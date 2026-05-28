Ronaldo, Messi, Salah, Džeko, Neymar či Neuer. Všichni patří mezi fotbalové megastar, všem se ale blíží sportovní důchod. Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku nejspíš uzavře jednu velkou éru. V jakém rozpoložení do něj slavní veteráni vstupují?
Cristiano Ronaldo (41 let)
Začneme od toho nejstaršího z výběru. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem letos vyhrál saúdskou ligu. Jednačtyřicetiletý Ronaldo v posledním zápase vstřelil dva góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů. Portugalec čekal na první titul s an-Nasrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. Na MS bude hlavní hvězdou své země a podle vyjádření trenéra Roberto Martínez je jasné, že v sestavě nebude hrát druhé housle. Portugalsko je součástí skupiny K.
Skupina K
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|17.06.
|19:00
|Portugalsko – DR Kongo
|Houston Stadium (USA)
|1
|18.06.
|04:00
|Uzbekistán – Kolumbie
|Mexico City Stadium (Mexiko)
|2
|23.06.
|19:00
|Portugalsko – Uzbekistán
|Houston Stadium (USA)
|2
|24.06.
|04:00
|Kolumbie – DR Kongo
|Guadalajara Stadium (Mexiko)
|3
|28.06.
|01:30
|Kolumbie – Portugalsko
|Miami Stadium (USA)
|3
|28.06.
|01:30
|DR Kongo – Uzbekistán
|Atlanta Stadium (USA)
Luka Modrić (40 let)
Luka Modrič je v Chorvatsku obrovskou osobností. MS 2026 bude nejspíš jeho reprezentační tečkou. Dokonce se mluví i o tom, že čtyřicetiletý středopolař skončí s fotbalem úplně. AC Milán pokazil závěr sezony a nezahraje si tentokrát Ligu mistrů. Je tedy otázkou, zda Modrič v týmu zůstane.
|
Modrić v roce 2018 poprvé po deseti letech sesadil z nadvlády Cristiana Ronalda a Lionela Messiho v anketě Zlatý míč a podílel se na šesti triumfech Realu Madrid v Lize mistrů. Dá se říct, že má splněno. Na MS 2026 ho čeká skupina L.
Skupina L
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|17.06.
|22:00
|Anglie – Chorvatsko
|Dallas Stadium (USA)
|1
|18.06.
|01:00
|Ghana – Panama
|Toronto Stadium (Kanada)
|2
|23.06.
|22:00
|Anglie – Ghana
|Boston Stadium (USA)
|2
|24.06.
|01:00
|Panama – Chorvatsko
|Philadelphia Stadium (USA)
|3
|27.06.
|23:00
|Panama – Anglie
|New York/New Jersey Stadium (USA)
|3
|27.06.
|23:00
|Chorvatsko – Ghana
|Philadelphia Stadium (USA)
Manuel Neuer (40 let)
Na MS se podívá i golman Manuel Neuer. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci Německa. Na závěrečném turnaji by kapitán Bayernu Mnichov, jenž ukončil kariéru v národním týmu po předloňském Euru, měl být dokonce německou gólmanskou jedničkou. Záda mu budou krýt Oliver Baumann a Alexander Nübel. Místo naopak nezbylo pro Marca-Andrého ter Stegena. Německo zabojuje o postup ve skupině E.
Skupina E
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|14.06.
|19:00
|Německo – Curaçao
|Houston Stadium (USA)
|1
|15.06.
|01:00
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|Philadelphia Stadium (USA)
|2
|20.06.
|22:00
|Německo – Pobřeží slonoviny
|Toronto Stadium (Kanada)
|2
|21.06.
|02:00
|Ekvádor – Curaçao
|Kansas City Stadium (USA)
|3
|25.06.
|22:00
|Curaçao – Pobřeží slonoviny
|Philadelphia Stadium (USA)
|3
|25.06.
|22:00
|Ekvádor – Německo
|New York/New Jersey Stadium (USA)
Edin Džeko (40 let)
Na MS se vydá i veterán Edin Džeko. Útočník německého Schalce, které se letos vrací do Bundesligy, má výraznou stopu i v Česku. Když v roce 2005 přišel do Teplic, byl to talentovaný útočník, o kterém se mluvilo s respektem.
Jeho přestup do VfL Wolfsburg odstartoval raketový vzestup. V německé Bundeslize se z něj stal jeden z nejlepších útočníků soutěže a výraznou měrou se podílel na historickém mistrovském titulu klubu. Následně se prosadil i v dresu Manchesteru City, kde byl součástí nové éry a pomohl klubu k prvním velkým trofejím v moderní historii.
|
Na MS budou jeho spoluhráči i dva borci z české ligy. Povoláni byli křídelník Amar Memič z Viktorie Plzeň a poprvé v kariéře i záložník Ermin Mahmič ze Slovanu Liberec. Bosna a Hercegovina se představí ve skupině B.
Skupina B
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|12.06.
|21:00
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|Toronto Stadium (Kanada)
|1
|13.06.
|21:00
|Katar – Švýcarsko
|San Francisco Bay Area Stadium (USA)
|2
|18.06.
|21:00
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|Los Angeles Stadium (USA)
|2
|19.06.
|00:00
|Kanada – Katar
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|24.06.
|21:00
|Švýcarsko – Kanada
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|24.06.
|21:00
|Bosna a Hercegovina – Katar
|Seattle Stadium (USA)
Neymar (34 let)
Patřil k největším hvězdám, jeho kariéru ale brzdila častá zranění. Brazilský kouzelník momentálně působí v Santosu, ten se momentálně pohybuje na sestupových příčkách. V této sezoně Neymar za Santos odehrál 15 soutěžních zápasů a dal šest branek.
V národním týmu se objeví po takřka třech letech. Když se Neymar zprávu o nominaci dozvěděl, byl viditelně dojatý. Zda předvede svá kouzla na šampionátu, je ale stále nejisté. Kvůli zranění pravého lýtka včera vynechal trénink.
Skupina C
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|14.06.
|00:00
|Brazílie – Maroko
|New York/New Jersey Stadium (USA)
|1
|14.06.
|03:00
|Haiti – Skotsko
|Boston Stadium (USA)
|2
|20.06.
|00:00
|Skotsko – Maroko
|Boston Stadium (USA)
|2
|20.06.
|03:00
|Brazílie – Haiti
|Philadelphia Stadium (USA)
|3
|25.06.
|00:00
|Maroko – Haiti
|Atlanta Stadium (USA)
|3
|25.06.
|00:00
|Skotsko – Brazílie
|Miami Stadium (USA)
Mohamed Salah (33 let)
Jedna éra v Liverpoolu se blíží ke konci. Egyptský fotbalista Mohamed Salah letos na jaře oznámil, že po sezoně po devíti letech opustí Liverpool a začne hledat nové angažmá. Britská média už spekulují o jeho dalším působišti. Nejčastěji se mluví o lukrativním přesunu do Saúdské Arábie nebo do zámořské soutěže MLS. Ve hře ale podle všeho zůstává i pokračování v některé z evropských lig.
|
Ve dresu Liverpoolu se stal dvakrát nejlepším střelcem anglické ligy Premier League, a to v sezonách 2017/18 a 2018/19 (dělené první místo). V sezoně 2017/18 byl mimo toho vyhlášen nejlepším hráčem této soutěže. Momentálně je mu sice „teprve“ 33 let, ale konec v Liverpoolu naznačuje, že se Salahova hvězdná kariéra chýlí ke konci. Jeho Egypt na MS hraje skupinu G.
Skupina G
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|1
|15.06.
|21:00
|Belgie – Egypt
|Seattle Stadium (USA)
|1
|16.06.
|03:00
|Írán – Nový Zéland
|Los Angeles Stadium (USA)
|2
|21.06.
|21:00
|Belgie – Írán
|Los Angeles Stadium (USA)
|2
|22.06.
|03:00
|Nový Zéland – Egypt
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|27.06.
|05:00
|Nový Zéland – Belgie
|Vancouver Stadium (Kanada)
|3
|27.06.
|05:00
|Egypt – Írán
|Seattle Stadium (USA)