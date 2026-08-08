Slunce se pomalu probouzí a začíná vykukovat zpoza švýcarských Alp. Po dálnici jedeme povolenou stodvacítkou a v protisměru nás míjejí luxusní vozy, za nimiž by se člověk v Česku nejspíš ještě několikrát otočil. Krásnou českou závist jsme ale tentokrát nechali doma.
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Téměř dvouhodinová cesta do Täsche ubíhá nečekaně rychle. Za okny se střídají obrazy, které člověka nutí odložit telefon a jen se dívat. Sytě zelená krajina, mohutné stromy, masivní svahy a několik kilometrů dlouhé vinice vysázené ve stráních. Upřeně hledím k horám, kterým pomalu ujíždíme. Jsou ale tak obrovské, že mám pocit, jako bychom se od nich vlastně vůbec nevzdalovali.
Auta sem nesmějí
Do Zermattu se už autem nedostaneme. Oblíbené horské středisko je bez automobilové dopravy, a tak vůz necháváme v nedalekém Täschi. Odtud pokračujeme vlakem, který nás přibližně za dvanáct minut doveze až do cíle.
Kolik cesta stojí?
Po vystoupení z nádraží se rázem ocitáme uprostřed rušné nákupní zóny. Luxusní obchody, hotely, restaurace a davy turistů vytvářejí zvláštní dojem jakéhosi státu ve státě. Skoro jako by po apokalypse vzniklo pod horami městečko pro hrstku vyvolených. A my jsme jedni z nich.
Pokračujeme hlavní ulicí, nad níž se ve větru třepotají švýcarské vlajky. Najednou za sebou zaslechnu troubení. Otočím se a kolem nás projíždí malé elektrické taxi, které rozváží hosty do místních hotelů. Běžná auta sice do Zermattu nesmějí, elektrická vozítka jsou tu ale neodmyslitelnou součástí provozu.
Mírně stoupáme do kopce. Pak se domy na okamžik rozestoupí a mezi nimi se objeví on. Matterhorn. Jeho siluetu známe z fotografií, dokumentů i obalů čokolád, ale nic z toho člověka nepřipraví na chvíli, kdy horu poprvé spatří naživo. Působí, jako by se nad městečkem vznášela a všechno pod sebou bedlivě pozorovala. Nebo jsme to spíš my, kdo nedokáže odtrhnout oči? Sen, který jsme měli na svém cestovatelském seznamu déle než pět let, se najednou stává skutečností.
Lanovkou výš než na Sněžku
Míříme ke stanici lanovky. Náš plán je jasný: vyjet Matterhorn Expressem na Schwarzsee a dostat se slavné hoře co nejblíž. Kabina se dává do pohybu a Zermatt pod námi se postupně zmenšuje. Se stoupající výškou mi začínají zaléhat uši. Brzy překonáváme i nadmořskou výšku naší milované Sněžky.
Po přibližně dvaceti minutách vystupujeme ve stanici Schwarzsee ve výšce 2 583 metrů nad mořem. První krok v takové nadmořské výšce doprovází zvláštní směs nadšení a respektu.
Kolem se pohybují desítky dalších turistů, ale stačí zvednout hlavu a okolní ruch okamžitě přestává existovat. Matterhorn se tyčí přímo před námi. Je obrovský, surový a zároveň neuvěřitelně krásný. Vedle něj si připadáme jako nepatrné tečky, jejichž každodenní starosti tady nahoře ztrácejí svou důležitost.
Hora člověka během několika vteřin sesadí z pomyslného podstavce a připomene mu, aby se nebral až tak vážně. Stačí se na svůj život na chvíli podívat z výšky.
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Mezi ledovcem a skalami
Vyrážíme na turistickou trasu. Před sebou máme přibližně deset kilometrů a převýšení okolo pěti set metrů. Matterhorn nás přitom téměř celou dobu doprovází. Jednou se schová za skalní stěnu, aby se o několik minut později znovu vynořil ještě mohutnější než předtím.
Postupně se dostáváme přímo pod jeho svahy. Tady už Matterhorn nepůsobí jako dokonalá kulisa z pohlednice. Zblízka ukazuje svou drsnější tvář. Ostré skály, suť, poprašek sněhu a strmé stěny, které nedávají prostor k pochybnostem, že jde o skutečnou vysokohorskou výzvu. S každým dalším krokem se krajina proměňuje. Zeleně ubývá a přibývají kameny, obrovské balvany a ledovcová voda.
Po několika hodinách stojím na místě, které jako by ani nepatřilo na naši planetu. Přede mnou se valí vodopád napájený tajícím ledovcem, všude kolem jsou skály a za zády se zvedá Matterhorn. V tu chvíli mě napadne jediná otázka: Proč se tady ještě netočil nějaký velkolepý hollywoodský film?
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Opalovák i rozumná kondice
Vrchol Matterhornu leží ve výšce 4 478 metrů nad mořem a první úspěšný výstup se uskutečnil v roce 1865. Výprava vedená britským horolezcem Edwardem Whymperem tehdy vrcholu dosáhla, při sestupu však čtyři ze sedmi jejích členů zahynuli. Také nám je jasné, že skutečný výstup na vrchol zůstává úplně jinou disciplínou.
K lásce k horám nás původně inspiroval nepálský horolezec Nirmal Purdža, k jeho schopnostem a zkušenostem však máme hodně daleko. To ale neznamená, že si jeho krásu nemohou užít běžní turisté. Stačí rozumná kondice, pevná obuv, dostatek vody a respekt k rychle se měnícímu horskému počasí. A v létě doporučuji opalovací krém. Ano, i na horách to smaží.
Pokud se někdy vydáte do Švýcarska, Matterhorn si rozhodně nenechte ujít. Výlet sice něco stojí, ale pohled na slavnou horu z bezprostřední blízkosti je mnohem cennější. My jsme odjížděli unavení, ale nadšení. Některá místa dokážou člověku během jednoho dne změnit perspektivu. Matterhorn jsme si zčásti splnili. Další zastávka? Mont Blanc.
Nirmal Purdža