Labyrint polic a tisíce parfémů. Vyrazili jsme do obřího skladu v Rajhradě u Brna

Marek Hýř
  16:03
Cvrkot strojů, blikající skenery a vůně parfémů ve vzduchu. V logistickém centru společnosti Notino v Rajhradě u Brna se každý den balí desetitisíce objednávek. Sklad, který patří mezi klíčové uzly logistické sítě firmy, nyní posiluje kapacitu díky poloautomatizovaným balicím linkám. Nahlédli jsme do jeho útrob.
Poloautomatická linka na balení balíků

Tady to voní nejvíc.
Každá věc má své místo.
14 fotografií

Na první pohled působí jedna z hal jako dobře organizovaný labyrint polic. Každá má svou barvu, která zaměstnancům usnadňuje orientaci. Picker – pracovník přichystávající objednávky – dostane pokyn do skeneru a ten ho navede přesně k místu, kam sáhnout. Barvy i číselné označení pomáhají zrychlit orientaci mezi tisíci položkami.

Návštěva v plném provozu

Každá věc tu má své místo. A každý prostor má svůj štítek. Na policích, regálech i na podlaze jsou nápisy: „Sáčky“, „Nepřestávej doplňovat“, „Průběžně doplňuj“ nebo „Roztřiď mě“. I tento popisný systém má urychlit celý proces. V něj hraje nemalou roli člověk. Zaměstnanci křižují haly s vozíky a vše má svůj řád a rutinu.

Tu jsme však během novinářské prohlídky občas drobně narušili. Náš hlouček se totiž někdy připletl do trasy vozíku, který převážel zboží. Po chvíli jsme se ale naučili se víc rozhlížet kolem sebe, a pokud se někdo blížil, raději jsme uvolnili cestu.

Provoní celou Evropu

Logistické centrum v Rajhradě je jedním ze čtyř hlavních skladů společnosti Notino v Evropě. Společně s distribučními centry v polské Lodži, rumunské Bukurešti a italském Telgate tvoří logistickou síť, která obsluhuje zákazníky ve 27 zemích.

Jasné pokyny urychlují práci.

Jen rajhradský sklad loni odbavil téměř 15 milionů objednávek. Zboží odtud putuje do 13 evropských zemí včetně Česka, Slovenska, Francie nebo Velké Británie. Celkem Notino v roce 2025 vyřídilo přes 32 milionů objednávek.

Klíčoví lidé se nejprve školí

„Když otevřete nový sklad, trvá zhruba rok, než se vše stabilizuje,“ vrací se k začátkům místa ředitel logistických center společnosti Notino Jozef Taraba. „Snažíme se to urychlit tím, že klíčové lidi nabíráme ještě před otevřením. Ti pak procházejí školeními v jiných distribučních centrech, aby už při spuštění provozu vše fungovalo.“

Rostoucí objemy objednávek nutí firmu stále více investovat do automatizace. Právě proto Notino zavádí moderní poloautomatizované balicí linky.

Proces kombinuje práci lidí a technologii. Zaměstnanec nejprve objednávku připraví a vloží do krabice. Dopravníková linka ji poté převezme a automaticky pokračuje v dalším procesu. Systém například vyhodnotí velikost objednávky a zvolí odpovídající typ balení.

Zajímavostí je i způsob, jakým se balí samotné produkty. Krabice se totiž uzavírají zespodu, a tak se krémy nebo parfémové flakony ukládají víčkem dolů. Když zákazník balík otevře, najde zboží otočené správně – etiketou a víčkem nahoru.

Technologie proces zrychlují

Díky nové technologii může sklad výrazně zvýšit výkon. Balicí linky zvládnou až třikrát vyšší rychlost než manuální balení a produktivita může vzrůst z přibližně 40 na 120 balíků za hodinu.

„Máme jednu plně automatickou linku v Itálii a tři v Polsku. Další plánujeme instalovat,“ říká Taraba. Celkové investice do automatizace podle něj dosahují desítek milionů eur.

Rajhradský sklad ale zároveň naráží na limity samotné budovy. Ta se totiž postupně rozšiřovala a její vnitřní uspořádání není ideální pro plnou robotizaci. „Kvůli tomu není tok zboží úplně ideální,“ vysvětluje Taraba.

Vánoční frmol

Nejnáročnější období přichází vždy na konci roku. Black Friday a Vánoce totiž tvoří více než polovinu ročního objemu objednávek. Jen během Black Friday firma odbavila zhruba 4,45 milionu zásilek. „V sezoně přecházíme ze dvousměnného provozu na třísměnný a jedeme prakticky 24 hodin denně. Každý rok je to velká výzva,“ říká Taraba. Automatizace má podle něj pomoci zvládat tyto extrémní špičky efektivněji.

Cílem společnosti je postupně modernizovat logistickou síť a zrychlovat doručení objednávek. Na českém trhu nyní Notino doručuje zásilku v průměru za 1,5 dne.

