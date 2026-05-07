Ať už hledáte adrenalin, emoce, nebo společenský zážitek, v květnu 2026 má kino pět velmi dobrých argumentů, proč vyrazit. Vezmeme to popořadě. Hned tři premiéry dorazí už ve čtvrtek 7. května.
Mortal Kombat II
Premiéra: 7. 5. 2026
Legendární bojová hra znovu ožívá na velkém plátně. Pokračování akční fantasy slibuje ještě brutálnější souboje, temnější atmosféru a návrat oblíbených postav, které fanoušci znají z herní série. Pokud máte rádi rychlé tempo, výraznou stylizaci a souboje na hraně možností, tohle je květnová jistota. V pokračování Mortal Kombat se objeví i Johnny Cage s tváří Karla Urbana.
První ohlasy jsou zatím skvělé. Dvojka je údajně ještě lepší než první díl. Diváky čeká víc soubojů, víc šíleného zabíjení a především turnaj na život a na smrt, podle nějž série získala jméno.
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour
Premiéra: 7. 5. 2026
Jedna z nejvýraznějších popových ikon současnosti přiváží do kin koncertní film ze svého turné. Billie Eilish patří k interpretům, kteří dokážou propojit intimitu s velkolepou show a kino nabízí zvuk i obraz, které domácí obrazovka nenahradí. Pro fanoušky povinnost, pro ostatní šance zažít energii koncertu bez tlačenic pod pódiem.
|
Co dělat v Praze v květnu zdarma: Máme tipy na festivaly, výstavy i akce pro milovníky psů
Hokum
Premiéra: 7. 5. 2026
Máte rádi horory? Zkuste Hokum. Zápletka zní takto: „Po smrti svých rodičů se spisovatel Ohm Bauman uchýlí do odlehlého hostince na irském venkově, aby se vyrovnal s minulostí a v tichu rozptýlil jejich popel. Zde se dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartmá – pokoj, do kterého se nevstupuje.“
Podobné tituly často patří k příjemným objevům sezony. Pokud rádi odcházíte z kina s pocitem, že jste viděli něco neokoukaného, tady byste měli zbystřit.
Mandalorian a Grogu
Premiéra: 21. 5. 2026
Svět Hvězdných válek se vrací na velké plátno. Oblíbené postavy ze seriálového hitu dostávají filmové pokračování, které má ambici oslovit skalní fanoušky i nové diváky. Pokud jste si oblíbili příběh osamělého lovce a jeho malého společníka, květen vám nabídne další kapitolu jejich cesty. Skalní fanoušci sice po zveřejnění traileru lehce skřípali zuby, ale pro běžného diváka může být Mandalorian a Grogu fajn výlet do daleké galaxie.
Pět švestek
Premiéra: 28. 5. 2026
Konec měsíce patří české novince. Pět švestek může oslovit diváky, kteří dávají přednost domácím příběhům a vztahovým dramatům či současným komediím. Zajímavé je i herecké obsazení. V komedii Jana Svěráka hrají Dana Syslová, Lenka Termerová, Petr Kostka, Jan Vlasák nebo například Oldřich Kaiser.