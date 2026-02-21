Krpálek mění tatami za prut a chystá se na tvrdý mořský Fishing challenge souboj s Véghem

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek nachází rovnováhu mimo tatami u vody. Rybaření je pro něj únikem od vrcholového sportu, rodinnou vášní i novou výzvou – v březnu jej čeká ostrý mořský souboj s Attilou Véghem.

Lukáš Krpálek si zamiloval rybaření na moři. | foto: Archiv Lukáše Krpálka

O tomto souboji, ale i o tom, jaká je pro něj rybaření vášeň, se šampion rozpovídal pro deník Metro.

Jak k rybářskému souboji s Véghem došlo?
Začalo to v Norsku, kde jsme spolu rybařili. Od první chvíle tam byla zdravá rivalita, kdo chytil větší rybu, kdo je lepší. Nakonec padla výzva: férový souboj v Ománu.

Co od projektu Fishing challenge očekáváte?
Tvrdé podmínky. Vedro přes třicet stupňů, rybolov od východu do západu slunce, houpající se loď. Každá ryba může rozhodnout. Bude to fyzicky i psychicky náročné.

O Krpálkovi

  • Lukáš Krpálek je nejúspěšnější český judista historie a dvojnásobný olympijský vítěz, mistr světa i mistr Evropy ve dvou různých váhových kategoriích (do 100 kilogramů a nad 100 kilogramů).
  • Na olympijských hrách vybojoval dvakrát zlato. V roce 2016 v Riu de Janeiru do 100 kg a v roce 2020 v Tokiu nad 100 kg.
  • Na mistrovství světa získal dvakrát zlato, v roce 2014 v Čeljabinsku a v roce 2019 v Tokiu. Rovněž získal v roce 2023 stříbro v Dauhá a je také držitelem tří bronzových medailí.
  • Na mistrovství Evropy získal třikrát zlato. V roce 2013 v Budapešti, 2014 v Montpellieru a 2018 v Tel Avivu. Celkem má z evropského šampionátu sedm medailí.

Je to větší tlak než zápas na tatami?
Jiný typ tlaku. V judu stojím sám za sebe. Tady jde o tým a o to, abychom obstáli jako parta. Ale soutěživost tam bude určitě velká.

Jakou roli hraje rybaření ve vašem životě?
Rybaření je pro mě obrovský odpočinek. Trénování a závodění je obrovský zápřah, a tak je potřeba někdy pořádně vypnout, a to je pro mě čas strávený u vody.

Co vás nejvíc baví?
Hrozně těžko se to řekne. Poslední roky mě hodně bavila sumčařina, i když na kapry si také rád zajedu. Ale po návštěvě Seychel mě nadchl i mořský rybolov, který je brutálně extrémní a člověk si moc neodpočine. I proto se hodně těším na souboj s Attilou Véghem na začátku března v Ománu.

Který rybářský moment vám utkvěl v paměti jako „změna hry“?
Popravdě mě nenapadá jeden konkrétní moment, který by všechno změnil. I když jsem díky rybaření procestoval velký kus světa, pořád se považuji spíš za nadšeného amatéra, který rybařinu miluje, snaží se dodržovat všechna pravidla a neustále se zlepšovat. Nejvíc mě na tom baví právě to, že se člověk pořád učí nové věci a poznává nové techniky i druhy rybolovu.

Jak se připravujete na rybářskou výpravu ve srovnání s přípravou na zápas v judu?
No, když se nad tím člověk zamyslí, tak to může být dost podobné. Také člověk musí být pořádně připraven. Mít správné náčiní, nástrahy a všechno, co je s rybařinou spojené.

Jak často se vám podaří skloubit rybaření se zápasovým či tréninkovým rozvrhem?
Během sezony spíše výjimečně, ale mimo hlavní závodní období si sem tam nějakou rybařinu dopřeji. V posledních třech letech jsme pokaždé udělali i jedny zahraniční ryby, ať už to byly právě zmiňované Seychely, Norsko, Thajsko, nebo v letošním roce Omán.

Rybaření, setkání a vášeň, která spojuje generace, říkají rybářské osobnosti o veletrhu v Praze

Vaším rybářským parťákem je často váš syn Tonda a váš bratr. Jak se liší chytání s nimi?
Tondu rybařina extrémně pohltila. V loňskem roce jsme byli spolu v Norsku a musím říct, že to byl obrovský zážitek pro oba. No a bratr Michal, tak to je rybářský parťák už dlouhé roky, a pokaždé když někde jsme, tak se tam projeví naše oboustranná soutěživost.

Už je Tonda lepší rybář než vy? Umí například lepší návazce?
Některé věci už zvládá opravdu skvěle. Je hezké, když v některých věcech už mi třeba říká, že bych je měl dělat jinak. Již druhým rokem jezdí na rybářské soustředění, kde se toho dost naučí, a právě proto se skvěle rozvíjí.

A váš bratr Michal, jste na rybách rivalové? Jak se to projevuje?
Zdravě ano. Hezky se hecujeme, ale primárně jde o to si to užít a trošku odpočinout.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Máte v rybaření „osobák“?
Těžko se to řekne. Nejsem člověk, který potřebuje tahat nějaké rekordy. Dost často mi udělá radost, když vytáhnu třeba malou rybu, která není tak obvyklá. Naposledy když jsme byli v Norsku, tak jsme tahali různě barevné malé rybky, které byla opravdu krása vytáhnout.

Jaké lokality v ČR máte nejraději? Máte nějaká „tajná místa“, kam jezdíte, když chcete být sami s prutem?
Mám rád klidnější vody, kde není tolik lidí a člověk má ten prostor si rybaření opravdu užít naplno.

Jaké rady byste dal někomu, kdo má málo času, aby si rybaření opravdu užil, i když jen na pár hodin mezi povinnostmi?
I pár hodin u vody má smysl. Občas se synem vyrazím i třeba hodinku. Asi to je o tom, že to člověk musí mít opravdu rád, aby si čas našel.

Vzpomenete si, jakou nejmenší rybu jste loni chytil?
Určitě to možná bylo z toho Norska, kde jsme vytahovali různě barevné pyskouny.

Sezona 2026 očima rybářských osobností. Popisují své sny i motivace, které je povedou k vodě

Co pro vás znamená vracet se k vodě? Jak vám to pomáhá v běžném životě sportovce?
Tak samozřejmě opravdu dost. Vždy když to jde, moc rád vyrazím.

Máte někde vysněnou destinaci, kterou byste chtěl navštívit, nebo nějakou rybu, kterou toužíte ulovit?
Samozřejmě destinací je spousta, ale každý čas u vody je fajn. Ať je to kdekoliv.

Začal rybářský veletrh For Fishing. Vy jste se na něm byl loni také podívat se synem Tondou. Co tam nejvíc bavilo vás a co Tondu?
Celkově to pro mě byl velký zážitek. Byl jsem na For Fishingu poprvé, a když jsem to viděl, tak rozhodně ne naposledy.

Přijdete letos opět, a pokud ano, na co se těšíte?
Ano, určitě si tenhle rybářský svátek nenechám ujít a dorazím se podívat na to, co For Fishing nabízí.

