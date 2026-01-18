Na stupně vítězů se trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká prosadila poprvé v této sezoně. V předposledním superobřím slalomu před olympijskými hrami v Miláně a Cortině d’Ampezzo se Ledecká, která si po sobotním sjezdu stěžovala na problémy s materiálem, předvedla ve výborné formě. Nerozhodilo ji přerušení bezprostředně před její jízdou zaviněné pádem dosud vedoucí ženy disciplíny Alice Robinsonové z USA.
Na medaili čekala rok
Třicetiletá Ledecká se naposledy na medailové pozici umístila loni v lednu, kdy skončila třetí ve sjezdu ve Svatém Antonu. V superobřím slalomu čekala na stupně vítězů od vítězného finále SP v březnu 2024 v Saalbachu. Další super-G by měla Ledecká absolvovat 31. ledna v Crans Montaně. Pak už ji na lyžích v této disciplíně čeká olympijský závod v Cortině.
Pomalý úvod a pak velké zrychlení
Počtvrté v kariéře vyhrála závod Světového poháru dvaadvacetiletá Němka Aicherová. Po pomalejším úvodu zrychlila a nechala většinu soupeřek daleko za sebou. Nejvíce se jí přiblížila jednačtyřicetiletá americká legenda Vonnová, která v SP popáté za sebou skončila v rychlostních disciplínách na pódiu. V sobotu byla v Tarvisiu třetí ve sjezdu. V olympijské sezoně Vonnová jen jednou z osmi závodů nevybojovala medailovou příčku, když byla čtvrtá v super-G ve Svatém Mořici. Novou vedoucí ženou disciplíny je Italka Sofia Goggiaová, jež dnes skončila šestá.