Legenda, jež bývala největší adrenalinovou atrakcí své doby, se vrací v plné síle

Když jsme koncem července napsali reportáž o celkové rekonstrukci slavné horské dráhy Cyklon, která ve své době bývala největší adrenalinovou atrakcí na pražské matějské pouti, strhla se mela. Návrat legendy měl obrovský ohlas. V půlce letních prázdnin ovšem jezdila jen pro místní, už tuto sobotu se zatím alespoň na den otevře pro veřejnost. „Spustíme ji pro velký zájem. Na aktuálním místě, zanedlouho se přestěhuje jinam,“ říká Jaroslav Štaubert mladší, který se svým otcem, bratrem a kolegy dali kultovní dráhu dohromady na svém pozemku v Chotouchově u Kolína. Cyklon – 440 metrů dlouhá horská dráha, jejíž vozíčky se prohánějí rychlostí až 46 kilometrů v hodině, přičemž mohou dosáhnout přetížení až 2,5 G, vozil v testovacím provozu místní děti.

Právě do Chotouchova převezla dráhu rodina v roce 2018, kdy dostala od pražského Výstaviště výpověď a kde byla dráha od roku 1975 součástí matějské pouti.

„Horskou dráhu vyrobila v roce 1963 italská firma S.D.C. Dnes mi to nedá a musím poděkovat všem, kdo před pár lety založili iniciativu s názvem Zachraňte horskou dráhu. Nakonec se nám to po tolika letech podařilo. Bylo ovšem neskutečně obtížné zařídit, aby to vypadalo tak, jak to teď vypadá,“ řekl v červenci deníku Metro její majitel Jaroslav Štaubert, jehož děda kdysi dráhu poprvé spustil v Praze.

Rodina Štaubertových, která ve svém areálu dává dohromady další pouťové kousky, třeba autodrom, by dráhu chtěla přesunout do hlavního města.

U dráhy je možnost zaparkovat, ale kapacita je omezena, nejbližší autobusová zastávka je 600 metrů. Jízda bude stát stovku, pro děti za 80 korun a Štaubertovi mají přichystány i množstevní slevy. Při deštivém počasí se akce ruší.