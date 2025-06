Příběhy o tajuplných světech a podivných stvořeních budí napočtvrté rozpaky. Jde totiž o zatím nejslabší sérii. Svého favorita si mezi povídkami divák sice najde bez potíží, marně v ní ovšem budete hledat epizodu, která by se snažila strhnout nikoliv vizuálem, ale hluboce propracovaným příběhem.

Desetidílná čtvrtá řada Love, Death & Robots nicméně nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Religion, Cats & Robots

Lamentování nad tím, že se kvality předchozí série Love, Death & Robots té aktuální dohnat nepodařilo, si tentokrát nechám od cesty. O druhé a třetí sérii jsem se totiž v minulých letech v rámci Strážce streamu také rozepsal. Vždy to bylo stejné. Druhá řada byla horší a kratší, než vychvalovaná jednička, třetí série zase oproti té druhé dost potemněla, což spoustě fandům rovněž nesedlo. Čtvrtá řada se každopádně zapíše do historie mimo jiné tím, že v ní minimálně ve dvou epizodách sehrávají klíčovou roli kočky. Kdo si bude chtít koukání zpestřit českým dabingem, dostane se mu navíc bonusu - až bych řekl shrekovského zážitku. Moudře promlouvající kocoury či kočky tu totiž namlouvá Aleš Procházka. Tedy dabér kocoura v botách ze Shreka.

Ta druhá velká věc

Že vám tenhle žoviální styl s povětšinou vážným antiutopickým serošem moc nekoresponduje? Ani mně moc ne. A to už vůbec nemluvím o tom, že v aktuálním čtvrtém svazku povídek naprosto absentuje cokoliv výrazně podmanivého. Působí to dojmem, jakoby tvůrci ztratili schopnost odvyprávět na malé ploše dostatečně funkční a úderné příběhy. Místo toho tak servírují poněkud neúderné závěry, kde se sice obvykle ve velkém umírá, postavy vám ovšem k srdci nikdy k srdci moc nepřirostou. Nemají totiž ani kdy.

Can’t Stop, Blízká setkání miniaturního druhu a Pavoučí růže

Nebudu dlouho zdržovat a raději se pustím do krátkého představení děje a následného hodnocení jednotlivých epizod. První díl je šestiminutová jednohubka, kterou ocení především fandové kapely Red Hot Chili Peppers. Loutková variace koncertu této kapely v režii samotného Finchera vám buďto coby hříčka, při níž jen čekáte, kdy se někomu zamotají nitky, dokonale sedne, nebo alespoň rychle uteče.

Pak tu máme dvojici epizod, které já osobně považuji za to nejlepší z celé série. Blízká setkání miniaturního druhu vyprávějí na ploše sedmi minut o tom, jak by to vypadalo, kdyby na zemi dorazili mimozemšťané a někoho příliš svrběl prst na spoušti. Celý ten mumraj divák sleduje takřka božským okem, vše se odehrává v miniaturách. Má to celé zkrátka a jednoduše vtip i nápad.

Pavoučí růže

Sedmnáctiminutová povídka Pavoučí růže zase pojednává o truchlícím ženském cyborgovi, který na okraji galaxie sní o pomstě. S hledáním ztracené lidskosti i pomstou dotyčné nečekaně pomáhá prapodivný domácí mazlíček. Vše se ale nakonec vyvine trochu nečekaným směrem.

Kluci ze čtyřstý, Ta druhá velká věc a Golgota

Patnáctiminutová epizoda Kluci ze čtyřstý zaujme v podstatě jen tím, že hlavního hrdinu dabuje John Boyega. Jinak mě tahle bitva „trpaslíků“ s obry ničím nezaujala. Devět minut dlouhá povídka Ta druhá velká věc je jedna ze dvou výše zmíněných kočičích kapitol. Lidé z Netflixu její děj popisují tak, že má chlupatý revolucionář plán, jak ovládnout svět. Potřebuje k tomu nicméně poskoka, který dokáže věci uchopit. A tím je sympatický domácí robůtek. Nu a pak tu máme Goldotu. Desetiminutovou hranou hříčku na klasickou sci-fi situaci, v níž na Zemi dorazí záhadná rasa vodních mimozemšťanů. A ti mají poměrně specifické náboženské choutky.

Golgota

Řev tyranosaura, Jak Zeke k víře přišel, Chytré věci, hloupí majitelé a Ó, jak se plíží

Epizoda Řev tyranosaura režírovaná Timem Millerem se odehrává ve vesmírné aréně, v níž mezi sebou bojují futurističtí gladiátoři a zubatí naštvaní dinosauři na život a na smrt. Jak Zeke k víře přišel má rovněž patnáct minut. Její děj se odehrává v bombardéru, který za druhé světové války hodí pár bomb na kostel, v němž probudí pradávné zlo. Osmiminutová hříčka Chytré věci, hloupí majitelé pak představuje mikropříběhy supermoderních spotřebičů, od termostatů přes zubní kartáčky až po toalety, kteří se předhánějí v tom, kdo z nich má zoufalejší osud.

Ó, jak se plíží

Sérii pak uzavírá patnáctiminutový díl Ó, jak se plíží. Opět se jedná o kočičí epizodu. V Londýně roku 1757 Satanáš usiluje o duši básníka, co mu má složil rýmovačku, která by mu měla ideálně pomoct ovládnout svět. Jeho plán neklapne právě díky několika chlupáčům. Ze čtveřice v tomto odstavci bych vypíchnul jako nejlepší akční Řev tyranosaura. O geniální epizodu úplně nejde. Kvalitativně bych ji ovšem v rámci čtvrté řady zařadil po Blízkých setkáních a Pavoučí kůži na třetí místo.