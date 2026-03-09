Dopravní podnik města České Budějovice testuje elektrobus Ikarus 120.e, který si zapůjčil od maďarské společnosti Electrobus Europe Zrt. Zkušební provoz bude probíhat do pátku 13. března. Vozidlo se už minulý týden objevilo v ulicích města, kde kopíruje trasy běžných autobusových linek.
Elektrobus zatím vozí náklad místo cestujících
Zatímco běžně by autobus přepravoval cestující, během testů slouží jako zátěž pytle se suchou omítkou a betonem. Důvod je jednoduchý – testovací vůz není vybaven informačním ani odbavovacím systémem, který dopravní podnik používá. Ráno tak elektrobus vyráží na trasu společně s klasickým spojem a simuluje jeho jízdu. První den testování například kopíroval provoz na autobusové lince číslo jedna.
„Vozidlo nasazujeme na vybrané autobusové linky a sledujeme jeho chování v reálných provozních podmínkách. Při výběru tras jsme zohlednili jejich různorodost – elektrobus musí zvládnout jak běžný městský provoz, tak náročnější výjezdy do svahů,“ uvedl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.
Dopravní podnik sleduje spotřebu i rekuperaci
Součástí testování je také ověřování účinnosti rekuperace. Tento systém při brzdění přeměňuje kinetickou energii vozidla na elektrickou a ukládá ji zpět do baterií. Proškolení řidiči během jízd průběžně sledují stav baterií a zaznamenávají provozní data. Ta poslouží k vyhodnocení výkonu a energetické náročnosti vozidla. „Po několika hodinách provozu se elektrobus vrací do vozovny, kde probíhá jeho dobíjení,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Barbora Fišer.
Testování se zátěží přinese přesnější data
V prvním týdnu probíhaly testovací jízdy bez dodatečné zátěže. Od pondělí 9. března už však elektrobus jezdí s nákladem, což umožní získat přesnější údaje o spotřebě energie i chování vozidla v běžném provozu. Autobus má hodnotu přibližně 11 milionů korun.
Návrat značky, která vozila cestující desítky let
Pro fanoušky dopravy má test ještě jeden rozměr – připomíná historii městské dopravy v Českých Budějovicích. Kloubové autobusy Ikarus 280 totiž vozily místní cestující od 70. let až do roku 1999. Současný test má ale především praktický význam. Dopravní podnik plánuje v příštích letech výrazně rozšířit flotilu elektrobusů. V plánu je nákup 27 vozidel na elektrický pohon – od menších autobusů určených pro historické centrum až po velké kloubové vozy pro vytížené linky.