Legenda Toyota Hilux přesedlala na elektřinu. V terénu válí, na dálnici ale ztrácí dech

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Tiché plížení lesem u Nové Vsi pod Pleší. Auto budí respekt, i když je čistě elektrické. | foto: Metro.cz

Legenda mezi terénními pick-upy poprvé zahodila naftu a přesedlala na elektřinu. Nová Toyota Hilux umí vystřelit jako sporťák, v lese se pohybuje téměř neslyšně a v terénu neztrácí sebevědomí. Jenže baterie vystačí zhruba na 260 kilometrů. Vyzkoušeli jsme, komu tenhle elektrický drsňák dává smysl.

Když se řekne Hilux, většina lidí si představí nezničitelný pracovní stroj brodící se blátem na druhém konci světa, ze kterého ani po třiceti letech neukápne kapka oleje. Jenže doba jde dál a do deváté generace téhle terénní ikony dorazila tichá revoluce. Poprvé v historii přijíždí Hilux s elektrickým pohonem.

A výsledek? Tenhle drobek jede doslova jak čert.

Sleeper na křižovatkách

Zapomeňte na líné rozjezdy s hučícím naftovým čtyřválcem. Jakmile sešlápnete plyn – i když v moderní hantýrce elektromobility by se spíš slušelo říkat po zadání plné jízdy pomocí akceleračního pedálu – auto okamžitě a bez zaváhání vystřelí vpřed. U takhle masivního, vysokého pick-upu to na okolní řidiče působí naprosto neobvykle. Je to dokonalý sleeper. Nikdo nečeká, že kolos s korbou vystartuje ze světel s takovou samozřejmostí a nechá většinu běžného provozu za sebou.

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O pohon se starají dva elektromotory – jeden na přední a druhý na zadní nápravě. Výsledkem je permanentní čtyřkolka se solidním systémovým výkonem 196 koní. Okamžitý točivý moment dává autu suverenitu, kterou v terénu i ve městě oceníte hned při prvním seznámení.

Baterie a dálniční apetit

Kde se ale dostáváme k jistému kompromisu, to je akumulátor. Auto dostalo do vínku poměrně skromnou baterii s kapacitou pouhých 59 kWh.

Palubní počítač při plném nabití hlásí dojezd kolem 260 km, což při klidnějším tempu a běžném popojíždění víceméně odpovídá realitě. Problém nastává v momentě, kdy s touhle velkou krabicí vyrazíte na dálnici. Tam začne Hilux žrát elektriku snad i z drátů nad silnicí a zbývající kilometry mizí před očima rychleji než ranní mlha.

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Sama Toyota si je limitů vědoma a žádnou masovku neplánuje – u elektrické verze deváté generace se počítá s prodejním podílem jen okolo sedmi procent. Je to zkrátka stroj stvořený na toulání „kolem komína“. Kdybych byl myslivec, pro kterého je revírem vlastní honitba, a denní nájezd nepřekročí pár desítek kilometrů po lesních cestách, těžko bych hledal něco lepšího.

Tiché plížení lesem u Nové Vsi pod Pleší

A přesně tenhle scénář jsem musel vyzkoušet na vlastní kůži. Vyrazil jsem do okolí Nové Vsi pod Pleší, kde se podél železniční trati klikatí nespočet polních a lesních cest. Právě tady dává tichý elektrický pohon obrovský smysl. Žádné burácení motoru, které by plašilo zvěř nebo rušilo klid přírody – Hilux se jen neslyšně proplétá krajinou, zatímco pod koly jemně křupe štěrk a větvičky.

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V náročnějším terénu navíc oceníte technologické vychytávky. Když potřebujete přehled o tom, co se děje v okolí, můžete si na velkém centrálním displeji i během jízdy aktivovat detailní 3D pohled kolem vozu. Pokud leží na úzké polňačce vylomený strom nebo čouhá ostrý pařez, projedete kolem něj s chirurgickou přesností doslova na milimetry, aniž byste museli vystupovat a měřit prostor očima.

Čumák, co budí respekt

Kromě techniky si nová generace říká o pozornost svým vzhledem. Design se Toyotě neskutečně povedl. Masivní, sebevědomý čumák na celé okolí přímo křičí: Pozor, jede frajer! A popravdě – přesně tak se za volantem cítíte. Posed je majestátní, výhled suverénní a respekt na silnici máte zaručený.

Pokud máte obavy, že vás elektrická verze omezí na dlouhých trasách, Toyota na tradiční zákazníky nezapomněla. V nabídce zůstává osvědčená nafta.

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Tu reprezentuje silný motor 2.8 D-4D o výkonu 204 koní a točivém momentu 500 Nm, nově doplněný o 48V mild-hybridní systém. Motorgenerátor napájený z kompaktní lithium-iontové baterie přidává dalších 12 kW a 65 Nm točivého momentu, což pomáhá vyhlazovat rozjezdy a snižovat spotřebu paliva. Samozřejmostí je poctivý pohon všech kol.

Elektrický Hilux je odvážný krok do neznáma. Na dálniční přelety napříč Evropou to s malou baterkou není, ale jako tichý svižný pracant na lokální revíry, stavby a polňačky dává překvapivě velký smysl.

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