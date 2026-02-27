Zájem publika je mimořádný a v prodeji zbývají už jen poslední desítky vstupenek. Fanoušci tak mají jednu z posledních příležitostí zažít zpěvačku, která během kariéry prodala přes 130 milionů desek a vystupovala na nejprestižnějších světových pódiích.
Zazní největší hity
Pražské večery nabídnou průřez dlouhou hudební dráhou Mireille Mathieu. Zaznít mají skladby jako Mon Credo, La Paloma Adieu, Une femme amoureuse, Santa Maria de la mer nebo Paris en colère.
Zpěvačka je známá nejen svým nezaměnitelným hlasem, ale i elegancí a schopností zpívat v několika jazycích. Na pódiu ji doprovodí více než desítka hudebníků, což slibuje velkolepý zážitek.
Osobní poděkování českému publiku
Praha podle pořadatelů patří k městům, k nimž má umělkyně výjimečný vztah. Koncerty proto pojala jako osobní poděkování českým fanouškům, kteří ji provázejí po desetiletí.
Dvojice večerů tak nebude jen hudební přehlídkou největších hitů, ale i symbolickým rozloučením s ikonou francouzského šansonu. Pokud se naplní očekávání a půjde skutečně o její poslední vystoupení v tuzemsku, půjde zároveň o významnou kapitolu koncertní historie v Praze.