Láska, data a papriková omáčka. Jak vypadá český Valentýn v roce 2026?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:28
Svátek lásky, nebo ne? Jak v Česku doopravdy probíhají přípravy na Valentýna? Únorová data z vyhledávání Google naservírovala přehled toho, po čem Češi na svátek zamilovaných skutečně touží. S plánováním večera, menu a nápady na poslední chvíli stále více lidem pomáhají AI asistenti.
Fotogalerie2

Tak třeba takto může vypadat valentýnská romantika. Ilustrační obrázek byl vytvořen modelem Nano Banana v Gemini. | foto: AI Gemini

Absolutním vítězem letošních valentýnských příprav je ve vyhledávači Google heslo „filmy na valentýna“. Trend je jednoznačný: večer strávený u filmu vítězí nad návštěvami přeplněných podniků. V těsném závěsu se drží vyhledávání „věci na valentýna na doma“, ale také kreativní aktivity pro celou rodinu, jako je ruční kreslení obrázků.

To však neznamená, že byhom u nás na klasické rande zanevřeli. Pokud se Češi rozhodnou vyrazit ven, jejich cílem je letos voda a relaxace. Do top pětky aktivit se probojovala „plavba lodí Praha valentýn“, následovaná wellness pobyty a párovými masážemi.

Nejvyhledávanější aktivity na Valentýna 2026Nejoblíbenější dárky podle vyhledávání
1. Filmy na Valentýna1. Přívěsek srdce na Valentýna
2. Valentýn výlet2. Karty na Valentýna
3. Věci na Valentýna na doma3. Růže k Valentýnu
4. Obrázky na Valentýna nakreslit4. Hrnky na Valentýna
5. Plavba lodí Praha Valentýn5. Valentýnské ponožky pro muže

Pragmatický jazyk lásky

Při výběru dárků potvrzují Češi svou pověst pragmatiků s romantickou duší. Ačkoliv žebříčkům stále vévodí klasické přívěsky ve tvaru srdce, medvídci a zlaté šperky, masivní nárůst zaznamenávají dárky denní potřeby. Výrazy „valentýnské ponožky“ a „valentýnské trenýrky“ patří k nejhledanějším položkám počátku valentýnského období. Zdá se, že v roce 2026 je pro mnoho párů vrcholem péče o partnera zajištění tepla a pohodlí.

Valentýnské ponožky? Proč ne!. Ilustrační obrázek byl vytvořen modelem Nano Banana v Gemini.

Vedle toho však neztrácí na síle ani tradiční přístup – vysoká poptávka po květinách, jako jsou například růže, naznačuje, že české páry si pořád ještě potrpí na klasiku.

Jak konkrétně?

  • Tvorba přání: Generování básniček na míru (např. vtipné verše pro partnera, který miluje fotbal).
  • Plánování večera: Sestavení menu „na poslední chvíli“ nebo výběr romantických filmů dostupných na českých streamovacích službách.
  • Vizuální tvorba: Generování inspirace a předloh pro ručně kreslená přání.

Nestíháte? Povolejte na pomoc AI asistenty!

Pro ty, kteří nechávají přípravy na poslední chvíli, se letos nabízí moderní řešení. Rostoucím celosvětovým trendem pro plánování opakujících se svátků, oslav a výročí, je využívání AI asistentů.

Na míru vytvoření AI asistenti, jako jsou například Gems v Gemini, si pamatují vaše zadání - preference vašeho partnera, město kde bydlíte, stravovací omezení a další informace, které jim uživatelé zadají.

Kdykoli jsou pak připraveni nabídnout inspirativní tipy na oslavu, vygenerovat text blahopřání, nebo třeba slavnostní recept na dort na poslední chvíli včetně nákupního seznamu.

Místo ústřice kuře na paprice

Zřejmě největší kuriozitou letošních statistik je oblast gastronomie. Čokoláda a víno zůstávají stálicemi, ale – možná nečekaný – velký návrat slaví domácí pečení, konkrétně valentýnské perníčky a dorty.

Možná překvapivé je desáté místo ve vyhledávání receptů, s úspěchem se setkala „papriková omáčka na Valentýna“. Zatímco světové trendy často favorizují afrodiziaka jako ústřice, Češi evidentně sází na jistotu a poctivou domácí kuchyni.

Nejvyhledávanější jídlo a pití
1. Čokoláda na Valentýna6. Čokoláda pro páry
2. Valentýnské srdce recept7. Valentýnské bonbony
3. Víno na Valentýna8. Valentýnské slané srdce recept
4. Ozdoby na dort srdíčka9. Valentýnské drinky
5. Valentýnské perníčky10. Recept papriková omáčka na Valentýna

Ať už Češi zvolí luxusní večeři, nebo zůstanou věrni trendu „papriková omáčka a tepláky“, data ukazují jasnou zprávu: V roce 2026 je nejdůležitější autenticita a pohoda, nikoliv drahá gesta.

