Nazout brusle a sklouznout se pod širým nebem jde i v roce 2026. A to i díky několika desítkám veřejných kluzišť po celé České republice pod taktovkou projektu JdemeBruslit. Zájemci si tak mohou splnit například novoroční předsevzetí v podobě větší pohybové aktivity, nebo jen pravidelným pohybem přispět ke svému lepšímu zdraví.
„Pravidelné bruslení zlepšuje kondici, odbourává stres a přirozeně přivádí lidi k aktivnímu trávení času venku,“ potvrdil deníku Metro jednatel projektu JdemeBruslit.cz David Limport. Platforma, která sjednotila přes 20 kluzišť napříč Českem, má podle něj otevřít svět bruslení co nejširšímu okruhu lidí – od malých dětí až po dospělé a seniory.
Skrze platformu lze rovněž zapojit širší okruh lidí. V dopoledních termínech je například možné uvolnit řadu ledových ploch pro školy a školky. Ve večerních a ranních hodinách si pak po domluvě s daným kluzištěm mohou plochu zamluvit například společnosti na firemní akce či hobby hokejisté. „Chceme, aby si každý návštěvník odnesl nejen skvělé vzpomínky, ale i chuť vracet se znovu. Jsme taková továrna na radost – místo, kde každý den vznikají upřímné úsměvy a příjemné zimní zážitky, které v lidech zůstávají ještě dlouho poté, co opustí led,“ doplnil Limport s tím, že zabruslit si může opravdu každý.
Nebude to jen o bruslení dokola
V následujících týdnech čeká zájemce na několika kluzištích zpestření v podobě ledového karnevalu, strašidelného bruslení či maškarní na ledě, které budou pro veřejnost zdarma. I v novém roce se návštěvníci mohou těšit na zábavný program od hokejové Sparty, jenž vznikl díky podpoře nadačních fondů Kaprain a HC Sparta Praha.
Nejbližší událostí je středa 7. ledna 2026 od 18. hodiny do 19:30 na kluzišti Kulaťák v Praze. Na místě budou sparťanští trenéři učit zájemce základům bruslení. V totožném čase a na stejném místě – tedy ve čtvrtek 8. ledna si zájemci budou moci zabruslit s maskoty hokejové Sparty. Bližší informace a další termíny najdete na webu hokejové klubu.