Která aplikace na počasí je nejlepší? V době bouřek rozhodují minuty, ne dny. Odpověď ale není jednoduchá. Každá aplikace totiž využívá jiné meteorologické modely a každá vyniká v něčem jiném.
Král mezi aplikacemi
Ocení ji hlavně turisté, cyklisté, fotografové nebo lidé, kteří tráví hodně času venku. Windy. Nabízí desítky mapových vrstev, radar srážek, vývoj bouřek, předpověď větru, teplot i oblačnosti a hlavně možnost přepínat mezi různými předpovědními modely. Právě to je její největší výhoda. Můžete si porovnat například evropský model ECMWF s americkým GFS nebo německým ICON a udělat si vlastní obrázek o tom, jak se počasí může vyvíjet.
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Bude grilovačka?
Mezi Čechy si v posledních letech získalo oblibu Meteocentrum. V přehledném prostředí má minutovou předpověď srážek, radar i upozornění na nebezpečné počasí. Jeho silnou stránkou je předpověď pro česká města a obce. Aplikace využívá kombinaci více meteorologických modelů a výslednou předpověď dále upravuje. Může vám pomoct s tím, zda potvrdit kamarádům dnešní grilovačku.
Počasí jako animovaný film
Další českou aplikací, která si získala oblibu i v zahraničí, je Ventusky. Její největší předností jsou nádherně zpracované animované mapy. Na první pohled ukazují pohyb srážek, větru, teplot nebo oblačnosti. Díky tomu lze snadno pochopit, proč se počasí mění nebo odkud se blíží bouřková fronta. Ventusky je ideální pro ty, kteří chtějí počasí nejen sledovat, ale také mu lépe porozumět.
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Severská přesnost
Norská meteorologická služba patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené v Evropě. Její aplikace Yr.no nabízí velmi přesné hodinové předpovědi a přehledné grafy. Řada uživatelů ji používá jako druhý nezávislý zdroj. Pokud se předpověď Yr shoduje například s Windy nebo Meteocentrem, bývá pravděpodobnost správné předpovědi výrazně vyšší.
Aladin a ČHMÚ
Pro sledování počasí v České republice nelze opomenout ani model Aladin a služby Českého hydrometeorologického ústavu. Právě Aladin bývá velmi přesný při krátkodobé předpovědi na jeden až dva dny a meteorologové jej často využívají při vydávání výstrah na silné bouřky, vítr nebo vydatné srážky.
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Proč se aplikace často neshodnou?
Mnoho lidí si všimne, že jedna aplikace slibuje slunce, zatímco druhá déšť. Důvod je jednoduchý – používají různé matematické modely. Každý model počítá vývoj atmosféry trochu jinak a liší se také tím, jak často se aktualizuje nebo jak jemnou má síť výpočtů. Rozdíly jsou největší právě při nestabilním počasí, kdy vznikají lokální bouřky. Ty mohou zasáhnout jednu obec, zatímco o pět kilometrů dál zůstane sucho.
Meteorologové se shodují na jednom: nejpřesnější bývá kombinace více zdrojů. Pokud dvě nebo tři nezávislé aplikace ukazují stejný vývoj, je velká šance, že se předpověď skutečně naplní. Naopak v období letních bouřek se vyplatí sledovat radar srážek průběžně. Ten totiž ukazuje skutečný stav počasí a dokáže upozornit na blížící se déšť mnohem lépe než dlouhodobá předpověď.
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Lidé by se měli řídit především oficiálními výstrahami Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který před několika dny spustil nový systém, který do předpovědí přidává míru tepelného diskomfortu člověka teplem nebo chladem pomocí indexu UTCI (Universal Thermal Climate Index). Tento index kombinuje současný vliv teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru a krátkovlnného i dlouhovlnného záření na povrch lidského těla. Dříve byly sledovány pouze teploty vzduchu.