Karlovy Vary se opět chystají na svůj největší kulturní svátek. Jubilejní šedesátý ročník Mezinárodního filmového festivalu (KVIFF) proběhne od tohoto pátku 3. do příští soboty 11. července a nabídne nejen filmy, ale i bohatý doprovodný program, koncerty, výstavy a festivalovou atmosféru po celém městě. Pokud se chystáte vyrazit poprvé, přinášíme pár tipů.
Lístky i na poslední chvíli
Jednotlivé vstupenky stojí 140 korun a dají se koupit i den před projekcí. U oblíbených filmů ale platí: čím dřív, tím líp.
Festival Pass pro nadšence
Akreditace umožňuje až tři filmy denně, rezervace přes aplikaci a další výhody včetně dopravy zdarma. K dispozici jsou různé varianty podle délky pobytu.
Ubytování bez stresu
I když jsou Vary plné, ubytování se dá najít třeba přes booking. Levnější je ovšem stanové městečko Rolava.
Žehlírna v Thermalu
Festival myslí i na vzhled. V budově hotelu Thermal proto funguje žehlírna, kde vám zdarma upraví oblečení i obuv.
Doprava po městě zdarma
Festivalové autobusy F1 až F3 jezdí po celém městě zdarma, doplněné o městskou dopravu a sdílená kola.
KVIFF.TV Park
Centrum festivalového dění u Thermalu nabídne rozhovory, kvízy, koncerty, DJ sety i noční program do tří ráno.
Playce Poštovní dvůr
Nový areál spojuje hudbu, gastronomii i umění. Přes den zdarma, večer s koncerty a programem do noci.
Iqos Lounge
Během festivalu nabídne Iqos Lounge u Hotelu Thermal hudební vystoupení, talk show s osobnostmi, prezentaci bezdýmných alternativ a také uměleckou instalaci ve Světě bez kouře. Vstup jen pro starší 18 let.
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Výstavy a umění
Festival doplňují výstavy skla, porcelánu, fotografií i současného umění po celých Varech. K vidění budou i díla české malířky Ivany Lomové v Becherově vile.