Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Petr Holeček
Petr Holeček
  18:05
Sledovat Metro na Googlu
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
6 fotografií
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan Piskořovi vracejí Medlovu na Vysočině jeho příběh i původní vybavení. Hosté jim vozí staré vypínače, v jídelně slouží židle z Expa 58 a z hotelu vzniká živá galerie, která spojuje minulost se současností.

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.

Energičtí manželé Klára a Jan Piskořovi se k objektu Medlov u stejnojmenného rybníka nedaleko Nového Města na Moravě dostali oklikou přes taneční školu a nemovitosti. Dnes vedou hotel s třicetičlenným týmem. Místo, které bývalo pro zdejší černou tečkou na mapě, mění v živou galerii. Nechtějí ale zakonzervovat minulost. Chtějí, aby se tu dál něco dělo.

Archeologové hotelu

Honza Piskoř dokáže vyprávět o hotelové historii i v sauně. Není to jen efektní průvodcovský trik: právě tady, mezi praskajícími palubkami, se dá dobře pochopit jeho posedlost minulostí. Medlov pro něj není retro kulisa, ale místo, ve kterém se potkávají příběhy několika generací. A občas také místo, kam se z výletu do sběrného dvora vrací s lampou.

Tomáš Vaňourek: Cestování není o razítkách v pase, ale o proměně člověka

Jednou tam s manželkou Klárou vezli starou matraci. Z velkého kontejneru ale vytáhli svítidlo a postupně k němu poskládali další díly. Teprve později se ukázalo, že jde o lampu z původního vybavení Medlova. Teď se dává dohromady. Podobně se vracejí i další věci: původní stolové desky ukryté roky pod dřevotřískou, židle spojované s bruselskou výstavou Expo 58 nebo kousky, které lidé přinesou poté, co na sociálních sítích zahlédnou, co se v hotelu snaží zachránit.

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.

„Jsme takoví archeologové vlastního hotelu,“ zazní během našeho povídání. Piskořovi mají přes tři sta dobových pohlednic Medlova, probírají se archivy a mluví s bývalými hosty, zaměstnanci i potomky původních majitelů. Někdo přinese fotografii, jiný vzpomínku nebo vypínač, který měl doma desítky let. Hotel tak neskládají jen z nábytku, ale i z příběhů lidí, kteří jím prošli.

Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

K hotelnictví se přitom nedostali podle podnikatelského plánu. Začínali s taneční školou a hledali pro ni vhodné prostory. Jenže mezi objekty, které se jim nabízely k pronájmu nebo koupi, byly i takové, které se pro tanec vůbec nehodily. Postupně se tak dostali k nemovitostem a také k Medlovu, který nejprve provozovali a nakonec koupili.

V roce 2016 za něj zaplatili 22 milionů korun. Nebyla to sólo jízda: polovinu peněz vložil kamarád a investor, rodina Piskořových měla druhou polovinu. Společník se během pandemie rozhodl, že dál pokračovat nechce. Vypořádání trvalo několik let a uzavřelo se zhruba před třemi lety. Taneční školu už mezitím předali jiným vlastníkům a vedení.

„Už jsme hoteliéři“

Teprve když se osamostatnili, začali Medlovu věnovat veškerou energii. Dnes už o sobě mluví jako o hoteliérech. „Dlouho jsme říkali, že nejsme hoteliéři. Pak jsme zjistili, že tomu po těch letech rozumíme víc než lidé, které jsme si najímali na management,“ říkají. Od roku 2023 se hotelu věnují naplno.

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.

Není to malý penzion, který by šel řídit po večerech. Základ týmu tvoří kolem třiceti až pětatřiceti lidí, v sezoně přibývají brigádníci. Piskořovi dojíždějí zhruba dvě stě kilometrů, čtyři až pět dní v týdnu. Důvěřují týmu, ale také se naučili, že hotel potřebuje jejich přítomnost i odstup. „Člověk ztratí nadhled, když je pořád na jednom místě,“ říká Klára.

Ne retro. Autentické

Medlov si nese vrstvy různých dob. Začal se rozvíjet ve třicátých letech, později přibývaly další stavby a socialistická rekreační éra. Jezdili sem i Jan Werich, Jiří Voskovec nebo Jaroslav Ježek. Piskořovi nechtějí z hotelu udělat skanzen ani obhajovat žádný režim. Zajímají je konkrétní lidské osudy: jak se tu žilo, kdo sem jezdil, co se tu tvořilo a jak si lidé dokázali najít svůj prostor i v nelehké době.

Dovolené bez partnera zažívají boom. Proč se vydat na sólo trip a na co si dát pozor?

„Lidé se dokážou radovat v každé době a dokážou v každé době dobře tvořit,“ říká Klára. „Pro mě není důležité provozovat hotel jako takový, ale vytvářet místo, kde si člověk uvědomí, co je dobrého na každodennosti.“

U sklenky šampaňského při degustaci, kterou Klára občas vede, to nezní jako slogan na stěnu. V hotelu se totiž vedle sebe potkávají firemní akce, rodiny, pamětníci i lidé z okolí, kteří přijdou na oběd, zmrzlinu nebo procházku. Každý měsíc se tu konají také akce pro veřejnost, často zdarma nebo za symbolické vstupné. Po desetiletích, kdy byl areál pro místní prakticky uzavřený, se znovu otevírá.

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.

„Místo bez hostů je prázdné místo,“ říká Klára. Hosté přitom nejsou jen zákazníci. Právě oni pomáhají odhalovat, čím Medlov je. Někdo pozná židli, kterou měla doma babička. Jiný si vzpomene na školu v přírodě nebo na letní pobyt před padesáti lety. Firemní klienti sem často přijíždějí kvůli neobvyklému prostředí, ale podle Piskořových se vracejí, až když pochopí, že nejde o večírek v kostýmech ze sedmdesátých let. Neprodávají retro. Chtějí nabídnout zkušenost, která se z běžného hotelového provozu trochu vytratila.

Galerie, která se pořád mění

To neznamená, že má všechno zůstat tak, jak to bylo. Piskořovi do hotelu vracejí původní prvky, ale zároveň spolupracují se současnými umělci. Slovenská šperkařka Klára Kocúriková vytvořila kolekci inspirovanou okny Medlova; jednotlivé šperky odkazují na konkrétní pokoje. V hotelu se objevují také židle, lampy a další předměty, jejichž původ se někdy podaří potvrdit až po dlouhém pátrání.

Laos bez příkras: Luang Prabang ukazuje krásu i odvrácenou tvář cestování

Po jedné výstavě Janovi došlo, že se posunuli někam dál: z hotelu se stává živoucí galerie. Nechtějí však do něj umění jen přidávat jako dekoraci. Musí s místem souznít a navazovat na to, co tu vznikalo dřív. Velká plastika navržená Kristýnou Haberman by podle odhadu stála kolem dvou milionů korun. Na její realizaci teprve shánějí peníze, protože přednost mají i nezbytné investice do samotného hotelu.

A pak je tu sauna, jejíž příběh Jan vypráví skoro jako detektivku. Původní funkcionalistická sauna tu stála už v roce 1941. Později ji vystřídaly další vrstvy využití a záměr Piskořových je vrátit se k původní podobě. Dřevo na repliku už mají nakoupené, ale musí pět let schnout. Studují plány, konzultují historiky a podle dochovaných základů hledají, jak mohla vypadat i původní pec. Není to rychlá rekonstrukce, spíš trpělivé skládání důkazů.

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.
Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.
6 fotografií

„Člověk nesmí zapomenout si něco přát. A přát si dobře,“ říká Jan. Některá přání se tu mění v lampy, jiná v obnovené prostory a další zatím čekají na peníze nebo na vyschlé dřevo. Hotel se podle něj nedá dokončit jedním velkým gestem. Dává smysl právě tím, že se mění postupně – a že se do toho procesu zapojují i lidé, kteří sem přijedou jen na víkend.

Medlov není skanzen ani hotel převlečený za historii. Je to živý organismus, který musí vydělávat, uživit desítky lidí a neztratit duši. Piskořovi tomu říkají spolutvorba. V praxi? Někdo přitáhne starý vypínač, jiný vzpomínku. A často host odjede s Medlovem pod kůží.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Hotel, Medlov

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Koalici v Jičíně mají Patrioti a JDK s třemi stranami, ANO v čele města končí

ilustrační snímek

Na koalici v šestnáctitisícovém Jičíně se dohodly vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín, hnutí STAN a ODS. Starostou by se měl stát lídr...

13. října 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Anastacia míří do Brna. Zpěvačka s nezaměnitelným chraplákem láká na velkou show

Anastacia na koncertě v O2 universu, Praha, 2 12. 2022

Její hlas bezpečně pozná většina posluchačů po pár sekundách. Anastacia, která na přelomu milénia dobyla svět hity jako I’m Outta Love nebo Left Outside Alone, míří do Brna. Fanoušky ve čtvrtek čeká...

13. října 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Unikátní výstava v AGEL Tower: Krpálek poprvé představí všech šest medailí

13. října 2026  17:12

Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl přerušený

ilustrační snímek

Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl asi hodinu přerušený. Poté se začalo jezdit po jedné ze...

13. října 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brnoklidem vzniklé okolo bývalých členů ANO se do zastupitelstva Brna nedostalo

ilustrační snímek

Hnutí Brnoklidem, které vzniklo okolo členů vyloučených z hnutí ANO, na brněnský magistrát neproniklo. Kandidátka vedená náměstkyní primátorky Brna Karin...

13. října 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Starosta Nového Města nad Metují Slavík by měl pokračovat, ODS výrazně vyhrála

ilustrační snímek

Po výrazném vítězství ODS v komunálních volbách v Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měl ve funkci pokračovat dosavadní starosta Milan Slavík (ODS). Má...

13. října 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Zelení v Opavě navrhují širokou koalici, vyzývají vítězná uskupení k jednání

ilustrační snímek

Zelení navrhují společné jednání všech subjektů zvolených do opavského zastupitelstva o vytvoření široké koalice. Chtějí tak přispět ke stabilnímu vedení města...

13. října 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

Vyhlášení výsledků soutěže Zelená stuha ČR 2026 - Vesnice roku

13. října 2026  16:43

V přístřešku bezdomovce v Michli našli lidskou kostru, na místě je kriminálka

V úterý odpoledne vyjeli policisté do ulice Pod Vršovskou horou v Praze 8. V...

Kriminalisté vyjížděli odpoledne do ulice Nad Vršovskou horou v pražské Michli. Podle zjištění reportéra iDNES.cz se tam v přístřešku bezdomovce našla lidská kostra.

13. října 2026  16:42

Kdo povede pražský magistrát? STAN chce už brzy představit podobu koalice

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

Povolební vyjednávání o novém vedení Prahy pokračují. Vítězné hnutí STAN jedná se Spolu, Piráty i Prahou sobě, jasno o budoucí koalici ale zatím není. Lídr Starostů a možný budoucí primátor Petr...

13. října 2026  16:33

Univerzita v Ostravě otevřela polygon. Urychlí vývoj robotů i autonomních aut

VŠB-TUO otevřela v Porubě výzkumné centrum za 126 milionů s vlastní dráhou pro...

VŠB – Technická univerzita Ostrava ve svém kampusu v obvodu Poruba otevřela nové výzkumné centrum CPI TETRA L4. Součástí šestipodlažní budovy s moderními laboratořemi je i unikátní 380 metrů dlouhý...

13. října 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Trnkův odkaz přivede do Plzně světovou ilustraci, zaměří se na člověka i přírodu

ilustrační snímek

Na sympoziu pojmenovaném po plzeňském rodákovi, výtvarníkovi Jiřím Trnkovi, se od 20. do 22. října v Plzni sejdou světové osobnosti současné ilustrace a...

13. října 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.