„Letní cestování přináší specifická rizika, která si mnoho lidí vůbec neuvědomuje. Připojování k veřejným Wi-Fi sítím, slabé zabezpečení mobilních zařízení nebo instalace nedůvěryhodných – byť na první pohled lákavých – aplikací mohou snadno vést ke kompromitaci zařízení, ztrátě dat nebo krádeži identity,“ upozorňuje Filip Štolle ze společnosti Axelum, která se specializuje na kybernetickou bezpečnost.

Podle něj dnes nejde jen o riziko pro jednotlivce – v sázce je mnohem víc. „Čím dál častěji se setkáváme s tím, že lidé na cestách nevědomky ohrozí nejen svá osobní data, ale bohužel i data firemní,“ dodává Štolle. Pracovní notebooky, mobilní telefony s přístupy do firemních sítí nebo přihlašování do cloudových služeb z veřejné sítě – to vše může být ideální vstupní bránou pro útočníka.

10 zásad bezpečného digitálního léta

Existuje proto desatero jednoduchých, ale účinných zásad, jak ochránit svá zařízení, účty i citlivé informace při cestování.

1. Používejte VPN

Virtuální privátní síť (VPN) šifruje vaše připojení k internetu a zajišťuje, že vaše data nejsou přístupná nikomu nepovolanému. Hodí se především na cestách, kde často využíváme nezabezpečené sítě – například na letištích, v hotelích nebo kavárnách. VPN také pomáhá skrýt vaši IP adresu a chrání hesla i přihlašovací údaje. Menší nevýhodou může být zpomalení připojení, ale bezpečnost za to rozhodně stojí.

2. Vyhýbejte se veřejným Wi-Fi sítím

Veřejná Wi-Fi je sice pohodlná, ale často nebývá chráněna proti odposlechu. Útočník, který se nachází na stejné síti, může sledovat, co přesně na svém zařízení děláte – včetně zadávání údajů o platební kartě. Pokud se musíte připojit, dělejte to jedině přes VPN a raději se vyhněte práci s citlivými daty nebo přístupu do firemních systémů.

3. Zapněte dvoufaktorové ověření

Kromě hesla přidáváte další vrstvu ochrany – například kód z ověřovací aplikace nebo SMS. V případě krádeže nebo ztráty zařízení tak zabráníte tomu, aby se útočník dostal do vašich účtů.

4. Instalujte aplikace pouze z ověřených zdrojů

Na cestách může být lákavé stáhnout si aplikaci, která nabízí Wi-Fi zdarma nebo slevu na vstupenku. Neznámé aplikace ale často získávají přístup ke kontaktům, fotografiím nebo dokonce k internetovému bankovnictví. Stahujte pouze z oficiálních obchodů a kontrolujte, co po vás aplikace žádá – rezervační aplikace opravdu nepotřebuje právo volat nebo číst vaše zprávy.

5. Zabezpečte mobil proti ztrátě

Mobilní telefon dnes slouží jako digitální peněženka, galerie, poštovní klient i vstupenka do banky. Je proto klíčové mít aktivní zálohování, lokalizační službu (např. „Najít iPhone“ nebo „Najít moje zařízení“) a možnost zařízení na dálku smazat. Pokud telefon ztratíte, jednejte okamžitě – zablokujte SIM kartu, odhlaste zařízení ze svých účtů a kontaktujte banku i operátora.

6. Dávejte pozor, kam klikáte

Falešné webové stránky se často tváří jako ty skutečné – mají podobné logo, layout i doménu. Například booking.com vs. b00king.com. Kyberzločinci zneužívají především období zvýšeného zájmu o cestování a snaží se uživatele nachytat při rezervacích nebo nákupu dálničních známek. Vždy důkladně kontrolujte URL adresu a nikdy neklikejte na podezřelé odkazy z e-mailů nebo sociálních sítí.

7. S firemním notebookem zacházejte jako s trezorem

Pokud s sebou berete pracovní zařízení, buďte maximálně opatrní. Firemní notebook často obsahuje citlivé informace a přístupy do systémů, které nesmí uniknout. Nikdy se s ním nepřipojujte k veřejné Wi-Fi, nezadávejte přístupové údaje na nedůvěryhodných webech a pokud možno používejte mobilní datový hotspot.

8. Nepodceňujte hesla

Jedno heslo pro všechno je bezpečnostní noční můra. Každá služba by měla mít unikátní, silné heslo. Ideální je kombinace malých a velkých písmen, čísel a speciálních znaků – a hlavně jejich správa přes důvěryhodného správce hesel. A opět: ideální je kombinovat s dvoufaktorovým ověřením.

9. Aktualizujte, co to jde

Každá aktualizace systému, prohlížeče nebo antiviru má svůj důvod – většinou opravuje známé chyby, které mohou být snadno zneužitelné. Automatické aktualizace mějte zapnuté a neváhejte je spouštět, i když to zabere pár minut.

10. Sdílejte s rozmyslem

„Konečně dovolená!“ nebo označení hotelu na Instagramu může být pro zloděje jasným signálem, že je váš byt prázdný. S fotkami z dovolené počkejte na návrat domů – a během cest přemýšlejte, co, kdy a komu sdílíte.