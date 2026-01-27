Mrazy sice pomalu ustupují, ale zima se Česka stále drží. Meteorologové upozorňují, že se i v následujících dnech mohou při mrznoucím mrholení hlavně po ránu a večer objevit kluzké silnice a chodníky. Situaci zkomplikuje i mlha, která se místy může držet déle než obvykle.
Přes den spíš zataženo, večer víc srážek
Během středy bude převážně zataženo, ojediněle se může objevit mrholení nebo slabé sněžení, hlavně na jihozápadě Moravy a zpočátku také na západě Čech. Večer se pak v jižní polovině území srážky rozšíří.
Teploty přes den vystoupají na 1 až 5 stupňů Celsia, na západě Čech ale zůstanou kolem nuly. Na horách bude kolem minus dvou stupňů. Vítr bude slabý až mírný, foukat bude z východu až severovýchodu.
Čtvrtek přinese sníh, místy i déšť
Ve čtvrtek se počasí zhorší hlavně na jihu republiky. Od jihu dorazí občasné sněžení, na jihu a jihovýchodě Moravy může zpočátku pršet se sněhem nebo i déšť. Napadnout může až 15 centimetrů nového sněhu, zejména mimo severní polovinu Čech.
V pátek a sobotu už bude srážek méně, místy se objeví jen slabé sněhové přeháňky. Noci ale znovu přituhnou, teploty mohou klesnout až k minus sedmi stupňům. Přes den zůstane lehce pod nulou nebo těsně nad ní.
