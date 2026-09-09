Lavi řádil v Pardubicích. Jakub Štáfek mě při natáčení Vyšehradu Třy poslal před kameru

David Halatka
David Halatka
  17:40
Sledovat Metro na Googlu
Jedním z partnerů filmu je deník Metro - jak můžete vidět na banneru v pozadí.

Jedním z partnerů filmu je deník Metro - jak můžete vidět na banneru v pozadí. | foto: MIa Production

Představení stěžejních hereckých hvězd Vyšehradu Třy
„Zahraješ si, kamaráde,“ říká J. Štáfek, hlavní hvězda a spolurežisér filmu.
Roman Bednář si natáčení vyloženě užíval.
Lukáš Vaculík baví na střídačce celou hereckou skvadru.
11 fotografií
Sluníčko, tisíce komparzistů, sranda na place. Pardubický fotbalový stadion si vychutnal natáčení bijáku Vyšehrad Třy. Bude to hit, ve kterém nebudou chybět nádherně nechutné scény.

„Budeme toočit, budeme toočit, budeme toočit,“ hlásí pan režisér, cvakne klapka a už to jede. Tuhle si Jakub Štáfek alias fotbalový blbštajn Lavi sedá na bobek a vylučuje všemi tělesnými otvory, tamhle se řítí na branku a (na několikátý pokus) dává rozhodující branku. Tribuny napěchované třemi tisíci nadšenými komparzisty šílí!

Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy

„Zahraješ si, kamaráde,“ říká J. Štáfek, hlavní hvězda a spolurežisér filmu.

Reprezentanti a Lukáš Vaculík

Obří světelná cedule napovídá, že na pažitu hrají domácí FK Pardubice a Laviho Slavoj Vyšehrad. Lavi na place vtipkuje s agentem Jardou (Jakub Prachař), úsměvy unisono rozdává fotbalový exreprezentant Roman Bednář, který spolu s dalším „ex“ Václavem Kadlecem a Janem Ranochem vyztužil řady filmového Slavoje Vyšehrad. Parádní náladu rozdává i nestárnoucí Lukáš Vaculík (trenér Šebek) a jeho neteř Šárka Krausová (Lucie), oplývající obrovským bříškem.

Pohled do zákulisí natáčení

Pár drinků s majitelem

Pro mě osobně byly naprostým topem poslední scény natáčecího dne, kdy jsem se ve VIP zóně správně přitočil a spolurežisér filmu Jakub Štáfek na mě ukázal – „zahraješ si, kamaráde“. A taky že jo, uvelebil jsem se za kruhovým „vipkovým“ pultíkem, vedle mě majitel FK Pardubice, z druhé strany sportovní ředitel klubu. Před námi vrněly kamery.

Pokračuje natáčení Vyšehradu. Štáfek prozradil nové detaily

Bylo to na Oscara? To nevím, ale grimasami a rozhazováním všemožných končetin jsme fakt nešetřili. Ostatně, to můžete posoudit sami, Vyšehrad Třy půjde do kin během příštího roku.

Lavi, řítí se jak lavina, Lavi, génius i dylina. Už dvakrát ve filmu a v deseti dílech seriálu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

Art Week v Liberci propukne v sobotu

ilustrační snímek

Slavnostní zahájení 10. ročníku festivalu současného umění Art Week Liberec 2026 proběhne v sobotu od 14 hodin v liberecké Linserce za účasti umělců a organizátorů.

9. září 2026  18:57

Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem.

Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které...

9. září 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Klimatolog: Krajině chybí za loňský a letošní rok až stovky milimetrů srážek

ilustrační snímek

České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru, který napršel v letech 1991 až 2020. Například standardně suché jižní Moravě...

9. září 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

V děčínské zoo se v létě narodila mláďata tří druhů kočkovitých šelem

V dÄ›ÄŤĂ­nskĂ© zoo se v lĂ©tÄ› narodila mlĂˇÄŹata tĹ™Ă­ druhĹŻ koÄŤkovitĂ˝ch Ĺˇelem

Veterináři dnes v zoologické zahradě v Děčíně zkontrolovali všech pět koťat, která se tam v létě narodila. Všechna mláďata podstoupila první vakcinaci. U dvou...

9. září 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Jindřichově Hradci usiluje znovu o mandát 23 ze 27 současných zastupitelů

ilustrační snímek

V Jindřichově Hradci v letošních komunálních volbách znovu usiluje o mandát 23 z 27 současných zastupitelů. Pozici obhajuje starosta Michal Kozár (ANO) i...

9. září 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Policie obvinila řidiče kamionu, který vjel ve Velimi na přejezd před rychlík

ilustrační snímek

Kolínští kriminalisté obvinili řidiče kamionu, který ve Velimi na Kolínsku vjel na železniční přejezd před přijíždějící rychlík s přibližně 180 cestujícími....

9. září 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Lavi řádil v Pardubicích. Jakub Štáfek mě při natáčení Vyšehradu Třy poslal před kameru

Jedním z partnerů filmu je deník Metro - jak můžete vidět na banneru v pozadí.

Sluníčko, tisíce komparzistů, sranda na place. Pardubický fotbalový stadion si vychutnal natáčení bijáku Vyšehrad Třy. Bude to hit, ve kterém nebudou chybět nádherně nechutné scény.

9. září 2026  17:40

Hromadná bitka v centru Prahy. Létaly pěsti i násada od krumpáče

ilustrační snímek

Hromadná rvačka se strhla v úterý odpoledne přímo v centru Prahy. Hned několik lidí se popralo na Hlávkově mostě v Holešovicích, na chvíli se kvůli tomu zastavila doprava. Jednomu z účastníků navíc...

9. září 2026  17:32

OBRAZEM: Naposledy v brněnské slévárně. Vyráběla součástky pro Zetor i páchla

Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9....

Po více než šesti dekádách půjde bývalá zásobárna součástek pro slavný Zetor k zemi. Slévárna Heunisch v brněnské Líšni ukončila provoz před necelým rokem. Na začátku listopadu ji pak čeká...

9. září 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Šestidenní Crystal Valley Week navštívilo letos v Liberci rekordních 38.000 lidí

ilustrační snímek

Rekordních 38.000 lidí navštívilo poslední srpnový týden pátý ročník šestidenního festivalu Crystal Valley Week v Liberci. Předchozí maximum z loňského roku se...

9. září 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Zlínská univerzita připravila k 25 letům své existence první výroční promoce

ilustrační snímek

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) připravila u příležitosti 25 let své existence první výroční promoce. O víkendu se na nich setká 125 absolventů. Mezi nimi...

9. září 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Soutěž hasičů bude hostit Tanvald

ilustrační snímek

V sobotu se na městském stadionu v Tanvaldu opět rozvinou hadice a na start se postaví hasičská družstva žen, mužů i dětí z různých koutů regionu.

9. září 2026  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×