Letošní 32. ročník tradiční akce v Kutné Hoře připomene narozeniny královny Žofie a přinese také několik novinek. Program se odehraje v parku pod Vlašským dvorem i v ulicích historického centra.
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Kdo porazí mincíře?
Jednou z letošních premiér bude scénka zobrazující soupeření havířů a mincířů. Organizátoři se inspirovali románem Králův rychtář od spisovatelky Světlany Hrabánkové, která na akci dorazí také podepisovat své knihy.
Návštěvníci si rovněž vychutnají tradiční královské soudy, jejichž verdikty často překvapí i samotné diváky. Večer pak vyvrcholí dvorskou slavností s ohňovou show.
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V rytmu středověkého tance
Novinkou budou ukázky středověkého lovu s dravci nebo vystoupení kutnohorských bubeníků Tympanon. Do programu se více zapojí také místní obyvatelé a návštěvníci. Organizátoři totiž připravili společné středověké tance, do kterých se budou moci zapojit i diváci.
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Na tržišti se lidé dozvědí zajímavosti o pražských groších, nahlédnou do ženských řemesel nebo si prohlédnou práci platnéře opravujícího zbroj.
Neděle pro rodiny s dětmi
Pokud se návštěvníci raději vyhnou největším davům, vyplatí se podle organizátorů dorazit v neděli.
Královna a král
Program je obdobný jako v sobotu, nabídne středověkou hudbu, přehlídku městské hotovosti, oblíbenou ponožkovou bitvu pro děti i Hodování s kouzelníkem Žitem.
Chybět nebude ani slavnostní rytířský turnaj na počest královny. Celou akci uzavře v neděli odpoledne velký turnaj na koních.
Účastníci Kutnohorského stříbření navíc mohou využít zvýhodněné vstupy do vybraných kutnohorských památek. Kompletní program a další informace jsou k dispozici na www.stribreni.cz.