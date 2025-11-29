První závod, první medaile. Biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová zahájily Světový pohár třetím místem ve štafetě v Östersundu. České reprezentantky získaly první medaili od ledna 2019, kdy byly rovněž třetí v německém Oberhofu. Dnešní závod vyhrály Francouzky před Italkami.
Na úvodním úseku si vedla solidně Jislová, která sice pomaleji běžela, ale na střelnici byla bezchybná. Předávala jako devátá se zhruba půlminutovou ztrátou na čelo. „Není to, co bych si přála, ale třicetivteřinová ztráta není ve štafetě nic tak strašného,“ řekla České televizi. Češka neměla kvůli nemoci optimální přípravu, a tak musela spoléhat hlavně na kvalitní střelbu. „Rozhodla jsem se, že si nebudu přidělávat práci, takže jsem se na střelnici snažila předvést co nejlepší výkon a spěchat na trať,“ poznamenala.
Svůj vysoce nadstandardní střelecký výkon ve štafetě předvedla na druhém úseku Lucie Charvátová. Tentokrát nemusela na trestné kolo, kterému se ve štafetách vyhýbá jen výjimečně, a navíc se jí dařilo na trati. Zvládla náročnou situaci, kdy vestoje dobíjela napotřetí. „Úplně mi to nahnalo úsměv do tváře do toho posledního kola. Ty dvě dobré položky mi dodaly hodně energie, takže jsem to poslední kolo letěla,“ radovala se. Skvělým během vytáhla české kvarteto v polovině závodu do čela. „To, že jsem finišovala první do cíle, jsem vůbec nevěděla. Byl to hezký pohled,“ řekla.
Voborníková s Davidovou v nezvyklé situaci
Voborníková na třetím úseku se tak ocitla v nezvyklé situaci. „Ve snu by mě nenapadlo, že budu vyjíždět jako první. Je to docela nepříjemné, nejsem na tyhle pozice zvyklá,“ konstatovala s tím, že se s rychlými biatlonistkami v čele závodu udržela dvě kola. V tom třetím už jí docházely síly a propadla se na čtvrtou pozici.
Finišmanka Davidová při comebacku do Světového poháru po jarní operaci ploténky přebírala štafetu se ztrátou zhruba 24 sekund na medaili. Už po první položce se dostala na třetí místo a nervy udržela i na závěrečné střelbě, kdy musela dvakrát dobíjet.
Nakonec finišovala bezpečně na třetí pozici se ztrátou 30,8 sekundy na vítěznou Francie. Před české kvarteto se dostala ještě Itálie, ačkoliv musela jet jedno trestné kolo. „Doufali jsme, že holky dojedou alespoň do šestého místa, ale toto je samozřejmě mnohem lepší,“ řekl bezprostředně po závodu trenér ženské reprezentace Lukáš Dostál. Holkám prý ani malou oslavu nedopřeje, protože zítra je čekají další závody.
