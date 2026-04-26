Spíš zvláštní, trochu magické místo, kde se čas rozpadá mezi plechy a mechem. Na ploše několika tisíc metrů čtverečních leží rozeseté vozy, které kdysi znamenaly vrchol techniky i společenského statusu. Dnes tu stojí vedle sebe jako tišší svědci – Tatra 603, Škoda 1000 MB nebo elegantní Jaguar Mk2. Každý s vlastním příběhem, každý trochu zapomenutý. A právě mezi nimi můžete postavit stan nebo zaparkovat obytný vůz a jen tak být.
Večer přichází pomalu
Kov chladne, vítr se opírá do starých karoserií a zahrada, které tu říkají Vrak Park, získává skoro filmovou atmosféru. Tady nejde o naleštěné exponáty za sklem. Tady se aut můžete dotknout, obejít je, vnímat jejich stárnutí. Je to syrové, autentické a překvapivě uklidňující. Místo, kde si uvědomíte, že auta nejsou jen stroje, ale i vzpomínky. A že některá si zaslouží druhý život nebo alespoň klidné dožití.
Auto, které jako by sem přijelo symbolicky „položit květinu“ svým předchůdcům – a zároveň ukázat, kam se off-road posunul. Bronco v téhle specifikaci není žádná hračka. Robustní rám, pohon všech kol, uzávěrky diferenciálů vpředu i vzadu a redukční převod dávají jasně najevo, že asfalt je jen začátek. V terénu kolem Mšena, kde se střídají písčité úseky, lesní cesty i prudké výjezdy, působí jistě a čitelně. Elektronika pomáhá, ale pořád nechává řidiči kontrolu – přesně tak, jak to má u poctivého off-roadu být.
Silnou stránkou Bronca je i jeho variabilita
Střechu lze postupně demontovat, stejně jako dveře, a během chvíle se z uzavřeného SUV stává otevřený stroj, který vás vtáhne do krajiny. Najednou slyšíte každý kámen pod koly, cítíte terén a vnímáte okolí úplně jinak. Přidejte k tomu režimy systému G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain), které upravují chování auta podle povrchu, a dostanete nástroj, který zvládne téměř cokoli – od bláta po kamení. A přitom si pořád drží charakter. Není sterilní. Má duši.
Když jsme se večer vrátili zpátky do Prasečáku, Bronco zaparkované mezi starými vozy působilo zvláštně klidně. Jako by na chvíli zpomalilo a zapadlo do ticha kolem sebe. Možná právě tady si člověk uvědomí, že i dnešní auta jednou zestárnou. Že se z nich stanou vzpomínky. A že někde mezi rezavějícími karoseriemi může jednou stát i tohle Bronco – jako legenda, která kdysi přijela na návštěvu.
Prasečák jako muzeum
Adresa: Stránka 22, 277 35 Stránka, Česko
Otevírací doba muzea + Vrak Parku:
Vstupné do muzea a Vrak Parku:
Ubytování/kemp:
Další aktivity:
Kam na výlet v okolí?
Mimochodem, kolem Stránky je co objevovat. Máme pro vás pár tipů:
- Větrný mlýn Stránka: Jen kousek od muzea stojí historický větrný mlýn, kam vás mohou zavést i při projížďce historickým vozem. Malebné místo ideální pro focení a krátkou procházku mezi poli a lesy.
- Zámek Mšeno a zámecký park: Asi 4 km od Prasečáku leží městečko Mšeno s malebným zámkem a parkem, kde si můžete odpočinout a nasát atmosféru středověké i novověké architektury. V parku se často konají menší trhy a kulturní akce.
- Přírodní rezervace Kokořínsko – pískovcové skalní útvary: Pro milovníky přírody je ideální výlet do Kokořínska, kde najdete pískovcová skalní města, lesní cesty a romantické vyhlídky. Výlet lze spojit s pěší turistikou nebo kratší projížďkou historickým či zapůjčeným autem.