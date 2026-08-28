Mladá žena, jež se věnuje ilustraci. V minulosti spolupracovala se známými značkami i v reklamních agenturách. Sama se označuje jako milovnici kýče.
„Vlastně je super, když sebe a svou práci člověk přestane brát moc vážně. I lidé na sítích se baví více meme obrázky než hezkými fotkami,“ říká výtvarnice Barbora Balgová.
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Začínala jste designem obuvi, pokračovala animací, vizuální komunikací a produktovým designem, pak jste strávila roky v reklamních agenturách a nyní jste známá především jako ilustrátorka. Kdy jste zjistila, že právě ilustrace je to, čemu se chcete věnovat naplno?
Ilustrace je něco, čemu jsem se věnovala po celou tu dobu, pouze jsem kreslila jiné obrázky. Na studiích designu obuvi jsem ilustrovala návrhy bot a kabelek, v jiných hodinách jsme zase ve škole měli figurální kresbu, na animaci jsem navrhovala kreslené postavičky, při produktovém designu zase skicovala různé produkty. Zkoušela jsem různá zaměření, ale nakonec mi zůstala čistě jen ilustrace.
Ve své tvorbě se otevřeně hlásíte ke kýči, a dokonce jste mu věnovala výstavu Kitsch lover. Co vás na kýči přitahuje – a kde podle vás končí záměrný kýč a začíná prostě nevkus?
Kýč je hrozně podceňovaný. Když se řekne slovo kýč, lidé obrátí oči v sloup a dělají, že se jich netýká. Nakonec si ale skoro každý donese z dovolené magnetku nebo má doma suvenýr, který nemá zrovna designové ocenění, ale člověk k němu má nějaký vztah. Konkrétně magnetky jsou vlastně dokonalá ukázka kreativity. Nesvazují se žádnými estetickými pravidly. Kýč je oproštěn od všech mezí, hranic, vkusu… Tak zůstává pouze čistá tvorba bez hranic. Kolikrát právě nejšílenější věci nás baví mnohem víc než ty vkusné.
Já se vždy snažila o hezké, líbivé a estetické obrázky. Samu mě ale nejvíc bavilo koukat na úlety a bizarnosti. Právě ta bizarnost, nad kterou se člověk zasmál, se stala mou inspirací. Když jsem ji začala vnášet do své tvorby, začala jsem se svou prací více bavit a vlastně má práce začala i více bavit mé klienty. Je super, když sebe a svou práci člověk přestane brát moc vážně. I lidé na sítích se baví více meme obrázky než hezkými fotkami.
Ve vašich ilustracích se často objevují ženy. Říkala jste, že si na každé tváři hledáte něco jedinečného a že vás baví i starší ženy. Co vlastně při kreslení člověka hledáte jako první – krásu, charakter, emoci, nebo něco úplně jiného?
Ženy, ženská těla a jejich vnitřní svět bylo téma, které mne bavilo před několika lety. Bavil mě tehdy právě onen vnitřní svět, který v sobě ženy potlačovaly. Ženy něco jiného dělají a něco jiného si myslí. Bavilo mě vynášet na světlo jejich niterné pochody. Ale v posledních letech se celkově lidská otevřenost „více nosí“, lidé jsou více přímočaří, mluví o svých pocitech upřímněji a hlasitěji, a tak už onen vnitřní svět není takové tabu. V ilustraci to tedy lehce ztratilo svůj šmrnc a já se celkově posunula i do jiných témat. Nebavilo by mne stát na místě, věnovat se stále tomu stejnému. Chci zkoušet pořád nové věci, abych nezačala nudit sama sebe.
Máte za sebou práci pro velké značky, reklamní kampaně i vlastní autorskou tvorbu. Jak moc musí výtvarník při komerční zakázce ustoupit od svého rukopisu – a kde už byste si naopak nenechala do své práce mluvit?
Ono to zní jako noční můra – ustoupit od svého názoru a více dělat na zakázku, nebo ustoupit klientovi…. opak je ale pravdou. Právě to, že mi někdo mluví do práce, mě nutí dělat věci znovu, jinak lépe… takže nakonec jsou ty klientské feedbacky častokrát to, co tvorbu dokáže posunout.
Teď jste vytvořila design limitované série triček pro Coca-Colu. Jak jste se k tomu dostala?
Je to moje srdcovka. Před zhruba 10 lety jsem se zapojila do social media aktivace, k příležitosti 100 years of contour bottle. Slavilo se pořádáním design mash up výstavy, ve které byla k vidění díla světových umělců oslavující ikonickou sukničkovou lahev. Já tam tehdy jako lokální designér vyhrála jednu z cen a letěla za odměnu do centrály v Atlantě, kde jsem měla možnost potkat se s velkou částí jejich týmu pod vedením Deklah Polanski a Toma Farrela. Podívala jsem se jim pod ruce, kde právě vznikaly nové obaly k olympiádě, kampaně na Vánoce a další spousta krásných kreativních věcí. Stejně jako pro všechny umělce z výstavy je i pro mě Coca-Cola ikonický předmět s unikátním designem, který často používám ve své tvorbě. Díky tomu jsme se potkali po letech s jejich týmem znovu. A to při instalaci mé výstavy v pražské kavárně Vnitroblock, kde byla námětem asi na třech vystavených dílech. Tam vznikl nápad pro limitku triček.
Spolupráce byla skvělá, málokdy dostane výtvarník od klienta tak volnou ruku. Prakticky jsem neměla zadání, mohla jsme přijít s jakýmkoli nápadem. Dostala jsem velkou důvěru, a tak jsem vymýšlela ilustrace, jsou veselé, pozitivní, milé, možná lehce drzé...
Jak se vám pracovalo s tak silnou a okamžitě rozpoznatelnou značkou?
Vlastně jsem se do obrázků snažila vizuálně dostat to, jak mi ten nápoj chutná. Jako crispy boom – když uslyším ikonické „tsss“, ostré bublinky zaštípou v krku, je to jako když vás perlivá chuť vystřelí do oblak. Ilustrace tvoří koláž z několika obrázků připomínajících odkaz firmy a značky. Koláže vznikly jako kombinace digitální ilustrace s analogovou koláží, podobně jako se kdysi tvořily knižní obálky nebo plakáty předtím, než vše vzniklo v počítači. Ilustrace jsem si připravila stejně jako všechna svá díla, a to digitálně, pak je nechala natisknout na různé barevné papíry, i použité, nebo průhledné fólie v různých velikostech. Obrázky jsem pak stříhala, rozřezávala a kolážovala na kartonové desky.
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Práce vás vyčerpává i po pracovní době, každý třetí Čech tempo nezvládá. Co s tím?
Když dostanete takhle známou značku, kreslíte vlastně ještě svůj vlastní svět, nebo už se na chvíli snažíte vidět svět jejíma očima?
Je to vždy mix. Právě díky tomu propojení je ta práce zábavná. Ilustrace je můj pohled na značku. Kombinuju tak pohled na svět očima značky se svým pohledem na značku. A v tom spojení pak vznikají nové věci, které jinde na ilustracích nejsou.
V reklamě jste se naučila pracovat se zadáním, značkou či požadavky klienta. V autorské tvorbě máte naopak úplnou svobodu. Ve kterém z těch dvou světů se vám aktuálně „lépe dýchá“?
Vlastně v obou. Jen v jednom by to byla nuda.
Marta