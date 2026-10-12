Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali do hotelu na Vysočině, který dnes obnovují kus po kuse. Hosté jim vozí staré vypínače a v jídelně slouží židle z Expa 58.
Energičtí manželé Klára a Jan Piskořovi se k objektu Medlov u stejnojmenného rybníka nedaleko Nového Města na Moravě dostali oklikou přes taneční školu a nemovitosti. Dnes vedou hotel s třicetičlenným týmem. Místo, které bývalo pro zdejší černou tečkou na mapě, mění v živou galerii. Nechtějí ale zakonzervovat minulost. Chtějí, aby se tu dál něco dělo.
Archeologové hotelu
Honza Piskoř dokáže vyprávět o hotelové historii i v sauně. Není to jen efektní průvodcovský trik: právě tady, mezi praskajícími palubkami, se dá dobře pochopit jeho posedlost minulostí. Medlov pro něj není retro kulisa, ale místo, ve kterém se potkávají příběhy několika generací. A občas také místo, kam se z výletu do sběrného dvora vrací s lampou.
|
Tomáš Vaňourek: Cestování není o razítkách v pase, ale o proměně člověka
Jednou tam s manželkou Klárou vezli starou matraci. Z velkého kontejneru ale vytáhli svítidlo a postupně k němu poskládali další díly. Teprve později se ukázalo, že jde o lampu z původního vybavení Medlova. Teď se dává dohromady. Podobně se vracejí i další věci: původní stolové desky ukryté roky pod dřevotřískou, židle spojované s bruselskou výstavou Expo 58 nebo kousky, které lidé přinesou poté, co na sociálních sítích zahlédnou, co se v hotelu snaží zachránit.
„Jsme takoví archeologové vlastního hotelu,“ zazní během našeho povídání. Piskořovi mají přes tři sta dobových pohlednic Medlova, probírají se archivy a mluví s bývalými hosty, zaměstnanci i potomky původních majitelů. Někdo přinese fotografii, jiný vzpomínku nebo vypínač, který měl doma desítky let. Hotel tak neskládají jen z nábytku, ale i z příběhů lidí, kteří jím prošli.
|
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
K hotelnictví se přitom nedostali podle podnikatelského plánu. Začínali s taneční školou a hledali pro ni vhodné prostory. Jenže mezi objekty, které se jim nabízely k pronájmu nebo koupi, byly i takové, které se pro tanec vůbec nehodily. Postupně se tak dostali k nemovitostem a také k Medlovu, který nejprve provozovali a nakonec koupili.
V roce 2016 za něj zaplatili 22 milionů korun. Nebyla to sólo jízda: polovinu peněz vložil kamarád a investor, rodina Piskořových měla druhou polovinu. Společník se během pandemie rozhodl, že dál pokračovat nechce. Vypořádání trvalo několik let a uzavřelo se zhruba před třemi lety. Taneční školu už mezitím předali jiným vlastníkům a vedení.
„Už jsme hoteliéři“
Teprve když se osamostatnili, začali Medlovu věnovat veškerou energii. Dnes už o sobě mluví jako o hoteliérech. „Dlouho jsme říkali, že nejsme hoteliéři. Pak jsme zjistili, že tomu po těch letech rozumíme víc než lidé, které jsme si najímali na management,“ říkají. Od roku 2023 se hotelu věnují naplno.
Není to malý penzion, který by šel řídit po večerech. Základ týmu tvoří kolem třiceti až pětatřiceti lidí, v sezoně přibývají brigádníci. Piskořovi dojíždějí zhruba dvě stě kilometrů, čtyři až pět dní v týdnu. Důvěřují týmu, ale také se naučili, že hotel potřebuje jejich přítomnost i odstup. „Člověk ztratí nadhled, když je pořád na jednom místě,“ říká Klára.
Ne retro. Autentické
Medlov si nese vrstvy různých dob. Začal se rozvíjet ve třicátých letech, později přibývaly další stavby a socialistická rekreační éra. Jezdili sem i Jan Werich, Jiří Voskovec nebo Jaroslav Ježek. Piskořovi nechtějí z hotelu udělat skanzen ani obhajovat žádný režim. Zajímají je konkrétní lidské osudy: jak se tu žilo, kdo sem jezdil, co se tu tvořilo a jak si lidé dokázali najít svůj prostor i v nelehké době.
|
Dovolené bez partnera zažívají boom. Proč se vydat na sólo trip a na co si dát pozor?
„Lidé se dokážou radovat v každé době a dokážou v každé době dobře tvořit,“ říká Klára. „Pro mě není důležité provozovat hotel jako takový, ale vytvářet místo, kde si člověk uvědomí, co je dobrého na každodennosti.“
U sklenky šampaňského při degustaci, kterou Klára občas vede, to nezní jako slogan na stěnu. V hotelu se totiž vedle sebe potkávají firemní akce, rodiny, pamětníci i lidé z okolí, kteří přijdou na oběd, zmrzlinu nebo procházku. Každý měsíc se tu konají také akce pro veřejnost, často zdarma nebo za symbolické vstupné. Po desetiletích, kdy byl areál pro místní prakticky uzavřený, se znovu otevírá.
„Místo bez hostů je prázdné místo,“ říká Klára. Hosté přitom nejsou jen zákazníci. Právě oni pomáhají odhalovat, čím Medlov je. Někdo pozná židli, kterou měla doma babička. Jiný si vzpomene na školu v přírodě nebo na letní pobyt před padesáti lety. Firemní klienti sem často přijíždějí kvůli neobvyklému prostředí, ale podle Piskořových se vracejí, až když pochopí, že nejde o večírek v kostýmech ze sedmdesátých let. Neprodávají retro. Chtějí nabídnout zkušenost, která se z běžného hotelového provozu trochu vytratila.
Galerie, která se pořád mění
To neznamená, že má všechno zůstat tak, jak to bylo. Piskořovi do hotelu vracejí původní prvky, ale zároveň spolupracují se současnými umělci. Slovenská šperkařka Klára Kocúriková vytvořila kolekci inspirovanou okny Medlova; jednotlivé šperky odkazují na konkrétní pokoje. V hotelu se objevují také židle, lampy a další předměty, jejichž původ se někdy podaří potvrdit až po dlouhém pátrání.
|
Laos bez příkras: Luang Prabang ukazuje krásu i odvrácenou tvář cestování
Po jedné výstavě Janovi došlo, že se posunuli někam dál: z hotelu se stává živoucí galerie. Nechtějí však do něj umění jen přidávat jako dekoraci. Musí s místem souznít a navazovat na to, co tu vznikalo dřív. Velká plastika navržená Kristýnou Haberman by podle odhadu stála kolem dvou milionů korun. Na její realizaci teprve shánějí peníze, protože přednost mají i nezbytné investice do samotného hotelu.
A pak je tu sauna, jejíž příběh Jan vypráví skoro jako detektivku. Původní funkcionalistická sauna tu stála už v roce 1941. Později ji vystřídaly další vrstvy využití a záměr Piskořových je vrátit se k původní podobě. Dřevo na repliku už mají nakoupené, ale musí pět let schnout. Studují plány, konzultují historiky a podle dochovaných základů hledají, jak mohla vypadat i původní pec. Není to rychlá rekonstrukce, spíš trpělivé skládání důkazů.
„Člověk nesmí zapomenout si něco přát. A přát si dobře,“ říká Jan. Některá přání se tu mění v lampy, jiná v obnovené prostory a další zatím čekají na peníze nebo na vyschlé dřevo. Hotel se podle něj nedá dokončit jedním velkým gestem. Dává smysl právě tím, že se mění postupně – a že se do toho procesu zapojují i lidé, kteří sem přijedou jen na víkend.
Medlov není skanzen ani hotel převlečený za historii. Je to živý organismus, který musí vydělávat, uživit desítky lidí a neztratit duši. Piskořovi tomu říkají spolutvorba. V praxi? Někdo přitáhne starý vypínač, jiný vzpomínku. A často host odjede s Medlovem pod kůží.