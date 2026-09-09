„Budeme toočit, budeme toočit, budeme toočit,“ hlásí pan režisér, cvakne klapka a už to jede. Tuhle si Jakub Štáfek alias fotbalový blbštajn Lavi sedá na bobek a vylučuje všemi tělesnými otvory, tamhle se řítí na branku a (na několikátý pokus) dává rozhodující branku. Tribuny napěchované třemi tisíci nadšenými komparzisty šílí!
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Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy
Reprezentanti a Lukáš Vaculík
Obří světelná cedule napovídá, že na pažitu hrají domácí FK Pardubice a Laviho Slavoj Vyšehrad. Lavi na place vtipkuje s agentem Jardou (Jakub Prachař), úsměvy unisono rozdává fotbalový exreprezentant Roman Bednář, který spolu s dalším „ex“ Václavem Kadlecem a Janem Ranochem vyztužil řady filmového Slavoje Vyšehrad. Parádní náladu rozdává i nestárnoucí Lukáš Vaculík (trenér Šebek) a jeho neteř Šárka Krausová (Lucie), oplývající obrovským bříškem.
Pár drinků s majitelem
Pro mě osobně byly naprostým topem poslední scény natáčecího dne, kdy jsem se ve VIP zóně správně přitočil a spolurežisér filmu Jakub Štáfek na mě ukázal – „zahraješ si, kamaráde“. A taky že jo, uvelebil jsem se za kruhovým „vipkovým“ pultíkem, vedle mě majitel FK Pardubice, z druhé strany sportovní ředitel klubu. Před námi vrněly kamery.
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Pokračuje natáčení Vyšehradu. Štáfek prozradil nové detaily
Bylo to na Oscara? To nevím, ale grimasami a rozhazováním všemožných končetin jsme fakt nešetřili. Ostatně, to můžete posoudit sami, Vyšehrad Třy půjde do kin během příštího roku.