O snímcích Kill Bill (2003) a Kill Bill 2 (2004) se vždycky mluvilo jako o dvou rozdílných snímcích. Zatímco jednička překypuje efektními akčními sekvencemi a na nic moc dalšího není příliš prostoru, dvojka je zemitější, dává prostor prokreslení postav, a především přirozeně zaceluje dějové mezery, které musely kvůli roztržení snímku na dvě půle logicky vzniknout.
Každá část má své mouchy, dohromady jde však o konzistentní dílo, které mají někteří skalní fandové v ukecanosti svých postav si libujícího krále režie Quentina Tarantina ještě raději než třeba Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994) či Nespoutaného Djanga (2012).
|
Sága bez cenzury
Rok se naštěstí sešel s rokem a diváci, nejen ti tuzemští, mají nyní jedinečnou příležitost viděl Kill Bill poprvé jako jeden film. Čtvrtý film Quentina Tarantina se vrací tak, jak jej legendární režisér původně zamýšlel. Kompletní krvavá aféra spojuje první a druhý díl do nesestříhaného epického celku, a nadto přidává hned několik unikátních scén. Zabijácké komando zmijí, alespoň podle slov tuzemského distributora snímku, nikdy nebylo zákeřnější a Černá mamba pomstychtivější. Tahle žena si zaslouží krutou a hnusnou odplatu a vy si zasloužíte být u toho!
|
Lákadla navíc
Vůbec poprvé bude na velkém plátně k vidění ikonický souboj s jakuzou ve všech odstínech stříkající krve, které byly pro přílišnou brutalitu ve většině zemí černobíle zcenzurovány. A výjimečnou podívanou slibuje i unikátní anime sekvence nebo dvacet let ztracená kapitola, kterou budou odměněni jen ti nejvěrnější – je totiž zařazena po závěrečných titulcích téhle nekompromisní řežby.
|
Nejen Uma umí
Uma Thurman se vrací jako Nevěsta, kterou její bývalý šéf i milenec Bill (David Carradine) přepadne ve svatební síni, střelí do hlavy a připraví o nenarozené dítě. Režisér Tarantino pak patří mezi režisérskou špičku. Svým osobitým rukopisem a neotřelým smyslem pro humor boduje i u tuzemských diváků. Na Česko-Slovenské filmové databázi je vůbec nejoblíbenějším režisérem i scenáristou.
|
„Napsal jsem to a režíroval jako jeden film – a jsem rád, že teď mají fanoušci šanci to tak vidět,“ říká Tarantino na konto Kompletní krvavé aféry. Její premiéra je v plánu 16. dubna.