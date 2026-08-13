Kýčovité nostalgii se bráním, co to jde, říká 80letý jubilant Michal Prokop

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  5:00
Sledovat Metro na Googlu
Michal Prokop

Michal Prokop | foto: Ivan Prokop

Inspirují mě texty, říká oceněný Michal Prokop
V kategorii Sólový interpret vyhrál Michal Prokop a Framus Five. (11. dubna...
Michal Prokop na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna 2026)
Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).
10 fotografií
Osmdesátka pro něj není důvodem k bilancování ani nostalgii. Michal Prokop pořád koncertuje, tvoří a letos si navíc odnesl dva Anděly za album Ostraka. „Ještě pořád opravdu žiju, tady a teď,“ říká hudebník, který své kulaté jubileum oslaví i o víkendu na svém festivalu Krásný ztráty.

Dnes slaví Michal Prokop své 80. narozeniny. Hudebník, jehož hudba oslovuje už několik generací posluchačů, ukázal, že neztrácí sílu. Se svou kapelou Framus Five vydal loni album Ostraka, které se dočkalo hned dvou sošek na hudebních cenách Anděl. Co ho žene kupředu, jaký bude desátý ročník jeho festivalu Krásný ztráty a co chystá na svém tradičním vánočním koncertu? To prozradil v rozhovoru pro deník Metro.

Jaké pocity ve vás to číslo věku 80 vyvolává?¨
Na jednu stranu vděčnost tomu nahoře, že ještě můžu dělat to, co dělám, že na to mám jednak energii, skvělé spoluhráče a spoluautory a že mám věrné publikum, které chodí na koncerty a kupuje si naše nahrávky. Na druhé straně holt ten můj organismus už potřebuje občas servis, není to někdy jednoduché, ale pořád „slyším ten stříbrný vítr“.

Na Benátské! s Impulsem se představil Michal Prokop s kapelou Framus Five. (25. července 2024)

Když se ohlédnete za svou hudební kariérou, je něco, co byste udělal jinak?
Toho by bylo, hlavně v těch sedmdesátých letech... Ale ono to nejde, tak se tím netrápím.

Letos jste získal hned dva Anděly za album Ostraka. Co pro vás tato ocenění po tolika letech na hudební scéně znamenají?
Hodně. Vzhledem k tomu, že jsem už před pár lety dostal Anděla v kategorii Síň slávy, což bývá cena na závěr životní kariéry, jsou tyhle dva Andělé signálem, že ještě pořád opravdu žiju, tady a teď!

Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru

Ostraka ukázala, že máte pořád co říct a že vaše hudba oslovuje i současné publikum. Máte ještě chuť hledat nové hudební cesty, nebo vás teď víc láká ohlížet se za tím, co už máte za sebou?
Když stárnete, samozřejmě se stále častěji ohlížíte zpátky, ale to neznamená, že bych neměl chuť k nové práci. Ale já nejsem, a nikdy jsem nebyl, plánovací typ. Impulzy k práci ke mně většinou přicházely odněkud zvenčí, jen je třeba umět jim vyjít včas vstříc.

Když zpíváte písně, které vznikly před desítkami let, vracejí se vám při nich vzpomínky na dobu, kdy vznikly?
Občas ano, už jsem říkal, že čím jste starší, tím vzpomínáte častěji, třeba na lidi, se kterými jste spolupracoval a už tu nejsou. Ale kýčovité nostalgii se bráním, co to jde. Rozhodně u toho neslzím.

Vaše osmdesátiny nebudou jen o jednom narozeninovém večeru. Co všechno chystáte k jubileu?
Něco v rodinném kruhu, to máme šanci se občas sejít, i když není jednoduché dát dohromady všechny. A samozřejmě pak na festivalu, kde to vždycky slavíme s kolegy, i když já už vzhledem k věku na žádné třeskuté oslavy moc nejsem. A v České televizi na ČT art bude v sobotu k vidění ve 20.15 starší dokument Až si pro mě přijdou a po něm premiéra záznamu z našeho vánočního koncertu 2025, který je také na nejnovější desce Live 80, kterou na festivalovém koncertě před tím v pátek pokřtíme.

Michal Prokop získal letos v dubnu při udílení hudebních Cen Anděl za rok 2025 hned dvě prestižní sošky – jako sólový interpret a oceněn byl i společně se svou kapelou Framus Five za album Ostraka.

S kapelou Framus Five fungujete už desítky let. Co vás na společném hraní pořád baví a drží u něj?
Pořád to samé. Muzika sama, i když se proměňuje s časem, kolegové spoluhráči a spoluautoři, publikum, které mě nabíjí, vlastně tohle už jsem všechno říkal, ale klidně to zopakuju.

Zmínil jste festival, tento víkend je před vámi vaše akce Krásný ztráty ve Všeticích. Letos desátý ročník a vy oslavíte osmdesátiny. Jak symbolické pro vás tohle spojení je?
Je to náhoda, že jsou obě ta výročí kulatá. Vlastně asi tak úplně ne, ten první ročník vznikl k mým sedmdesátinám, tehdy byl ještě v Lokti a tam jsme zahráli světovou premiéru skladby Město ER s textem Josefa Kainara společně s Karlovarským symfonickým orchestrem. A taky jsme tam křtili, tehdy novou reedici druhého stejnojmenného alba z roku 1971. Takže jistá symbolika tu asi je.

Tři koncerty v Edenu a nové album navrch. Ewa Farna píše českou hudební historii

Co pro vás bude na letošním ročníku největším zážitkem?
To se vždycky nechávám překvapit, jestli mě tam něco dostane do kolen. Ale letos by to asi měla být slavná americká rhythm’n’bluesová zpěvačka Mavis Staples, která způsobí mimo jiné i to, že tam nebudu já ten nejstarší účastník. Té už je 87.

Zmiňoval jste, že sérii letošních oslav zakončíte tradičním vánočním koncertem ve Foru Karlín. Prozradíte nám k němu už nějaké bližší informace?
Zatím jen to datum, odehraje se v pondělí 21. prosince. Ostatní si zatím ponecháváme v tajnosti. Nechte se překvapit…

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Měl jsem na to myslet, než přišla horka. Lidé spílají a vykupují větráky, chybí i klimatizace

Koupaliště Petynka (červen 2026)

Když minulý týden teploty vystoupaly téměř ke čtyřiceti stupňům Celsia, rozhodla se Marie z Dejvic, že si konečně pořídí větrák. Jenže narazila. Její model byl zrovna vyprodaný. Stejně dopadla i v...

13. srpna 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Před mosteckým magistrátem se v sobotu konají tradiční Výpěstkové trhy

Ilustrační foto.

Milovníci zahradničení, květin i domácích sazenic se mohou opět těšit na tradiční Výpěstkové trhy, které se konají v sobotu 15. srpna od 6 hodin do vyprodání zásob před obřadní síní mosteckého...

13. srpna 2026  6:59

Ve Štěchovicích hořela pětipatrová budova, vnitřní konstrukce se zhroutily

Hasiči likvidují požár ve Štěchovicích. (13. srpna 2026)

Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.

13. srpna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

I jediná jiskra nebo horký výfuk teď zapálí les či pole, varují vědci

„Klíčová je vlhkost materiálu,“ vysvětluje Martin Trčka z katedry požární...

Vysoké letní teploty a dlouhodobé sucho výrazně zvyšují riziko vzniku lesních a polních požárů, varují vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. K zapálení vyschlé vegetace stačí...

13. srpna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

13. srpna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Garáže na náměstí v Jirkově jsou hotové

Pod lékárnou na rohu náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově byla dokončena stavba čtyř...

Pod lékárnou na rohu náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově byla dokončena stavba čtyř garáží pro určených pro parkovaní služebních automobilů, s nimiž jezdí zaměstnanci místní radnice.

13. srpna 2026  5:59

Drogy prodával dvaasedmdesátiletý senior

Ilustrační foto.

Kriminalisté z lounského toxitýmu zadrželi postaršího dealera pervitinu.

13. srpna 2026  5:59

Slepej masér baví sítě a motivuje okolí. Slepotu neberu jako tragédii, ale výzvu, říká

Martin Krumpholc alias Slepej masér se vyrovnal se ztrátou zraku, teď ukazuje...

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, před pěti lety však oslepl. Jeho život se tím ale nezastavil. I když pro něj byly začátky těžké a na čas se stáhl do ústraní, brzy si našel novou cestu....

13. srpna 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Je jedno parkovací místo na dva byty málo, nebo dost? Developer a radnice se přou

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se...

Bývalý průmyslový areál v Holzově ulici v brněnské Líšni naproti základní škole a autobusové zastávce oživí nová výstavba. Nevzhledné místo má zaplnit čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Projekt...

13. srpna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Kýčovité nostalgii se bráním, co to jde, říká 80letý jubilant Michal Prokop

Michal Prokop

Osmdesátka pro něj není důvodem k bilancování ani nostalgii. Michal Prokop pořád koncertuje, tvoří a letos si navíc odnesl dva Anděly za album Ostraka. „Ještě pořád opravdu žiju, tady a teď,“ říká...

13. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Tři školy a školky v Děčíně čeká modernizace

Ilustrační foto, mateřská škola

Radnici v Děčíně se podařilo získat dotaci na modernizaci tří škol a školek ve městě.

13. srpna 2026  4:59

Obyvatelé Lovosic mohou využít nové stoly na ping-pong

Ve veřejném prostoru v Lovosicích přibylo několik stolů na ping-pong. Zájemci...

Ve veřejném prostoru v Lovosicích přibylo několik stolů na ping-pong. Zájemci je najdou v ulicích Zvonařova, Nádražní a také na rohu ulic Wolkerova a Krátká.

13. srpna 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×