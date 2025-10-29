Leadership se nestane přes noc. Je to cesta, říká šéfka technologické společnosti Gabriela Teissing

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  13:00
Gabriela Teissing, šéfka české technologické společnosti Creative Dock Group, která působí už v pěti zemích světa, ví, jak chutná rychlý růst, tlak i odpovědnost. Sama o sobě říká, že ji baví chaos, ale jen do chvíle, než ho přetaví v systém. „Jsem akční typ. Když se něco děje, jsem ve svém živlu. Když ne, začnu vymýšlet blbosti,“ směje se. Ohlédla se za svou profesní cestou a sdílela s redakcí deníku Metro několik tipů, které by podle ní měli vědět všichni, kteří chtějí kariéru nejen rozjet, ale i dlouhodobě ustát.
Fotogalerie4

Gabriela Teissing, CEO firmy Creative Dock | foto: Archiv G.T.

„Neplánovala jsem být lídr. Prostě jsem se stala člověkem, který to celé drží pohromadě,“ říká Gabriela Teissing. Leadership podle ní není titul ani funkce, ale důsledek snahy něco posunout dál. „Když zakládáte firmu, děláte všechno – od uklízečky po CEO. Vedení lidí se vám prostě přihodí, když opravdu chcete, aby věci fungovaly.“

Být dobrým šéfem znamená běžet vedle lidí, ne před nimi

Inspirace a vize nestačí. „Lidé nepotřebují, abyste jim svítili na cestu, ale abyste po ní šli s nimi,“ vysvětluje. Dobrý šéf podle ní naslouchá, komunikuje a umí být jasný. „Mluvit jednoduše není banalita – je to polovina práce. A jasně říkat, proč něco děláme, je klíčové,“ pokračuje Teissing.

Gabriela Teissing. Po základní škole studovala tato pražská rodačka vršovické Gymnázium Přípotoční a následně Vysokou školu ekonomickou, kde se zabývala makroekonomií. V minulosti založila společnosti Semma, Rebel & Glory a Dazzle Pictures. Dnes zastává pozici finanční a provozní ředitelky produktově-technologické firmy Creative Dock.

Šéfa nemusí každý milovat

Ne každý chce pracovat s Gábinou – a to je v pořádku. „Dřív mě to zraňovalo. Myslela jsem si, že když makám, mám výsledky a energii, bude to stačit. Jenže lidi jsou různí. Někdy potřebují čas, aby zjistili, že to myslíte vážně,“ říká. Dnes ví, že vedení není o oblíbenosti, ale o respektu a důvěře.

Naučte se říkat ne

„Říkat ne je dovednost. Neznamená to být tvrdá, ale být jasná,“ vysvětluje. Umění odmítnout bez konfliktu považuje za jednu z nejdůležitějších schopností v byznysu i v životě. „Někdy stačí říct ano, ale jinak. Nebo prostě mlčet. I to je způsob, jak nastavit hranici,“ dodává šéfka technologické firmy.

Teissing jde ženám příkladem.

Chyby jsou v pořádku

„Z mých chyb by se dala postavit dálnice,“ směje se. Ale každá z nich ji posunula. „Chyby mě naučily víc než všechny úspěchy dohromady. Každý pád má smysl – někdy ho vidíte hned, jindy až s odstupem. Ale bez nich bych nebyla, kdo jsem.“

Netlačte, když to nejde

Gabriela Teissing otevřeně mluví o vyčerpání. „Mám výdrž, ale neumím brzdit. Dřív jsem si myslela, že únava je slabost. Dnes vím, že je to signál,“ říká. Její rada? Když vás z práce bolí hlava nebo žaludek, zastavte. „Unavený člověk nevidí realitu. Jen stíny a negativitu,“ pokračuje.

Studovala makroekonomii a chtěla se stát profesionální golfistkou. Nakonec u Gabriela Teissing zvítězil zájem o podnikání a digitální technologie. Dnes pracuje jako finanční a provozní ředitelka firmy Creative Dock, která se zabývá zakázkovým vývojem digitálních produktů a společností. Golfu se rekreačně věnuje dodnes a oboru digitálních technologií by přála více žen.

Pečujte o tělo i o hlavu

Každý den dělá něco fyzického – běhá, hraje tenis, jezdí na kole, v zimě lyžuje nebo se noří do ledové vody. „Je to moje forma resetu,“ přiznává. Stejně poctivě trénuje i hlavu. „Občas zajdu k psycholožce, čtu filozofii, přemýšlím o emocích. Je to mentální strečink.“

Neztrácejte kontakt se světem

V době, kdy technologie mění svět každou minutu, se snaží zůstat nohama na zemi. „Mám kolem sebe odborníky z různých oblastí – AI, data, fintech, retail… Díky nim se neutápím v informačním šumu,“ popisuje. „Největší výzva dnes není rychlost, ale interpretace. Jak technologie používáme a proč.“

Gabriela Teissing, CEO firmy Creative Dock

AI jako sparing partner

„AI není orákulum. Je to chytrá pomocnice,“ říká Gabriela. Pomáhá jí strukturovat myšlenky a hledat řešení. „Ale na konci se spoléhám na sebe – na instinkt, zkušenost, úsudek. Kritické myšlení je pořád důležitější než dokonalý algoritmus.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.