„Riziko tvorby ledovky přetrvá i během středy, kdy na naše území dorazí kompaktnější pásmo intenzivnějších srážek,“ uvedl dnes ČHMÚ. Od jihovýchodu budou srážky na většině území přecházet do deště, místy ale mohou zůstat mrznoucí – zejména tam, kde se udrží teploty pod bodem mrazu.
Největší riziko na Vysočině, nejistota jinde
Nejpravděpodobnější výskyt mrznoucích srážek meteorologové očekávají v oblasti Českomoravské vrchoviny. „Na ostatním území panuje s ohledem na rychlost oteplování značná nejistota, nicméně vyšší pravděpodobnost bude také na severu Moravy a ve Slezsku nebo na jihu a západě Čech,“ uvedli meteorologové.
„Předpovědně komplikovanou situaci budeme v následujících hodinách a dnech upřesňovat a dle potřeby vydávat výstražné informace,“ dodává ČHMÚ.
Námraza
Dnes a ve středu může přinést komplikace i tvorba námrazy při mrznoucích mlhách, která se může usazovat na stromech i elektrickém vedení. I v tomto případě je nejohroženější Vysočina.
Ve středu přijde déšť
Ve středu bude většinou zataženo. Od jihovýchodu se postupně na většině území objeví občasný déšť, místy i mrznoucí. Především v Čechách a na Českomoravské vrchovině se mohou tvořit mlhy, ojediněle rovněž mrznoucí. Teploty se přes den budou pohybovat mezi 0 až 4 stupni Celsia.
Ve čtvrtek zůstane převážně zataženo, zpočátku se ještě místy objeví déšť nebo déšť mrznoucí. Na horách a ve vyšších polohách Moravy a Slezska mohou být srážky smíšené či sněhové. Během dne by mělo docházet k ústupu srážek i oblačnosti. Denní maxima vystoupají na 0 až 5 stupňů.
Pátek a víkend
V pátek se počasí výrazněji nezmění. Bude většinou zataženo, místy se objeví mlhy, zpočátku i mrznoucí. Ojediněle může slabě sněžit nebo mrholit. Teploty zůstanou mezi 0 až 5 stupni, ve Slezsku může být až 7 stupňů.
V sobotu meteorologové očekávají zataženo až oblačno a místy občasný déšť. Ve vyšších polohách se budou srážky měnit ve smíšené nebo sněhové. Denní teploty se vyšplhají na 2 až 7 stupňů Celsia.