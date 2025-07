Za posledních pár let musely přežít pandemii, přeskupit logistiku, přenastavit očekávání zákazníků a zároveň si udržet kvalitu, tvář i nadhled. S Richardem Válou, obchodním a provozním ředitelem Foodway Catering, a Janem Snopkem, šéfkuchařem Foodway Catering, který spadá pod záštitu společnosti Together, jsme si povídali o tom, kam se ubírá moderní gastronomie, jak se vaří v show, co obnáší zážitkový catering a proč je dnes vstřícnost někdy důležitější než dokonalé menu.

Foodway Catering je na trhu už nějaký čas, jak byste charakterizoval nejzásadnější změny v cateringovém průmyslu za poslední roky?

Richard Vála (RV): Všechno je dnes výrazně rychlejší. Zároveň máme na přípravu eventů méně času než dřív. Po covidu je klíčovým atributem flexibilita – dříve byla důležitá, dnes je naprosto zásadní. Běžné jsou úpravy na poslední chvíli, kdy klient mění počet hostů, strávníků s dietními omezeními nebo třeba alergiky doslova den před akcí. Snažíme se vždy vyjít vstříc, protože právě díky této vstřícnosti se k nám klienti rádi vracejí.

Jaké jsou podle vás největší gastro trendy, které dnes hýbou cateringem? Jak se tyto trendy promítají do vaší nabídky a služeb?

RV: Začíná se samozřejmě projevovat velká síla sociálních médií, především instagramu. Co bylo trendy před rokem, už je dávno okoukané, a je potřeba stále držet krok, ne-li kroky. Hosté chtějí zážitek a překvapení. Velmi dobře nám fungují například netradiční welcome drinky, třeba ve formě takzvaných welcome šatů – speciálního kostýmu s konstrukcí, na které jsou umístěné skleničky s drinkem nebo servírování a kompletování dezertů přímo mezi hosty. Určitě se více kouká na zpracování surovin i různé live stanice.

Jan Snopek (JS): Rozhodně nesmíme opomenout stále častější a procentuálně vyšší poptávku po alternativním stravování – různé diety, vegetariáni, vegani, pescetariáni a podobně. Již zmíněné live stanice velmi dobře fungují jako „ozvláštnění“ eventu a hosté na ně reagují pozitivně. Je to určitá forma interakce mezi námi a nimi.

Jan Snopek

Udržitelnost a ekologické přístupy jsou v kurzu skoro všude. Jak to vnímáte ve vašem cateringovém byznysu? Jaké kroky jste podnikli směrem k ekologii a udržitelnosti?

RV: Ano, to je disciplína, která je velmi v kurzu a stále se vyvíjí. Zpočátku šlo hlavně o zero waste, které pracovalo nejen s ekologií, ale i s finančními zdroji. Dnes se eko smýšlení promítá třeba i do způsobu dodání zboží – používáme zálohované přepravky, minimalizujeme obaly, i když nahánět rozsypaná jablka po centrále není vždy sranda. Na akcích se snažíme co nejvíce třídit odpad. Někdy je to snadné, ale u akcí se sedmi tisíci hosty a stovkou členů personálu už to bývá skutečná výzva. Průběžně testujeme nové systémy pro bioodpad, papír, plast, zpracováváme palety a tak dále.

JS: Na centrále je třídění odpadu už standard, stejně jako neplýtvání surovinami. To začíná už při objednávání, kdy je potřeba vše pečlivě propočítat, abychom předešli zbytečným zásobám, které by se nevyužily.

Personalizace je v gastronomii stále důležitější. Jaké máte zkušenosti s tím, když zákazník chce opravdu „na míru“ šitou cateringovou službu?

RV: To trochu rozšiřuje předešlou otázku trendů. Vnímáme to jako výzvu a vlastně i příjemné zpestření mezi řadou podobných poptávek. Ať jde o tematickou Karibskou noc s půlením kokosů, oslavy ve stylu Vampire s welcome drinkem v sáčku na transfuzi nebo food truck festival pro automobilovou firmu, vždy je skvělé takovou nabídku připravit, a ještě lepší je pak vidět její realizaci. Dnes už je možné sehnat tolik věcí, že málokteré zadání je nesplnitelné.

JS: Souhlasím s Richardem, že je taková poptávka a tvorba eventu výzvou. Je to pro mě, i pro ostatní personál určitě také rozptýlení, kdy i přes prvotní „lámání si hlavy“ nad realizací si všichni ve finále takový personalizovaný catering užijeme.

V poslední době se hodně mluví o zážitkovém cateringu – nejen jídlo, ale i show, interakce, příběh. Má firma nějaké projekty, které byste mohli označit za „zážitek“?

RV: Zážitkový catering je takové trochu nadnesené slovo. Zážitek může být pro spoustu lidí skvělé jídlo, super servis a výborné drinky. Nicméně za podstatou tohoto slova se ve spoustě zadání klientů skrývá například table mapping, kdy se stůl promění v interaktivní plochu a mění se s každým chodem nebo jsou to jindy netradiční pokrmy či dobové oblečení personálu. My se ale snažíme, aby byl zážitkový catering projekt každá akce.

Jak technologie mění cateringové služby? Používáte v komunikaci, objednávkách nebo logistice nějaké inovativní nástroje?

RV: Hodně jsou technologie využívány v rámci naší HR platformy. Již není třeba rozesílat haldy SMS či vypisovat tabulky odpracovaných hodin. Personál má apku, kde je rozpis směn a dle své dostupnosti směnu zvolí – mají zde přesnou adresu lokace včetně mapky, popis akce, uniformu a tak dále. Pak samozřejmě je to využití technologií, hlavně sociálních sítí, pro vytváření většího povědomí o značce. Do AI se v rámci menu zatím nepouštíme, i když to možná může tak občas vypadat.

JS: Technologie, která jde neodmyslitelně vpřed každým rokem, lze určitě pocítit i v zařazení nových technik při přípravě pokrmů. Zejména se toto promítá v sekci kanapek, kde se techniky dají velmi dobře aplikovat. Samozřejmě ale nesmíme zapomínat na starou a dobrou dobu „pánví a ohně“, která ale už opravdu upadá, protože například u nás na centrále máme pouze indukční sporáky a elektrické spotřebiče.

Covid a další globální vlivy změnily návyky zákazníků. Co jste se naučili a jak jste se přizpůsobili?

RV: Myslím, že spousta lidí v eventu si začala určitě zase více vážit poptávek a realizovaných akcí. Než byl covid, tak už to byl někdy s prominutím takový záhul, že člověku občas docházela energie. V současnosti, když už přijde náročnější období, tak si vzpomeneme na to období a člověk ho hodí ihned za hlavu.