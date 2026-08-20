Legendární Junkers se vrátil na nebe. Nad Prahou jsme letěli v letadle jako z roku 1930

Petr Holeček
Petr Holeček
  5:26
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Junkers A50 Junior není pro slečinky

Junkers A50 Junior není pro slečinky | foto:  Petr Topič, MAFRA

Akce se blíží, smích neustává.
Junkers A50 Junior
Ve vzduchu umí až 208 km/h, cestovní rychlost se pohybuje kolem 155 km/h.
Junkers A50 Junior vypadá, jako by právě ulétl z letecké přehlídky z roku 1930
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Vypadá jako letadlo z letecké přehlídky před téměř sto lety, pod vlnitým duralem ale ukrývá moderní techniku. Vyrazili jsme z Letňan v Junkersu A50 Junior a zjistili, jaké je letět nad Prahou s hlavou prakticky venku a větrem v obličeji.

Nad Letištěm Letňany se najednou objeví něco, co do pražského nebe na první pohled vůbec nepatří. Vlnitý dural, tenká křídla, kola připomínající jízdní bicykl a otevřený kokpit.

Ve vzduchu umí až 208 km/h, cestovní rychlost se pohybuje kolem 155 km/h.

Legendární Junkers

Junkers A50 Junior vypadá, jako by právě ulétl z letecké přehlídky z roku 1930. Jenže když usedáme do tandemového kokpitu před pilota Jana Rudzinského, je jasné, že jde o trochu jiný příběh. Historický vzhled je totiž jen velmi pečlivě vytvořená slupka. Současný A50 Junior je moderní ultralehký letoun, který používá vstřikovaný čtyřválcový Rotax 912 iS o výkonu 100 koní, digitální avioniku Garmin G3X Touch, brzdy Beringer a integrovaný záchranný systém Galaxy. Na délku měří 7,41 metru, rozpětí křídel má 9,84 metru a maximální vzletová hmotnost je 600 kilogramů. Ve vzduchu umí až 208 km/h, cestovní rychlost se pohybuje kolem 155 km/h.

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„Je to vlastně kombinace dvou světů. Na první pohled máte pocit, že jste se vrátili do třicátých let, ale pod tím historickým vzhledem je moderní a velmi dobře vybavené letadlo,“ říká Jan Rudzinskyj, český ambasador značky Junkers a člen Flying Bulls Aerobatics Teamu. Novodobý Junior navazuje na původní A50, který poprvé vzlétl v roce 1929.

Junkers A50 Junior vypadá, jako by právě ulétl z letecké přehlídky z roku 1930.

Hlava venku, Praha dole

A pak přichází to, kvůli čemu se do Junkersu opravdu nastupuje. Ne kvůli rychlosti. Ne kvůli pohodlí. A už vůbec ne kvůli tichu. Hlava je prakticky venku, před obličejem je jen malé čelní sklo a kolem člověka proudí vzduch. Žádná klasická kabina, žádné velké prosklené dveře ani pocit, že sedíte uvnitř moderního letadla. Po nastartování Rotaxu se Letňany začnou vzdalovat a Praha se pod námi mění v kulisu, kterou člověk zná z úplně jiné perspektivy.

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„Ten let je zajímavý právě tím, že máte hlavu venku. Od větru vás chrání jen přední sklo, jinak tady žádný překryt není. Je to fakt jako létat ve dvacátých letech,“ popisuje Rudzinskyj. A má pravdu. V Junkersu není mezi člověkem a krajinou skoro nic. Vítr je součástí letu, stejně jako zvuk motoru, vibrace a pohyb letadla ve vzduchu. Zážitek proto připomíná spíš cestu v otevřeném sportovním autě než běžný vyhlídkový let. A právě na takovém pocitu je celý A50 Junior postavený. Výrobce ho přímo prezentuje jako letoun určený mimo jiné pro sightseeing flights.

Junkers A50 Junior

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Tohle si musíte užít

Zajímavý je původ předlohy. Původní A50 vznikl v Dessau a konstruktér Hermann Pohlmann u něj použil celokovovou konstrukci s typickým vlnitým duralem. V letech 1929 až 1930 vzniklo pouze 69 původních strojů. Junkers přitom původně počítal s výrazně větší sérií, jenže plány překazila hospodářská krize. Český ambasador Junkersu Jan Rudzinskyj chce letoun představit i lidem, kteří nejsou profesionálními piloty nebo sběrateli historických strojů. A50 Junior může podle něj najít využití například při různých akcích, zážitkovém létání nebo vyhlídkových letech.

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Témata: Letňany, Junkers

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