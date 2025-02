11:00

Originální londýnské nastudování muzikálu Fantom opery zamíří od 19. března do 6. dubna do pražského Kongresového centra. Diváci uvidí původní inscenaci z West Endu, včetně slavné scény s padajícím lustrem. Produkce nabídne přes 200 kostýmů, náročnou scénografii a herecké obsazení z Her Majesty’s Theatre.