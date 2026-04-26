Legenda položila květinu mezi vraky. Terénnímu Fordu to v Prasečáku slušelo

Petr Holeček
  6:46
Strávit noc mezi vraky, které mají víc příběhů než leckteré muzeum, a ráno se probudit vedle ikon československé i světové automobilové historie. V soukromém depozitu přezdívaném Prasečák ve Stránce u Mšena jsme ale nezůstali jen u nostalgie. Do tichého „hřbitova aut“ jsme přivezli novou legendu – Ford Bronco Badlands – a poslali ji tam, kam patří. Do terénu.
Ford Bronco Badlands | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Spíš zvláštní, trochu magické místo, kde se čas rozpadá mezi plechy a mechem. Na ploše několika tisíc metrů čtverečních leží rozeseté vozy, které kdysi znamenaly vrchol techniky i společenského statusu. Dnes tu stojí vedle sebe jako tišší svědci – Tatra 603, Škoda 1000 MB nebo elegantní Jaguar Mk2. Každý s vlastním příběhem, každý trochu zapomenutý. A právě mezi nimi můžete postavit stan nebo zaparkovat obytný vůz a jen tak být.

Večer přichází pomalu

Kov chladne, vítr se opírá do starých karoserií a zahrada, které tu říkají Vrak Park, získává skoro filmovou atmosféru. Tady nejde o naleštěné exponáty za sklem. Tady se aut můžete dotknout, obejít je, vnímat jejich stárnutí. Je to syrové, autentické a překvapivě uklidňující. Místo, kde si uvědomíte, že auta nejsou jen stroje, ale i vzpomínky. A že některá si zaslouží druhý život nebo alespoň klidné dožití.

Auto, které jako by sem přijelo symbolicky „položit květinu“ svým předchůdcům – a zároveň ukázat, kam se off-road posunul. Bronco v téhle specifikaci není žádná hračka. Robustní rám, pohon všech kol, uzávěrky diferenciálů vpředu i vzadu a redukční převod dávají jasně najevo, že asfalt je jen začátek. V terénu kolem Mšena, kde se střídají písčité úseky, lesní cesty i prudké výjezdy, působí jistě a čitelně. Elektronika pomáhá, ale pořád nechává řidiči kontrolu – přesně tak, jak to má u poctivého off-roadu být.

Silnou stránkou Bronca je i jeho variabilita

Střechu lze postupně demontovat, stejně jako dveře, a během chvíle se z uzavřeného SUV stává otevřený stroj, který vás vtáhne do krajiny. Najednou slyšíte každý kámen pod koly, cítíte terén a vnímáte okolí úplně jinak. Přidejte k tomu režimy systému G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain), které upravují chování auta podle povrchu, a dostanete nástroj, který zvládne téměř cokoli – od bláta po kamení. A přitom si pořád drží charakter. Není sterilní. Má duši.

Když jsme se večer vrátili zpátky do Prasečáku, Bronco zaparkované mezi starými vozy působilo zvláštně klidně. Jako by na chvíli zpomalilo a zapadlo do ticha kolem sebe. Možná právě tady si člověk uvědomí, že i dnešní auta jednou zestárnou. Že se z nich stanou vzpomínky. A že někde mezi rezavějícími karoseriemi může jednou stát i tohle Bronco – jako legenda, která kdysi přijela na návštěvu.

Prasečák jako muzeum

Adresa: Stránka 22, 277 35 Stránka, Česko
Web: prasecakstranka.cz
Telefon: +420 603 766 750

Otevírací doba muzea + Vrak Parku:
Úterý–neděle 10.00–18.00 (pondělí zavřeno, v zimě omezený provoz)

Vstupné do muzea a Vrak Parku:

  • Dospělí: 100 Kč
  • Děti do 10 let: zdarma
  • Děti nad 10 let: 50 Kč

Ubytování/kemp:

  • Osoba: 100 Kč/noc
  • Stan malý: 120 Kč
  • Stan velký: 150 Kč
  • Obytné auto: 250 Kč
  • Elektrická přípojka: 130 Kč
  • Domácí mazlíček: 30 Kč

Další aktivity:

  • Projížďky historickými vozy (např. Octavia 1960 či AVIA 31) začínají kolem 300–800 Kč
Kam na výlet v okolí?

Mimochodem, kolem Stránky je co objevovat. Máme pro vás pár tipů:

  • Větrný mlýn Stránka: Jen kousek od muzea stojí historický větrný mlýn, kam vás mohou zavést i při projížďce historickým vozem. Malebné místo ideální pro focení a krátkou procházku mezi poli a lesy.
  • Zámek Mšeno a zámecký park: Asi 4 km od Prasečáku leží městečko Mšeno s malebným zámkem a parkem, kde si můžete odpočinout a nasát atmosféru středověké i novověké architektury. V parku se často konají menší trhy a kulturní akce.
  • Přírodní rezervace Kokořínsko – pískovcové skalní útvary: Pro milovníky přírody je ideální výlet do Kokořínska, kde najdete pískovcová skalní města, lesní cesty a romantické vyhlídky. Výlet lze spojit s pěší turistikou nebo kratší projížďkou historickým či zapůjčeným autem.

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Mladý řidič zemřel v sobotu večer na Jablonecku při čelním střetu dvou osobních aut poté, co ze zatím nezjištěných důvodů v mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru.

Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při nelegální brigádě ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Ruku mladého cizince tehdy zachytil...

Na kole by po metropoli jezdili častěji, ale bojí se. Podobnou zkušenost popisuje řada Pražanů, kteří jinak kolo běžně využívají alespoň rekreačně. Bariérou pro každodenní jízdu přitom často není...

Praha vybrala dodavatele druhé etapy rekonstrukce kdysi slavné Šlechtovy restaurace. Práce budou zahrnovat dokončení oprav všech prostor, vybudování gastro provozů, venkovní arkády a altánu, dále...

Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem výstavu „Královna Alžběta II. na platidlech“. Ukazuje průřez mincemi i bankovkami od roku...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

Spekulovalo se, že se s Oktagonem nadobro rozloučí před domácím publikem. Když ale Jan Malach v sobotu večer porazil v liberecké Home Credit Areně srbského soupeře Stefana Končara ve třetím kole...

Zájemci o budování větrných elektráren si v obci podávají kliky. Tlak je neúnosný. Tak mluví starostka Řenčí z Plzeňska Miloslava Loudová. Je ráda, že pro ni tento kolotoč pomine na podzim, kdy jí...

Rodinný festival Houkačky 2026 v Řevnicích nabídl ukázky zásahů, moderní techniku i praktické rady pro krizové situace. Akce spojila zábavu s důležitou prevencí.

Přestože je zkouškové období pro vysokoškolské studenty náročným a stresujícím obdobím, jejich zájem o psychologické poradenství tehdy obvykle klesá. Odborníci...

Jak je snadné podlehnout manipulaci, instantnímu štěstí, povinnému pozitivnímu naladění a radám plných frází. Takový je první český demotivační film Jana Musila Ovce žerou první, který měl v tomto...

Lidem v Kyjově na Hodonínsku usnadní od května cestování po městě služba sdílených kol. Na deseti stanovištích v centru i okrajových částech města bude k...

