Absolutním vítězem letošních valentýnských příprav je ve vyhledávači Google heslo „filmy na valentýna“. Trend je jednoznačný: večer strávený u filmu vítězí nad návštěvami přeplněných podniků. V těsném závěsu se drží vyhledávání „věci na valentýna na doma“, ale také kreativní aktivity pro celou rodinu, jako je ruční kreslení obrázků.
To však neznamená, že byhom u nás na klasické rande zanevřeli. Pokud se Češi rozhodnou vyrazit ven, jejich cílem je letos voda a relaxace. Do top pětky aktivit se probojovala „plavba lodí Praha valentýn“, následovaná wellness pobyty a párovými masážemi.
|Nejvyhledávanější aktivity na Valentýna 2026
|Nejoblíbenější dárky podle vyhledávání
|1. Filmy na Valentýna
|1. Přívěsek srdce na Valentýna
|2. Valentýn výlet
|2. Karty na Valentýna
|3. Věci na Valentýna na doma
|3. Růže k Valentýnu
|4. Obrázky na Valentýna nakreslit
|4. Hrnky na Valentýna
|5. Plavba lodí Praha Valentýn
|5. Valentýnské ponožky pro muže
Pragmatický jazyk lásky
Při výběru dárků potvrzují Češi svou pověst pragmatiků s romantickou duší. Ačkoliv žebříčkům stále vévodí klasické přívěsky ve tvaru srdce, medvídci a zlaté šperky, masivní nárůst zaznamenávají dárky denní potřeby. Výrazy „valentýnské ponožky“ a „valentýnské trenýrky“ patří k nejhledanějším položkám počátku valentýnského období. Zdá se, že v roce 2026 je pro mnoho párů vrcholem péče o partnera zajištění tepla a pohodlí.
Vedle toho však neztrácí na síle ani tradiční přístup – vysoká poptávka po květinách, jako jsou například růže, naznačuje, že české páry si pořád ještě potrpí na klasiku.
Jak konkrétně?
Nestíháte? Povolejte na pomoc AI asistenty!
Pro ty, kteří nechávají přípravy na poslední chvíli, se letos nabízí moderní řešení. Rostoucím celosvětovým trendem pro plánování opakujících se svátků, oslav a výročí, je využívání AI asistentů.
Na míru vytvoření AI asistenti, jako jsou například Gems v Gemini, si pamatují vaše zadání - preference vašeho partnera, město kde bydlíte, stravovací omezení a další informace, které jim uživatelé zadají.
Kdykoli jsou pak připraveni nabídnout inspirativní tipy na oslavu, vygenerovat text blahopřání, nebo třeba slavnostní recept na dort na poslední chvíli včetně nákupního seznamu.
Místo ústřice kuře na paprice
Zřejmě největší kuriozitou letošních statistik je oblast gastronomie. Čokoláda a víno zůstávají stálicemi, ale – možná nečekaný – velký návrat slaví domácí pečení, konkrétně valentýnské perníčky a dorty.
Možná překvapivé je desáté místo ve vyhledávání receptů, s úspěchem se setkala „papriková omáčka na Valentýna“. Zatímco světové trendy často favorizují afrodiziaka jako ústřice, Češi evidentně sází na jistotu a poctivou domácí kuchyni.
|Nejvyhledávanější jídlo a pití
|1. Čokoláda na Valentýna
|6. Čokoláda pro páry
|2. Valentýnské srdce recept
|7. Valentýnské bonbony
|3. Víno na Valentýna
|8. Valentýnské slané srdce recept
|4. Ozdoby na dort srdíčka
|9. Valentýnské drinky
|5. Valentýnské perníčky
|10. Recept papriková omáčka na Valentýna
Ať už Češi zvolí luxusní večeři, nebo zůstanou věrni trendu „papriková omáčka a tepláky“, data ukazují jasnou zprávu: V roce 2026 je nejdůležitější autenticita a pohoda, nikoliv drahá gesta.