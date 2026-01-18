Ledecká slaví stupně vítězek! Ze super-G bere bronz. Za první Aicherovou jí chybělo 94 setin

Autor: ČTK
  14:17
Lyžařka Ester Ledecká předvedla svůj jasně nejlepší výkon této zimy! Ester Ledecká se v italském Tarvisiu poprvé v sezoně probojovala na stupně vítězek. V superobřím slalomu skončila třetí, 94 setin za vítěznou Němkou Emmou Aicherovou. Na druhou Američanku Lindsey Vonnovou ztratila 67 setin.

Ester Ledecká jede super-G v Tarvisiu. | foto: Profimedia.cz

Na stupně vítězů se trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká prosadila poprvé v této sezoně. V předposledním superobřím slalomu před olympijskými hrami v Miláně a Cortině d’Ampezzo se Ledecká, která si po sobotním sjezdu stěžovala na problémy s materiálem, předvedla ve výborné formě. Nerozhodilo ji přerušení bezprostředně před její jízdou zaviněné pádem dosud vedoucí ženy disciplíny Alice Robinsonové z USA.

Na medaili čekala rok

Třicetiletá Ledecká se naposledy na medailové pozici umístila loni v lednu, kdy skončila třetí ve sjezdu ve Svatém Antonu. V superobřím slalomu čekala na stupně vítězů od vítězného finále SP v březnu 2024 v Saalbachu. Další super-G by měla Ledecká absolvovat 31. ledna v Crans Montaně. Pak už ji na lyžích v této disciplíně čeká olympijský závod v Cortině.

Pomalý úvod a pak velké zrychlení

Počtvrté v kariéře vyhrála závod Světového poháru dvaadvacetiletá Němka Aicherová. Po pomalejším úvodu zrychlila a nechala většinu soupeřek daleko za sebou. Nejvíce se jí přiblížila jednačtyřicetiletá americká legenda Vonnová, která v SP popáté za sebou skončila v rychlostních disciplínách na pódiu. V sobotu byla v Tarvisiu třetí ve sjezdu. V olympijské sezoně Vonnová jen jednou z osmi závodů nevybojovala medailovou příčku, když byla čtvrtá v super-G ve Svatém Mořici. Novou vedoucí ženou disciplíny je Italka Sofia Goggiaová, jež dnes skončila šestá.

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

18. ledna 2026  14:17

Na několika místech Moravskoslezského kraje je na silnicích námraza

ilustrační snímek

Na několika místech Moravskoslezského kraje jsou dnes zledovatělé silnice. Ve vyšších polohách je na nich zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Silnice jsou ale...

18. ledna 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Stovky bruslařů dnes za slunečného počasí zamířily na Brněnskou přehradu

Stovky bruslaĹ™ĹŻ dnes za sluneÄŤnĂ©ho poÄŤasĂ­ zamĂ­Ĺ™ily na BrnÄ›nskou pĹ™ehradu

Stovky bruslařů dnes za slunečného počasí zamířily na Brněnskou přehradu, jejíž hladina letos poprvé po delší době zamrzla. Kromě několika nebezpečných lokalit...

18. ledna 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

V Prostějově vystaví jednu z nejmenších kuchařských knih, pochází z roku 1906

ilustrační snímek

Jedna z nejmenších kuchařských knih na světě bude k vidění na chystané výstavě O umění kuchařském v Muzeu a galerii v Prostějově. Vídeňská kuchařka pochází z...

18. ledna 2026  11:53,  aktualizováno  11:53

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

Nechtějí, aby lampy veřejného osvětlení svítily místo oranžově bíle. Asi 5 500 lidí dosud podepsalo petici Chraňme pražskou noc proti výměně starých lamp s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla...

18. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Opavský útulek pro psy čeká rekonstrukce po předloňských povodních

ilustrační snímek

Opavský magistrát připravuje rekonstrukci městského útulku pro psy, který v září 2024 poškodila povodeň. Město nechalo připravit projekt. Podle předběžných...

18. ledna 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Otužilec zůstal pod ledem v lomu na Brněnsku, hledají ho potápěči

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

Záchranáři hledají člověka, který zůstal pod ledem v bývalém lomu u Maršova na Brněnsku. Patrně se na místě s dalšími lidmi otužoval, vysekali si díry do ledu.

18. ledna 2026  12:12

Železné kontejnery ve filmu Vlny. Taková blbost, řeknete. Víte ale, odkdy v Praze byly?

Železné kontejnery na odpad ve filmu Vlny dobově sedí. V Praze byly už od...

Velké železné „popelnice“ se objevily v pražských ulicích v polovině šedesátých let. Filmaři je použili i v retrofilmu Vlny.

18. ledna 2026

Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....

Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku hledaly v sobotu večer desítky záchranářů dva ztracené snowboardisty. Jednoho našli i díky...

18. ledna 2026  11:52

Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce

Masné krámy dostanou nový výčep, bar a interiérové tanky.

Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...

18. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Jedna z dívek, které se topily ve Vltavě, zemřela, druhá je v nemocnici

ilustrační snímek

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu topily ve Vltavě v Litvínovicích u Českých Budějovic, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Obě dívky byly...

18. ledna 2026  9:45,  aktualizováno  10:30

Místo v ústavu, v bytech. Duševně nemocní mohou žít jako velká rodina

Interiér domu s komunitními byty při Domovu na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Klienti s chronickým duševním onemocněním se nastěhovali do nových domovů v Rokytnici v Orlických horách. Ve dvou objektech simulujících běžné domácnosti se mají naučit žít co nejvíce samostatným...

18. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

