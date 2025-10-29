„Neplánovala jsem být lídr. Prostě jsem se stala člověkem, který to celé drží pohromadě,“ říká Gabriela Teissing. Leadership podle ní není titul ani funkce, ale důsledek snahy něco posunout dál. „Když zakládáte firmu, děláte všechno – od uklízečky po CEO. Vedení lidí se vám prostě přihodí, když opravdu chcete, aby věci fungovaly.“
Být dobrým šéfem znamená běžet vedle lidí, ne před nimi
Inspirace a vize nestačí. „Lidé nepotřebují, abyste jim svítili na cestu, ale abyste po ní šli s nimi,“ vysvětluje. Dobrý šéf podle ní naslouchá, komunikuje a umí být jasný. „Mluvit jednoduše není banalita – je to polovina práce. A jasně říkat, proč něco děláme, je klíčové,“ pokračuje Teissing.
Gabriela Teissing. Po základní škole studovala tato pražská rodačka vršovické Gymnázium Přípotoční a následně Vysokou školu ekonomickou, kde se zabývala makroekonomií. V minulosti založila společnosti Semma, Rebel & Glory a Dazzle Pictures. Dnes zastává pozici finanční a provozní ředitelky produktově-technologické firmy Creative Dock.
Šéfa nemusí každý milovat
Ne každý chce pracovat s Gábinou – a to je v pořádku. „Dřív mě to zraňovalo. Myslela jsem si, že když makám, mám výsledky a energii, bude to stačit. Jenže lidi jsou různí. Někdy potřebují čas, aby zjistili, že to myslíte vážně,“ říká. Dnes ví, že vedení není o oblíbenosti, ale o respektu a důvěře.
Naučte se říkat ne
„Říkat ne je dovednost. Neznamená to být tvrdá, ale být jasná,“ vysvětluje. Umění odmítnout bez konfliktu považuje za jednu z nejdůležitějších schopností v byznysu i v životě. „Někdy stačí říct ano, ale jinak. Nebo prostě mlčet. I to je způsob, jak nastavit hranici,“ dodává šéfka technologické firmy.
Chyby jsou v pořádku
„Z mých chyb by se dala postavit dálnice,“ směje se. Ale každá z nich ji posunula. „Chyby mě naučily víc než všechny úspěchy dohromady. Každý pád má smysl – někdy ho vidíte hned, jindy až s odstupem. Ale bez nich bych nebyla, kdo jsem.“
Netlačte, když to nejde
Gabriela Teissing otevřeně mluví o vyčerpání. „Mám výdrž, ale neumím brzdit. Dřív jsem si myslela, že únava je slabost. Dnes vím, že je to signál,“ říká. Její rada? Když vás z práce bolí hlava nebo žaludek, zastavte. „Unavený člověk nevidí realitu. Jen stíny a negativitu,“ pokračuje.
Studovala makroekonomii a chtěla se stát profesionální golfistkou. Nakonec u Gabriela Teissing zvítězil zájem o podnikání a digitální technologie. Dnes pracuje jako finanční a provozní ředitelka firmy Creative Dock, která se zabývá zakázkovým vývojem digitálních produktů a společností. Golfu se rekreačně věnuje dodnes a oboru digitálních technologií by přála více žen.
Pečujte o tělo i o hlavu
Každý den dělá něco fyzického – běhá, hraje tenis, jezdí na kole, v zimě lyžuje nebo se noří do ledové vody. „Je to moje forma resetu,“ přiznává. Stejně poctivě trénuje i hlavu. „Občas zajdu k psycholožce, čtu filozofii, přemýšlím o emocích. Je to mentální strečink.“
Neztrácejte kontakt se světem
V době, kdy technologie mění svět každou minutu, se snaží zůstat nohama na zemi. „Mám kolem sebe odborníky z různých oblastí – AI, data, fintech, retail… Díky nim se neutápím v informačním šumu,“ popisuje. „Největší výzva dnes není rychlost, ale interpretace. Jak technologie používáme a proč.“
AI jako sparing partner
„AI není orákulum. Je to chytrá pomocnice,“ říká Gabriela. Pomáhá jí strukturovat myšlenky a hledat řešení. „Ale na konci se spoléhám na sebe – na instinkt, zkušenost, úsudek. Kritické myšlení je pořád důležitější než dokonalý algoritmus.“