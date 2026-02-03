Nejvyšší nárůst je u dětí ve věku 0-5 let, ale u této věkové skupiny nebyla překonána nemocnost evidovaná před vánočními svátky. V České republice nadále hovoříme o epidemickém šíření chřipky.
Starší lidé budou ještě stonat
„Nejvyšší nemocnost ARI je hlášena z Moravskoslezského kraje. Přetrvává období, kdy se respirační infekce takzvaně přelévají mezi jednotlivými věkovými skupinami. Stále nemůžeme vyloučit, že ještě dojde k určitému vzestupu nemocnosti u starších lidí. Výskyt chřipky bude přetrvávat i v dalším období, ale pravděpodobně by již nemělo dojít k významnému nárůstu počtu nemocných,“ hodnotí situaci vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Jan Kynčl.
„Zmiňované přelévání nemocnosti znamená, že si lidé předávají infekce mezigeneračně. Například v rodinách, pokud prarodiče hlídají nemocné děti, mohou se od nich nakazit. Protože vidíme nejvyšší nárůst nemocnosti právě mezi malými dětmi do 5 let, připomínám, že seniorům mohou hrozit v případě infekce chřipkou závažnější komplikace, které většinou souvisejí s jejich křehčím imunitním systémem a zdravotním stavem. Zvažujme tedy velmi pečlivě, zda je vhodné nechat například babičky a dědečky v tomto období pečovat o nemocná vnoučata, „ připomíná hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, MHA.
Přes 250 hospitalizací
„Ve virologické surveillance stále dominuje detekce viru chřipky typu A, postupně narůstá počet detekcí subtypu A/H1N1, přestože subtyp A/H3 je stále převažující. Současně evidujeme celkový snižující se počet indikací vyšetření respiračních virů, především chřipky, SARS-CoV-2 a RS viru, což naznačuje, že současná nemocnost zatím nevede k významně zvýšenému počtu hospitalizací. Detekce RS viru se v porovnání s předchozími týdny mírně zvyšuje, ale nedosahuje hodnot předchozích dvou epidemických vln tohoto viru,“ konstatuje za Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění viroložka Helena Jiřincová.
V aktuální chřipkové sezoně bylo do 30. 1. 2026 hlášeno celkem 251 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z toho 93 nakažených následkům infekce podlehlo.