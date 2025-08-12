Průzkum krypto burzy Coingarage ukazuje, že pouze 23 procent Čechů kryptoměny aktivně používá. Hlavními překážkami jsou především složitost, obavy ze ztráty peněz a nedůvěra ke značkám.
Z respondentů, kteří kryptoměny zatím nevyužívají, jich dokonce téměř 70 procent uvedlo, že nemají žádnou osobní zkušenost. Nejčastěji se obávají výkyvů hodnot, podvodů, hackerských útoků nebo vlastní chyby v investování. Podle průzkumu, který realizovala společnost IPSOS na vzorku 1000 respondentů navíc téměř čtvrtina oslovených přiznává, že kryptoměnám nerozumí.
Ví o nich, ale bojí se
Ačkoliv dnes v Česku již takřka neexistují lidé, co nemají povědomí o kryptoměnách, přesto se ukazuje, že potenciál pro širší akceptaci a implementaci do investičních portfolií existuje. Pokud by byl na trhu jednoduchý a bezpečný produkt. Například krypto spořicí účet nebo platební karta, tak by zaujal až 76 % dotázaných. U většiny z nich by rozhodovalo přehledné prostředí, česká zákaznická podpora a záruka bezpečnosti.
To jsou podmínky, aby začali kryptoměny a služby na nich založené více používat. „Potvrzují se naše domněnky, že přicházející regulace může přispět k vyšší adopci krypta,“ dodává Ota Janda z Coingarage. Firma cílí na český a evropský trh a chce využít prostor, který vytváří nová regulace EU. Do roku 2030 se očekává nárůst počtu uživatelů blockchainu až o 300 milionů.
Investice spíš pro mladé?
Podle červnového šetření společnosti Home Credit, který provedla rovněž na tisícovce respondentů, mají Češi vyšší finanční rezervy.
„Mít dostatečnou finanční rezervu je klíčové pro zvládání nečekaných životních situací. Nejlepším způsobem, jak si ji vytvořit, je pravidelné odkládání i menších částek, které se postupně nasčítají. Doporučuji začít s realistickým plánem, například s odkládáním 10 procent z každého příjmu, a tyto prostředky ukládat na spořicí účet nebo do jiných bezpečných finančních produktů,“ říká Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Creditu.
Investování se stává stále populárnější, zejména mezi mladými lidmi a vzdělanými Čechy. Investiční produkty využívá téměř polovina Čechů (49 procent). Nejpopulárnější jsou ETF fondy, které využívá 19 procent respondentů, mezi lidmi s příjmem nad 50 000 korun je to až 40 procent. Akcie konkrétních firem preferuje 18 procent Čechů, nejčastěji vysokoškoláci (30 procent) a mladí ve věku 18–26 let (26 procent). Nemovitosti jsou oblíbené zejména mezi lidmi s vyššími příjmy (36 procent). Zatímco zmiňované kryptoměny přitahují mladé investory a obyvatele Prahy. Naopak 51 proent Čechů neinvestuje vůbec, přičemž nejčastěji jde o ženy, osoby bez maturity a domácnosti s nižšími příjmy.