5 důvodů, proč jít v květnu do kina. Vrací se brutální bojový turnaj i Hvězdné války

Marek Hýř
  7:00
Květen bývá měsícem, kdy to venku láká na zahrádky a procházky. Letos ale kina servírují tak silný program, že by byla škoda „nezalézt“ před velké plátno. Chystá se návrat kultovní herní série, koncertní zážitek jedné z největších hudebních hvězd současnosti i pokračování světa Star Wars. Tady je pět filmů, které dávají jasný důvod koupit si tento měsíc lístek do kina. Tři z nich mají premiéru dnes.
V Mortal Kombat II se šampioni Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprosného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna.

Ať už hledáte adrenalin, emoce, nebo společenský zážitek, v květnu 2026 má kino pět velmi dobrých argumentů, proč vyrazit. Vezmeme to popořadě. Hned tři premiéry dorazí už ve čtvrtek 7. května.

Mortal Kombat II

Premiéra: 7. 5. 2026

Legendární bojová hra znovu ožívá na velkém plátně. Pokračování akční fantasy slibuje ještě brutálnější souboje, temnější atmosféru a návrat oblíbených postav, které fanoušci znají z herní série. Pokud máte rádi rychlé tempo, výraznou stylizaci a souboje na hraně možností, tohle je květnová jistota. V pokračování Mortal Kombat se objeví i Johnny Cage s tváří Karla Urbana.

První ohlasy jsou zatím skvělé. Dvojka je údajně ještě lepší než první díl. Diváky čeká víc soubojů, víc šíleného zabíjení a především turnaj na život a na smrt, podle nějž série získala jméno.

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour

Premiéra: 7. 5. 2026

Jedna z nejvýraznějších popových ikon současnosti přiváží do kin koncertní film ze svého turné. Billie Eilish patří k interpretům, kteří dokážou propojit intimitu s velkolepou show a kino nabízí zvuk i obraz, které domácí obrazovka nenahradí. Pro fanoušky povinnost, pro ostatní šance zažít energii koncertu bez tlačenic pod pódiem.

Hokum

Premiéra: 7. 5. 2026

Máte rádi horory? Zkuste Hokum. Zápletka zní takto: „Po smrti svých rodičů se spisovatel Ohm Bauman uchýlí do odlehlého hostince na irském venkově, aby se vyrovnal s minulostí a v tichu rozptýlil jejich popel. Zde se dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartmá – pokoj, do kterého se nevstupuje.“

Podobné tituly často patří k příjemným objevům sezony. Pokud rádi odcházíte z kina s pocitem, že jste viděli něco neokoukaného, tady byste měli zbystřit.

Mandalorian a Grogu

Premiéra: 21. 5. 2026

Svět Hvězdných válek se vrací na velké plátno. Oblíbené postavy ze seriálového hitu dostávají filmové pokračování, které má ambici oslovit skalní fanoušky i nové diváky. Pokud jste si oblíbili příběh osamělého lovce a jeho malého společníka, květen vám nabídne další kapitolu jejich cesty. Skalní fanoušci sice po zveřejnění traileru lehce skřípali zuby, ale pro běžného diváka může být Mandalorian a Grogu fajn výlet do daleké galaxie.

Pět švestek

Premiéra: 28. 5. 2026

Konec měsíce patří české novince. Pět švestek může oslovit diváky, kteří dávají přednost domácím příběhům a vztahovým dramatům či současným komediím. Zajímavé je i herecké obsazení. V komedii Jana Svěráka hrají Dana Syslová, Lenka Termerová, Petr Kostka, Jan Vlasák nebo například Oldřich Kaiser.

