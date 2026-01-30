Nebe je rudý se vrací. Kultovní album Moniky Načevy vyjde poprvé na vinylu

Mnoho posluchačů má album Nebe je rudý pevně spjaté se zásadními okamžiky devadesátých let, pro jiné představuje díky stále aktivní a inspirativní tvorbě Moniky Načevy objev současnosti. Tato kultovní a v mnohém přelomová nahrávka spatřila světlo světa v dubnu 1996 a během jarních měsíců roku 2026 vyjde po třiceti letech znovu, a to vůbec poprvé na vinylu. Unikátní reedici navíc doprovodí v mnohém výjimečné výroční turné, v jehož rámci Monika Načeva propojí hudbu, obraz a poezii.

Obal slavného alba. Nyní i na vinylu. | foto: SUPRAPHON

Výrazná postava české nezávislé hudební scény Monika Načeva ohlašuje, že její album Nebe je rudý vychází také na vinylových deskách.

„Myslím, že písně z alba Nebe je rudý jsou nadčasové díky skvělým Topolovým textům, které se nám podařilo s tehdejší kapelou zhudebnit. Byli jsme absolutně ponořeni do tvorby veškerým naším časem jako jedna jediná úderná jednotka. Měli jsme svůj specifický zvuk. Mám za to, že naše hudba vyjadřovala přesně tu dobu kolem roku 1996...“ komentuje Monika Načeva desku, která spojuje poezii Jáchyma Topola s hudebním vizionářstvím Jana P. Muchowa a hlasem, jenž dokáže dávat temným veršům světlo.

Přelomové album

„Nebe je rudý je přelomová práce, výstup z undergroundu do svobodného světa. Tehdy jsme s Monikou často bloudili noční Prahou, po hlavě se vrhali do třeštění klubové scény. Myslím, že psaní textů se nám povedlo: zaznamenávali jsme dialog o ničem menším, než je mužské a ženské vnímání touhy, bolesti a lásky. Nebe je rudý je pro mne dodnes hudbou překonané úzkosti, poezie vyslovená tělem a hlasem. Temná a erotická, plná divoké, svéhlavé energie,“ dodává básník, prozaik, hudebník, žurnalista a laureát Státní ceny za literaturu Jáchym Topol.

Přísnost, nebo diskotéka? Výstava DEVADE zkoumá architekturu doby, která je často ignorovaná

Temný pražský underground

Nahrávka, jež vznikla v prvních měsících roku 1996 ve studiu Propast pod producentským dohledem Jana P. Muchowa, byla v době svého vydání zjevením, což platí dodnes. Spojení Topolovy poezie s hudbou na pomezí trip-hopu, elektroniky a temné energie pražského undergroundu poloviny devadesátých let i po třech desetiletích působí stejně naléhavě, syrově a současně.

Lev míří z Rudolfina do Kongresáku. Sošky pro nejlepší filmové tvůrce budou předány 14. března

Speciální turné

A protože výjimečné album si zaslouží i výjimečnou pozornost, plánuje Načeva k vydání reedice na květen a červen také speciální výroční tour. „Znovu po 30 letech se mi podařilo najít spoluhráče, se kterými jsem mohla opět vytvořit tak silnou skupinu, s níž k výročí 30 let od vydání Nebe je rudý právě připravujeme jen pro tuto příležitost koncipovaný speciální koncertní program,“ říká Monika Načeva k chystaným koncertům, na nichž ji doprovodí kapela ve složení Vojtěch Procházka (klávesy, kytary), Michal Jarmil Koval (basa) a Zdeněk „Regal“ Jurčík (bicí).

Nadační fond nezávislé žurnalistiky se podílel na nejucelenějším pohledu na vlastnictví médií v Česku. Vznikl report odkrývající důsledky i rizika

30. ledna 2026  18:44

