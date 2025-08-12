Již neexistující pražská instituce Ztráty a nálezy měla před desítkami let vděčného zákazníka. Pána, který si sem chodíval pro zapomenuté věci z prostředků MHD.
Vyzvedl zapomenuté, ale zapomněl,
co právě donesl
„Často se opravdu se svým deštníkem, aktovkou či kabátem setkal,“ vzpomíná jeho kolega, který mu nejednou pomáhal ztracené předměty hledat. „Jenže téměř pravidelně, v návalu vděčnosti, když mu ve Ztrátách a nálezech jeho věc zachránili díky poctivým nálezcům, tam na pultu něco zapomněl. Třeba klíče, brýle na čtení, jednou dokonce tašku s nákupem na neděli,“ doplňuje bývalý spolupracovník legendárního zapomínače.
Pravidelný přehled věcí, které nechávají zákazníci ve vozech taxislužby, zveřejňuje již dekádu společnost Uber. Z celosvětového přehledu těch nejzajímavějších zapomenutých věcí za rok 2024 vyplývá, že cestující občas zapomenou i opravdu kuriózní předměty. Mezi tradičními ztrátami se v loňském roce objevily i ty méně tradiční jako matrace, vikingský roh nebo třeba deset živých humrů.
Pro Čechy je kritický hlavně začátek léta
Co zůstávalo v kabinách taxíků v Česku? „Mezi nejzajímavějšími ztrátami nechyběl diplomatický pas, zlatý indiánský náhrdelník, sparťanská šála, zlatý prsten po babičce nebo také bílé tamagoči, nostalgická hračka z 90. let,“ vypočítává mediální zástupce Uberu Michal Procházka.
Ještě zajímavější jsou ale položky jako plná moc, kochleární implantát (důležitá zdravotní pomůcka pro neslyšící), rovnátka nebo dron. Vlastní příběh by jistě mohl vyprávět i obraz, který někdo zapomněl při cestě domů.
Z dat za Českou republiku navíc vyplývá, že Češi nejčastěji zapomínají oblečení, následované zavazadly, šperky a drobnou elektronikou. Nejvíce zapomenutých věcí bylo loni evidováno 10. června, tedy v období začátku léta, kdy vrcholí sezona víkendových výletů i oslav.
Ztracený, nebo opuštěný? Je to docela věda
Způsob, jak může poctivý nálezce vrátit zapomenutý předmět, volí každá instituce, firma či zařízení různě. Obvykle se také uvádějí podrobnosti k celé problematice.
Například městský úřad v Benešově má na svých stránkách podrobný návod, kde mimo jiné úřad vysvětluje rozdíl mezi věcí opuštěnou a zapomenutou. „Za opuštěnou se bez dalšího považuje movitá věc, která měla pro vlastníka zřejmě jen nepatrnou hodnotu a byla zanechána na místě veřejnosti přístupném. Opuštěná věc je věcí bez vlastníka (takzvaná věc ničí) a každý si ji může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci... Ztracená věc je naopak věc, kterou její vlastník pozbyl neúmyslně. Ztracená věc stále patří jejímu původnímu vlastníkovi.
Zapomenutý mobil v MHD? Nuda! Ve voze se už našel párek leguánů, trezor i čepice městské policie
Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou, nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná,“ vysvětlují návštěvníkům webové stránky benešovské radnice.
Zasněný čtenář zapomněl knihu o snění
Městské úřady mají většinou nějaké oddělení, které se ztracenými věcmi zabývá a na internetu většinou občan bez problémů zjistí, kam to či ono donést nebo kde nahlásit předmět bez majitele. Nebo naopak, jak se dobrat ztraceného majetku. Například České dráhy nabízejí jednoduchý a intuitivní formulář, kde lze přímo volit, zda postrádáte peněženku a doklady, klíče, zavazadla, zvířata, mobily a další elektroniku nebo oblečení. Případně můžete zvolit odkaz Ostatní.
Získat zpět telefon či doklady zapomenuté v MHD je snadné, nejdůležitější roli hraje čas
Například ke včerejšímu dni měl dopravce ve skladech více než 34 tisíc věcí, které hledají svého majitele. V Chocni si lze vyzvednout rodný list, v Brně našli ve vlaku číslo 272 housle a pětilitrovou zelenou konev. Ta našla naštěstí svého majitele, což web u věcí také uvádí. V Hlinsku doposud čeká na čtenáře z osobního vlaku číslo 5317 kniha Proč sníme? Bez majitele je stále sušák na prádlo a modrý zábavný sliz, všechno dosud k vyzvednutí v Brně. V Plzni stále čeká na žáka či studenta vysvědčení.
Ve vlacích patří k nejčastěji zapomínaným plyšáci, deštníky, brýle, turisté tu nechávají trekové hole a technologický posun ve 21. století je znát v množství elektronických cigaret. Lidé překvapivě často odevzdávají i peněžní hotovost.
Spěch, opilost či rozčilení