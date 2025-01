„Ledňáčci“ zaplavují fitness centra. Jak tentokrát u novoročních předsevzetí vytrvat?

Našli jste pod stromečkem jako dárek od svých blízkých předplatné do fitness centra? Možná jste si ho ale koupili vy sami, abyste nezůstali jen u prázdných slov. Protože vylepšení postavy, snížení nadváhy a vůbec hubnutí patří k nejčastějším novoročním předsevzetím.

V lednu se nedá v posilovně hnout

„Asi na počty nebo procenta vám to nepovím, ale určitě bývá po Novém roce víc návštěvníků,“ konstatuje recepční brněnského AZ fitness v Pražákově ulici. Pro nováčky u posilovacích strojů tu mají zavedené pojmenování. „Říkáme jim ledňáčci,“ upřesňuje zaměstnankyně tohoto fitka.

Kolik z nich nakonec u pravidelného cvičení zůstane a kolik jich odpadne, to se různí. Jak ale dokládají zkušenosti napříč republikou, někde se návštěvnost zvýší až o čtyřicet procent, ale na konci ledna se všechno vrátí do zajetých kolejí. Pravidelnou fyzickou námahu, která nepřinese radikální výsledky během jednoho či dvou týdnů, většinou psychika lidí s novoročními předsevzetími neunese.

Čím střízlivější cíle máte, tím lepší jsou výsledky

„Ze začátku doporučuji, aby lidé alespoň více chodili,“ říká Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie IKEM v Praze a předseda České obezitologické společnosti. Místo cesty do práce autem zamiřte raději na nejbližší zastávku MHD. Nemáte-li kancelář ve dvacátém patře, tak se vydejte raději po schodech než výtahem.

Cíle si nedávají Něco změnit v životě, o to usiluje v naší populaci 21 procent převážně mladších lidí.

Ve věkové kategorii do 29 let se pak jedná o téměř čtyřicet procent. Naopak mezi lidmi ve věku 60 let a více si dává některé předsevzetí jen jedenáct procent.

Polovina Čechů podle průzkumu jakákoliv předsevzetí zásadně odmítá. S těmi, kteří se k tomu odhodlají jen občas, se jedná o osmdesát procent české populace.

V oblasti hubnoucích předsevzetí figurují konkrétní čísla. Nejčastěji se jedná o přání shodit 5 až 20 kilogramů.

Na přání má vliv i místo, kde dotyčný člověk žije. Například v Praze se častěji než jinde objevuje přání věnovat se víc seberozvoji. STEM/MARK

„Postupně lze navázat intenzivnějším cvičením. Jízdou na kole, během, plaváním i tím posilováním,“ popisuje Martin Haluzík. Tak je podle něho větší šance, že se začne člověk hýbat pravidelně a nějak se to na celkové kondici i nižší váze projeví. Jinak hrozí, že se „odhodlanec“ vrátí k obvyklému nezdravému způsobu života. Nakonec se nejen dostane zpět na původní nadváhu, ale přibere ještě něco navíc. Známý jojo efekt funguje spolehlivě.

Budu víc číst a začnu víc šetřit

Mezi přání, co budu dělat od nového roku jinak a lépe, nemusí patřit jen touha po štíhlosti či snaha skoncovat s konzumací alkoholu a cigaret. „Ráda bych se letos dostala víc ke čtení knih. Na vysoké jsem pořád s sebou nějakou knížku tahala,“ říká Veronika. Teď jí to komplikuje pracovní vytížení, ale také fakt, že před lety skončila po sportovním úrazu na vozíčku. Takže se všude přesunuje buď na něm, nebo v autě. „A zkuste si na vozíčku číst. To bych se hned dostala do zpráv,“ říká s úsměvem. Na konzumaci literatury si proto musí hledat vzácné chvilky, ale byla by ráda, kdyby přečtených stránek bylo letos mnohem víc.

Nejen v jejím případě by možná pomohla rada, kterou přinesl v závěru minulého roku časopis National Geographic. Podle něho by si měl člověk cíleně vytvářet podmínky, které ho k dodržení předsevzetí donutí. „Proto může být užitečné mít poblíž knihu, pokud je vaším cílem více číst. Opakování je klíčem k vytvoření návyku,“ říká Katherine Milkmanová, profesorka na Whartonově škole Pensylvánské univerzity.

Do zcela jiné kategorie se řadí také odhodlání lidí, že v dalším roce výrazně zlepší svou finanční situaci. Jak například zjistil výzkum agentury Ipsos pro společnost Provident Financial, do loňského roku vkročilo s nějakým závazkem ve finanční oblasti více než padesát procent z přibližně jedenácti set dotazovaných. S předsevzetím odkládat si pravidelně část peněz stranou do loňského roku vstoupila přibližně pětina lidí, s vyšším výdělkem v uplynulém roce počítalo asi 21 procent respondentů průzkumu.

V západní Evropě je ale přání zlepšit v novém roce finance mnohem častější než v Česku. „Zhubnout deset kilo se pro Čechy jeví realističtěji než našetřit 100 tisíc,“ říká Radek Pileček z agentury STEM/MARK.