravějšímu životnímu stylu. Autorka zdůrazňuje, že pravidelný pohyb nemusí být náročný, aby byl účinný. Naopak – právě jednoduchost chůze je její největší předností. „Každý krok se počítá,“ připomíná Borough a motivuje čtenáře, aby začali hned – bez výmluv a zbytečného odkládání.

Zdravější chůze

  • Na botách záleží víc, než by se mohlo zdát. Často se ale vůbec nezamýšlíme nad tím, co si ráno nazujeme.
  • Obuv má zásadní vliv nejen na chůzi, ale i na to, jak se cítíme a zda nás bolí záda, hlava, kolena nebo chodidla samotná.
  • „Fungování chodidla ovlivňuje držení těla a rovnováhu. Nepracuje-li správně, projeví se to napětím v jiné části těla. Mnoho obtíží, jako jsou bolesti kolen, kyčlí, ramen či šíje, řešíme tam, kde zrovna bolí, ale právě u chodidel je příčina,“ říká Lukáš Klimpera, fyzioterapeut a zakladatel Ahinsa shoes.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

É vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.