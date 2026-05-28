Last dance fotbalových titánů. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední MS

Marek Hýř
  15:47
Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna generace fotbalových fanoušků. Jejich závěrečné kapitoly se začnou psát už za pár týdnů. Mistrovství světa 2026 bude nejspíš posledním šampionátem pro několik fotbalových bohů.

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ronaldo, Messi, Salah, Džeko, Neymar či Neuer. Všichni patří mezi fotbalové megastar, všem se ale blíží sportovní důchod. Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku nejspíš uzavře jednu velkou éru. V jakém rozpoložení do něj slavní veteráni vstupují?

Cristiano Ronaldo (41 let)

Začneme od toho nejstaršího z výběru. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem letos vyhrál saúdskou ligu. Jednačtyřicetiletý Ronaldo v posledním zápase vstřelil dva góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů. Portugalec čekal na první titul s Al-Nassrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. Na MS bude hlavní hvězdou své země a podle vyjádření trenéra Roberta Martíneze je jasné, že v sestavě nebude hrát druhé housle. Portugalsko je součástí skupiny K.

Skupina K

KoloDatumČasZápasDějiště
117.06.19:00Portugalsko – DR KongoHouston Stadium (USA)
118.06.04:00Uzbekistán – KolumbieMexico City Stadium (Mexiko)
223.06.19:00Portugalsko – UzbekistánHouston Stadium (USA)
224.06.04:00Kolumbie – DR KongoGuadalajara Stadium (Mexiko)
328.06.01:30Kolumbie – PortugalskoMiami Stadium (USA)
328.06.01:30DR Kongo – UzbekistánAtlanta Stadium (USA)

Luka Modrić (40 let)

Luka Modrić je v Chorvatsku obrovskou osobností. MS 2026 bude nejspíš jeho reprezentační tečkou. Dokonce se mluví i o tom, že čtyřicetiletý středopolař skončí s fotbalem úplně. Jeho AC Milán si pokazil závěr sezony a nezahraje si tentokrát Ligu mistrů. Je tedy otázkou, zda Modrić v týmu zůstane.

Modrić v roce 2018 poprvé po deseti letech sesadil z nadvlády Cristiana Ronalda a Lionela Messiho v anketě Zlatý míč a podílel se na šesti triumfech Realu Madrid v Lize mistrů. Dá se říct, že má splněno. Na MS 2026 ho čeká skupina L.

Skupina L

KoloDatumČasZápasDějiště
117.06.22:00Anglie – ChorvatskoDallas Stadium (USA)
118.06.01:00Ghana – PanamaToronto Stadium (Kanada)
223.06.22:00Anglie – GhanaBoston Stadium (USA)
224.06.01:00Panama – ChorvatskoPhiladelphia Stadium (USA)
327.06.23:00Panama – AnglieNew York/New Jersey Stadium (USA)
327.06.23:00Chorvatsko – GhanaPhiladelphia Stadium (USA)

Manuel Neuer (40 let)

Na MS se podívá i golman Manuel Neuer. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci Německa. Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být dokonce německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel. Místo naopak nezbylo pro Marca-Andrého ter Stegena. Německo zabojuje o postup ve skupině E.

Skupina E

KoloDatumČasZápasDějiště
114.06.19:00Německo – CuraçaoHouston Stadium (USA)
115.06.01:00Pobřeží slonoviny – EkvádorPhiladelphia Stadium (USA)
220.06.22:00Německo – Pobřeží slonovinyToronto Stadium (Kanada)
221.06.02:00Ekvádor – CuraçaoKansas City Stadium (USA)
325.06.22:00Curaçao – Pobřeží slonovinyPhiladelphia Stadium (USA)
325.06.22:00Ekvádor – NěmeckoNew York/New Jersey Stadium (USA)

Edin Džeko (40 let)

Na MS se vydá i veterán Edin Džeko. Bosenský útočník německého Schalke, které se v příští sezoně vrací do Bundesligy, má výraznou stopu i v Česku. Když v roce 2005 přišel do Teplic, byl to talentovaný útočník, o kterém se mluvilo s respektem.

Jeho přestup do VfL Wolfsburg odstartoval raketový vzestup. V německé Bundeslize se z něj stal jeden z nejlepších útočníků soutěže a výraznou měrou se podílel na historickém mistrovském titulu klubu (2008/2009). Následně se prosadil i v dresu Manchesteru City, kde byl součástí nové éry a pomohl klubu k prvním velkým trofejím v moderní historii.

Na MS budou jeho spoluhráči i dva borci z české ligy. Povoláni byli křídelník Amar Memič z Viktorie Plzeň a poprvé v kariéře i záložník Ermin Mahmič ze Slovanu Liberec. Bosna a Hercegovina se představí ve skupině B.

Skupina B

KoloDatumČasZápasDějiště
112.06.21:00Kanada – Bosna a HercegovinaToronto Stadium (Kanada)
113.06.21:00Katar – ŠvýcarskoSan Francisco Bay Area Stadium (USA)
218.06.21:00Švýcarsko – Bosna a HercegovinaLos Angeles Stadium (USA)
219.06.00:00Kanada – KatarVancouver Stadium (Kanada)
324.06.21:00Švýcarsko – KanadaVancouver Stadium (Kanada)
324.06.21:00Bosna a Hercegovina – KatarSeattle Stadium (USA)

Neymar (34 let)

Patřil k největším hvězdám, jeho kariéru ale brzdila častá zranění. Brazilský kouzelník působí v Santosu, ten se momentálně pohybuje na sestupových příčkách. V této sezoně Neymar za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů a dal šest branek.

V národním týmu se objeví po takřka třech letech. Když se Neymar zprávu o nominaci dozvěděl, byl viditelně dojatý. Zda předvede svá kouzla na šampionátu, je ale stále nejisté. Kvůli zranění pravého lýtka včera vynechal trénink. Následné vyšetření přineslo pro Brazílii nemilou zprávu. Ofenzivní hráč bude minimálně dva týdny mimo hru.

Skupina C

KoloDatumČasZápasDějiště
114.06.00:00Brazílie – MarokoNew York/New Jersey Stadium (USA)
114.06.03:00Haiti – SkotskoBoston Stadium (USA)
220.06.00:00Skotsko – MarokoBoston Stadium (USA)
220.06.03:00Brazílie – HaitiPhiladelphia Stadium (USA)
325.06.00:00Maroko – HaitiAtlanta Stadium (USA)
325.06.00:00Skotsko – BrazílieMiami Stadium (USA)

Mohamed Salah (33 let)

Jedna éra v Liverpoolu se blíží ke konci. Egyptský fotbalista Mohamed Salah letos na jaře oznámil, že po sezoně po devíti letech opustí Liverpool a začne hledat nové angažmá. Britská média už spekulují o jeho dalším působišti. Nejčastěji se mluví o lukrativním přesunu do Saúdské Arábie nebo do zámořské soutěže MLS. Ve hře ale podle všeho zůstává i pokračování v některé z evropských lig.

Ve dresu Liverpoolu se stal dvakrát nejlepším střelcem anglické Premier League, a to v sezonách 2017/18 a 2018/19 (dělené první místo). V sezoně 2017/18 byl mimo toho vyhlášen nejlepším hráčem této soutěže. Momentálně je mu sice „teprve“ 33 let, ale konec v Liverpoolu naznačuje, že se Salahova hvězdná kariéra chýlí ke konci. Jeho Egypt na MS hraje skupinu G.

Skupina G

KoloDatumČasZápasDějiště
115.06.21:00Belgie – EgyptSeattle Stadium (USA)
116.06.03:00Írán – Nový ZélandLos Angeles Stadium (USA)
221.06.21:00Belgie – ÍránLos Angeles Stadium (USA)
222.06.03:00Nový Zéland – EgyptVancouver Stadium (Kanada)
327.06.05:00Nový Zéland – BelgieVancouver Stadium (Kanada)
327.06.05:00Egypt – ÍránSeattle Stadium (USA)
