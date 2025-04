Tak vypadá solné jezírko. Termální solanka je směsí miliony let staré vody a také ledovcové vody staré 27 až 37 tisíc let, která nebyla v této podobě nikdy dříve objevena ani analyzována. | foto: SSB - T. Peisker, Metro.cz

Beru si pěnovou podložku pod hlavu a váhavě sestupuji po schodech do bazénu s teplou vodou. Ponořím tělo po ramena, drobné rány na nohou a rukou začínají pálit. Ale příjemně. Lehám si na hladinu. Není to jako v moři, spíše jako v posteli. S pohodlnou matrací. Voda mě příjemně nadnáší, jako kdybych se vznášel na obláčku. Když se chci otočit, nespadnou mi nohy ke dnu, ale zůstanou pod hladinou, otáčím se jako sardinka v hustém oleji. Nejsem u Mrtvého moře, ale patnáct minut za Aší v Německu. V lázních Bad Elster.

S ostatními lidmi v bazénu, je nás asi pět, sledujeme hodiny. V solném jezírku můžeme být totiž jen dvacet minut a maximálně dvakrát za den. Sůl pomáhá léčit, ale všeho moc škodí. Programování mého vegetativního nervového systému pro rovnováhu a harmonii mě velice baví, pod hlavu si dávám podložku a nechávám se prostě unášet.

V tomto plovoucím stavu se mi svaly samy uvolní a odlehčí kloubům. Tím se lépe prokrví a mohou se lépe regenerovat. Pravda je, že na mou odvěkou slabinu – bolest zad – jsem na několik dalších dní zapomněl. Pobyt v jezírku v horizontálním stavu je dobrý i na srdce – usnadňuje jeho pumpování a vůbec tak uvolňuje zátěž celého kardiovaskulárního systému.

Fontána mládí

Solné lázně Bad Elster letos slaví deset let a jsou magnetem zdejšího regionu Vogtland. Výše popsaný zážitek je tu pro hosty díky Glauberovu solnému pramenu, který tryská nedaleko lázní z hloubky až 1 200 metrů. Má vysoký obsah síranu sodného a chloridů. Obsahuje ale i vápník, horčík, hydrogenuhličitan, křemičitany, vzácné zeminy a mnoho dalších prvků.

„Solný roztok má také vyšší tlak vody než pitná voda, a proto působí jako drenហpro kožní buňky. Takže se z nich stále více odstraňují produkty látkové výměny. To podporuje přirozené pH pokožky a zajišuje její vlhkost. Proto říkáme, že jde o jakousi fontánu mládí,“ říká nám rehabilitační lékař Karl-Ludwig Resch.

Máte narozky? Přijeďte!

Lázně chtějí slavit výročí s lidmi. Přijedete-li letos v době, kdy máte narozeniny, ve svůj sváteční den máte vstup zdarma. Jinak si připravte 35 eur, po zaplacení máte 4 hodiny na to, abyste vychutnali vodu ve třech solných jezírkách s různými koncentracemi soli, v rámci vstupu můžete i do dvou saunových světů, venkovního termálního i do chladného bazénu a několika vířivek. Sůl lze vynechat a koupit vstupenku jen do bazénů s teplou neslanou vodou nebo jen do saun, tarifů a možností je mnoho, mrkněte na webovky lázní www.saechsische-staatsbaeder.de.

Tři solné bazény nabízejí různou koncentraci nálevu, ten nejsilnější má 15 procent soli. To je nejvíce, co lze v Německu zažít. „Soletherme Bad Elster jsou milníkem v 175 let trvající historii saských státních lázní,“ říká šéf lázní Jens Böhmer.

Luxus, nebo auto?

Ubytovat se lze třeba v luxusním hotelu König Albert, který má takzvanou županovou chodbu spojenou přímo s lázněmi. Anebo to zkuste jako my – parkování pro karavany najdete pouhých dvě stě metrů od lázní, je tam vyhrazená plocha pro pět obytných aut. Stání je zpoplatněno částkou osm eur a v ceně máte i přípojku elektřiny. Nutno rezervovat předem. V místě je také sociální zařízení a nedaleko parkoviště je krásný park s motorickou opičí dráhou, jež není jen pro děti, ale i pro všechny, kteří chtějí zpevnit vnitřní svaly a motoriku.

Saské státní lázně se ale nepyšní jen solným pramenem, dělají tady také díky přírodní rašelině bahenní zábaly a v sousedním Bad Brambachu je nejsilnější radonový pramen na světě. V této vodě se hosté koupou, ale také ji pijí nebo inhalují. Léčébná centra v Bad Elsteru a Bad Brambachu jsou navíc zasazena do krásných historických budov uprostřed rozsáhlých parků, takže výlet sem je vhodný i pro milovníky architektury a historie.