Kurzové sázení: byznys, který generuje miliardy

Kurzové sázení je fenoménem dneška. Aktivně se mu věnují statisíce Čechů, největší sázkové kanceláře generují každý rok miliardový zisk. Rovněž sponzorují řadu sportovních a kulturních akcí. Dnes se najde málokdo, kdo by volal po jejich zákazu. Přitom to není tak dávno, co bylo sázení nelegální činností.