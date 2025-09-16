Kultovní kapela devadesátek, takový byl Lunetic. Asi jsme pořád trochu blázni, říkají členové kapely

Třicet let, stovky koncertů a hity, které znají fanoušci napříč generacemi. Skupina Lunetic, nyní ve složení Vašek Jelínek, Aleš Lehký a David Škach, pořád vystupuje. Oslavy výročí završí 9. října koncert v O2 universu.
Zleva Vašek Jelínek, Aleš Lehký a David Škach | foto: TOMÁŠ MARTINEK

Když jste vymýšleli název pro skupinu, použili jste anglické „lunatic“, v překladu blázen či šílenec. Jste v něčem ještě takoví?

Aleš: Asi jsme pořád trochu blázni. Lunetic slaví 30 let, to je zázrak! A taky to, že lidi po těch letech stále chodí na naše koncerty.

David: No furt to pokračuje.

Vašek: To je šílený.

Vrátíme se na úplný začátek, jak vlastně Lunetic vznikl?

Aleš: V zimě 1995 jsme si s Martinem Kociánem, který už teď s námi není, řekli, že dýdžejing nás přestává bavit. Obdivovali jsme tehdy kapely jako Take That nebo East 17. Martin přišel s tím: „Hele, založme kapelu, budeme slavní!“ A já na to: „Jasně, vydáme desku, dostaneme se na MTV a zahrajeme si ve Wembley.“ Ještě nám chyběli tanečníci, a tak jsme si vzpomněli na Vaška s Davidem, kteří tehdy tancovali na litvínovských diskotékách.

Vašek: Potkali jsme se vlastně v jednom klubu. Když viděl, jak dobře tancujeme, hned řekl: „Tyhle musíme vzít.“ A tak jsme se dali dohromady. Nejprve jsme fungovali spíš jako taneční kapela, a až pak jsme začali dělat i vlastní hudbu.

Skupiny způsobila ve své době šílenství.

V každé kapele mají členové své role. Jak to bylo a je u vás?

Aleš: Zpočátku jsme všichni zkoušeli všechno. Pak se časem ukázalo, že Vašek nejlíp zpívá, David píše nejlepší texty a já moderuji. Ty role přišly samy od sebe. Myslím, že je to tak v každé kapele.

Vašek: Což je dobře. David moc nemluví, ale píše! Jeho texty jsou opravdové. Nejsou tam žádné metafory a žádná klišé. Jsou jasné a přímé. Asi proto se v nich lidé najdou.

Která písnička z vašeho repertoáru je pro vás absolutní srdcovka?

Vašek: Pro mě jednoznačně Podléhám myšlenkám. Ten song má šmrnc, rytmus, melodii a hlavně náladu, která mě vždycky vrátí zpátky do vzpomínek.

David: Každá skladba, ke které jsem psal text, pro mě nese nějaký příběh nebo emoci. Ale kdybych měl vypíchnout jen dvě, tak určitě Jinotaje a Otázky lásky. Ty mě prostě nikdy neomrzí.

Aleš: Pro mě je topka Ať je hudba tvůj lék. Má super melodii, text, co mluví rovnou k srdci, a navíc je to taková naše hymna na rozloučenou. Vždycky ji zpívá celé publikum s námi a to je pecka.

Jste nejen zpěváci, ale i tanečníci. Jak to bylo s choreografiemi na začátku?

Aleš: U nás to bylo vlastně nechtěně. Hlavně to naše prožívání písniček rukama. Hodně jsme gestikulovali. Třeba v klipu Máma je to krásně vidět.

David: Ve skutečnosti to po nás chtěli. Stáli jsme tam nezkušení s rukama podél těla a slyšeli jsme: „Kluci, musíte zapojit ruce!“ Občas jsme to já a Václav přeháněli a dělali jsme si z toho srandu, když už to jinak nešlo.

Vašek: A taky rozevláté košile musely být. Dneska už bychom je asi nerozepínali, co?

Aleš a David: Spíš možná nezapnuli?! (smích)

Jaké bylo za ty desítky let nejbizarnější či nejzajímavější místo, kde jste vystupovali?

Aleš: Nejbizarnější byly vesnické tancovačky, kde jsme začínali. Šílený zvuk, hrozná světla a nekvalitní mikrofony.

Vašek: Jednou jsme hráli přímo mezi lidmi na parketu. Kolem nás udělali kolečko, které se postupně zužovalo, až jsme byli skoro jako nudle v bandičce.

Aleš: Pak byla Bratislava, streetballová akce zaměřená na rap a skate, a nás poslali jako slavné kluky. Ochranka před námi stála, jak kdyby hlídala prezidenta, a odrážela lahve, plechovky, kameny... Prostě masakr. Pořadatel pak říkal, že nikdy neměl větší návštěvnost.

Vašek: A taky Ostrava. Kde někdo nahlásil bombu pár hodin před koncertem a museli celou halu vyklidit a pak ty lidi zase nahnat zpět. Celkově začal koncert s dvouhodinovým zpožděním. Díky tomu se tam pak dostalo i výrazně více lidí a fanynky omdlívaly.

V současnosti hrajete s živou doprovodnou kapelou. Jak k tomu spojení došlo?

Aleš: S živou kapelou hrajeme už od roku 2009. Tehdy jsme si to poprvé vyzkoušeli a zůstali jsme u toho. Každý koncert je pro nás pořád obrovská radost, nic nás nenabije víc než energie, kterou nám fanoušci vrací zpět.

Vašek: S kapelou to má úplně jiné grády. Máme fantastické muzikanty.

Co jste si připravili pro fanoušky na svůj výroční koncert?

Aleš: Bude to velká oslava a moc se těšíme. Obrovská show s naší kapelou a tanečníky. Přejeme si ukázat Lunetic takový, jaký je dnes. Dospělý, se zkušenostmi, nadhledem a pohledem do dalších let. Zahrajeme naše největší hity, a navíc i písničky, které jsme nikdy nehráli naživo. Chceme, aby si to užili všichni, kdo s námi prožili dětství, mládí, první lásky a to neuvěřitelné šílenství, které snad žádná jiná skupina v Česku nezažila. Poděkovat za to spojení, které trvá už tolik let. Mezi hosty vystoupí i naše kamarádky z pódií, na kterých se potkáváme už 26 let, skupina Holki.

David: Přijďte, i já budu skákat, neříkám, že jako za mlada, ale budu.

Vašek: Oprašujeme taneční choreografie s taneční skupinou T-Bass pod vedením Zdeňka Zolmana, který nás na tréninku ani trochu nešetří. Ale baví nás to. Budeme mít i dechové a perkusní nástroje. Bude to prostě jízda.

