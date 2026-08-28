Kýč je hrozně podceňovaný, říká ilustrátorka Barbora Balgová

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:30
Sledovat Metro na Googlu
Výtvarnice Barbora Balgová má za sebou řadu zajímavých projektů.

Výtvarnice Barbora Balgová má za sebou řadu zajímavých projektů. | foto: Archiv Barbory BalgovéMetro.cz

Na designu limitovaných triček se podílela ilustrátokra Barbora Balgová. (17....
Ilustrátorka Barbora Balgová, kterou značka Coca-Cola provází a inspiruje...
Ilustrátorka Barbora Balgová, kterou značka Coca-Cola provází a inspiruje...
Některé modely byly pokryty grafickými prvky události, které navrhla výtvarnice...
13 fotografií
Kde končí vkus a začíná kýč? Podle ilustrátorky Barbory Balgové možná právě tam, kde se začneme brát příliš vážně. Pro Metro.cz prozradila, proč ji přitahují bizarnosti, jak jí klienti pomáhají posouvat tvorbu, jestli si nechá mluvit do svých nápadů a co vzniklo ze spolupráce s Coca-Colou.

Mladá žena, jež se věnuje ilustraci. V minulosti spolupracovala se známými značkami i v reklamních agenturách. Sama se označuje jako milovnici kýče.

„Vlastně je super, když sebe a svou práci člověk přestane brát moc vážně. I lidé na sítích se baví více meme obrázky než hezkými fotkami,“ říká výtvarnice Barbora Balgová.

Nolanova Odyssea sesadila Deadpoola. Stala se nejvýdělečnějším eRkovým filmem

Začínala jste designem obuvi, pokračovala animací, vizuální komunikací a produktovým designem, pak jste strávila roky v reklamních agenturách a nyní jste známá především jako ilustrátorka. Kdy jste zjistila, že právě ilustrace je to, čemu se chcete věnovat naplno?
Ilustrace je něco, čemu jsem se věnovala po celou tu dobu, pouze jsem kreslila jiné obrázky. Na studiích designu obuvi jsem ilustrovala návrhy bot a kabelek, v jiných hodinách jsme zase ve škole měli figurální kresbu, na animaci jsem navrhovala kreslené postavičky, při produktovém designu zase skicovala různé produkty. Zkoušela jsem různá zaměření, ale nakonec mi zůstala čistě jen ilustrace.

Ve své tvorbě se otevřeně hlásíte ke kýči, a dokonce jste mu věnovala výstavu Kitsch lover. Co vás na kýči přitahuje – a kde podle vás končí záměrný kýč a začíná prostě nevkus?
Kýč je hrozně podceňovaný. Když se řekne slovo kýč, lidé obrátí oči v sloup a dělají, že se jich netýká. Nakonec si ale skoro každý donese z dovolené magnetku nebo má doma suvenýr, který nemá zrovna designové ocenění, ale člověk k němu má nějaký vztah. Konkrétně magnetky jsou vlastně dokonalá ukázka kreativity. Nesvazují se žádnými estetickými pravidly. Kýč je oproštěn od všech mezí, hranic, vkusu… Tak zůstává pouze čistá tvorba bez hranic. Kolikrát právě nejšílenější věci nás baví mnohem víc než ty vkusné.

Barbora Balgová

Já se vždy snažila o hezké, líbivé a estetické obrázky. Samu mě ale nejvíc bavilo koukat na úlety a bizarnosti. Právě ta bizarnost, nad kterou se člověk zasmál, se stala mou inspirací. Když jsem ji začala vnášet do své tvorby, začala jsem se svou prací více bavit a vlastně má práce začala i více bavit mé klienty. Je super, když sebe a svou práci člověk přestane brát moc vážně. I lidé na sítích se baví více meme obrázky než hezkými fotkami.

Ve vašich ilustracích se často objevují ženy. Říkala jste, že si na každé tváři hledáte něco jedinečného a že vás baví i starší ženy. Co vlastně při kreslení člověka hledáte jako první – krásu, charakter, emoci, nebo něco úplně jiného?
Ženy, ženská těla a jejich vnitřní svět bylo téma, které mne bavilo před několika lety. Bavil mě tehdy právě onen vnitřní svět, který v sobě ženy potlačovaly. Ženy něco jiného dělají a něco jiného si myslí. Bavilo mě vynášet na světlo jejich niterné pochody. Ale v posledních letech se celkově lidská otevřenost „více nosí“, lidé jsou více přímočaří, mluví o svých pocitech upřímněji a hlasitěji, a tak už onen vnitřní svět není takové tabu. V ilustraci to tedy lehce ztratilo svůj šmrnc a já se celkově posunula i do jiných témat. Nebavilo by mne stát na místě, věnovat se stále tomu stejnému. Chci zkoušet pořád nové věci, abych nezačala nudit sama sebe.

Na designu limitovaných triček se podílela ilustrátokra Barbora Balgová. (17. července 2026)
Ilustrátorka Barbora Balgová, kterou značka Coca-Cola provází a inspiruje v tvorbě již více než deset let a která ji označuje za svou srdcovku, vytvořila design pro limitovanou sérii triček. (17. července 2026)
Ilustrátorka Barbora Balgová, kterou značka Coca-Cola provází a inspiruje v tvorbě již více než deset let a která ji označuje za svou srdcovku, vytvořila design pro limitovanou sérii triček. (17. června 2026)
Některé modely byly pokryty grafickými prvky události, které navrhla výtvarnice Barbora Balgová.
13 fotografií

Máte za sebou práci pro velké značky, reklamní kampaně i vlastní autorskou tvorbu. Jak moc musí výtvarník při komerční zakázce ustoupit od svého rukopisu – a kde už byste si naopak nenechala do své práce mluvit?
Ono to zní jako noční můra – ustoupit od svého názoru a více dělat na zakázku, nebo ustoupit klientovi…. opak je ale pravdou. Právě to, že mi někdo mluví do práce, mě nutí dělat věci znovu, jinak lépe… takže nakonec jsou ty klientské feedbacky častokrát to, co tvorbu dokáže posunout.

Teď jste vytvořila design limitované série triček pro Coca-Colu. Jak jste se k tomu dostala?
Je to moje srdcovka. Před zhruba 10 lety jsem se zapojila do social media aktivace, k příležitosti 100 years of contour bottle. Slavilo se pořádáním design mash up výstavy, ve které byla k vidění díla světových umělců oslavující ikonickou sukničkovou lahev. Já tam tehdy jako lokální designér vyhrála jednu z cen a letěla za odměnu do centrály v Atlantě, kde jsem měla možnost potkat se s velkou částí jejich týmu pod vedením Deklah Polanski a Toma Farrela. Podívala jsem se jim pod ruce, kde právě vznikaly nové obaly k olympiádě, kampaně na Vánoce a další spousta krásných kreativních věcí. Stejně jako pro všechny umělce z výstavy je i pro mě Coca-Cola ikonický předmět s unikátním designem, který často používám ve své tvorbě. Díky tomu jsme se potkali po letech s jejich týmem znovu. A to při instalaci mé výstavy v pražské kavárně Vnitroblock, kde byla námětem asi na třech vystavených dílech. Tam vznikl nápad pro limitku triček.

Barbora Balgová

Spolupráce byla skvělá, málokdy dostane výtvarník od klienta tak volnou ruku. Prakticky jsem neměla zadání, mohla jsme přijít s jakýmkoli nápadem. Dostala jsem velkou důvěru, a tak jsem vymýšlela ilustrace, jsou veselé, pozitivní, milé, možná lehce drzé...

Jak se vám pracovalo s tak silnou a okamžitě rozpoznatelnou značkou?
Vlastně jsem se do obrázků snažila vizuálně dostat to, jak mi ten nápoj chutná. Jako crispy boom – když uslyším ikonické „tsss“, ostré bublinky zaštípou v krku, je to jako když vás perlivá chuť vystřelí do oblak. Ilustrace tvoří koláž z několika obrázků připomínajících odkaz firmy a značky. Koláže vznikly jako kombinace digitální ilustrace s analogovou koláží, podobně jako se kdysi tvořily knižní obálky nebo plakáty předtím, než vše vzniklo v počítači. Ilustrace jsem si připravila stejně jako všechna svá díla, a to digitálně, pak je nechala natisknout na různé barevné papíry, i použité, nebo průhledné fólie v různých velikostech. Obrázky jsem pak stříhala, rozřezávala a kolážovala na kartonové desky.

Práce vás vyčerpává i po pracovní době, každý třetí Čech tempo nezvládá. Co s tím?

Když dostanete takhle známou značku, kreslíte vlastně ještě svůj vlastní svět, nebo už se na chvíli snažíte vidět svět jejíma očima?
Je to vždy mix. Právě díky tomu propojení je ta práce zábavná. Ilustrace je můj pohled na značku. Kombinuju tak pohled na svět očima značky se svým pohledem na značku. A v tom spojení pak vznikají nové věci, které jinde na ilustracích nejsou.

V reklamě jste se naučila pracovat se zadáním, značkou či požadavky klienta. V autorské tvorbě máte naopak úplnou svobodu. Ve kterém z těch dvou světů se vám aktuálně „lépe dýchá“?
Vlastně v obou. Jen v jednom by to byla nuda.

Marta

  • Práci Barbory Balgové mohli diváci vidět také ve spojitosti s představením Letní scény Musea Kampa. Ilustrovaná a stylizovaná podobizna Marty Kubišové z představení Marta se dostala také na trička. Toto představení je aktuálně až do 7. září k vidění.

Barbora Balgová

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

29. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Z dolů, kde Koh-i-Noor těžil kaolin, se stane podzemní turistický hit na jihu Čech

Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a...

Bývalý kaolinový důl Orty poblíž Českých Budějovic si první turisté projdou na začátku roku 2029. Proměna a zpřístupnění unikátního díla za 100 milionů pokračuje. Na turisty čeká nové návštěvnické...

29. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně....

Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...

29. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve Vsetíně bude multižánrový festival Valašské záření, nově bude čtyřdenní

ilustrační snímek

Vsetín bude v září hostit multižánrový festival Valašské záření. Letos nově potrvá čtyři dny, nabídne hudbu, tanec, film i program pro celou rodinu, sdělila...

29. srpna 2026  8:05,  aktualizováno  8:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co všechno se dá vytočit ze špalku? Dřevosoustružníci ukážou své umění v Plzni

Martin Moravec se jako koníčku ve své dílně v Plzni-Křimicích věnuje...

Zhruba desítka dřevosoustružníků z celé republiky bude mít 12. září setkání v plzeňských Křimicích. V areálu restaurace Roští budou zájemcům od 10 hodin dopoledne předvádět, co je možné vytočit ze...

29. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Garou se vrací do Prahy. Quasimodo ze Zvoníka u Matky Boží zazpívá své největší hity

Garou – legendární Quasimodo v muzikálu Zvoník u Matky Boží a ikona...

Kanadský zpěvák Garou se po třech letech vrátí do Prahy. Představitel Quasimoda ze slavného muzikálu Notre-Dame de Paris (Zvoník u Matky Boží) vystoupí 2. října v Kongresovém centru. Koncert bude...

29. srpna 2026  9:28

Při noční nehodě na dálnici D5 na Rokycansku zemřela řidička BMW

ilustrační snímek

Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Kolem 02:30 na 48. kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval vůz BMW s cizí...

29. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo vlaků cyklisté a pěší. Nová cyklostezka spojuje Hranice s německým Adorfem

Pěšky, na kole nebo na inline bruslích. Nevyužívaná železniční trať z českých...

Staré železniční pražce, nálety, popadané stromy. Tak ještě nedávno vypadala léta nevyužívaná trať z českých Hranic do německého Adorfu. To už však neplatí. Na starém železničním náspu vyrostla nová...

29. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Liberecké Centrum Kašpar chystá benefici, tašky pomohou lidem bez práce

ilustrační snímek

Akci na podporu lidí, kteří obtížně hledají práci, připravuje liberecké Centrum Kašpar. Tradiční benefice "Kašparovo nejen taškaření" je letos pro organizaci...

29. srpna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Vězeň, který odešel z pracoviště v Jirnech u Prahy, se policistům sám přihlásil

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po osmatřicetiletém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Hledaný muž se policistům sám přihlásil a...

29. srpna 2026  7:21,  aktualizováno  7:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín po opravě otevře ulice Zarámí a Hradská. Doprava pak bude klidnější

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)

Během příštího týdne se otevřou dvě důležité cesty v centru Zlína, které byly kvůli opravě uzavřené. V pondělí ráno to bude Hradská ulice pod městskými lázněmi, pak zřejmě ve středu ulice Zarámí, kde...

29. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Uhlí nadevše. Teplice přišly o identitu, říká muzejník o bourání a proměně města

Teplické muzeum připravilo výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i...

Teplické muzeum připravilo výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i historických artefaktů, které mapují stavební vývoj města ve druhé polovině 20. století. Teplice tehdy prošly řadou...

29. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.