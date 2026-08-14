„Tadeáš mě přesvědčil především energií a očima. Viděl jsem v nich živelnost, nespoutanost, ale i citlivost. Potřeboval jsem, aby se v postavě Josefa Františka potkaly obě roviny – pilot i vnitřně rozporuplný člověk. Navíc má k němu fyzicky blízko. Tadeáš umožnil ukázat postavu postupně, autenticky, v její vnitřní složitosti,“ říká pro deník Metro Veverka.
Na Josefa Františka si český film „troufl“ až teď. Proč myslíte, že se na jeho příběh čekalo téměř osmdesát let?
Nemyslím si, že by se na jeho příběh vyloženě osmdesát let čekalo. Spíše se v průběhu času sešlo několik okolností, kvůli nimž zůstával Josef František mimo širší veřejné povědomí. Významnou roli sehrál komunistický režim, který příběhy československých letců sloužících v RAF systematicky nepřipomínal, naopak jejich význam i veřejné povědomí o nich potlačoval. Josef František navíc nelétal v československé, ale v polské 303. stíhací peruti RAF, což jej pro české publikum činilo ještě vzdálenějším než letce z československých jednotek.
V odborných kruzích a mezi zájemci o historii RAF je přitom jeho jméno dobře známé, že?
V zahraničí je František často známější než v České republice. Do širšího českého povědomí se však nikdy výrazněji nedostal, přestože svým významem a mezinárodním přesahem patří mezi nejvýraznější československé hrdiny druhé světové války. Další překážkou je samotná náročnost podobného filmu. Letecká válečná tematika je finančně, technicky i organizačně mimořádně složitá. Zároveň jde o oblast, kterou sleduje velmi poučené a náročné publikum, kde je každá nepřesnost okamžitě viditelná. Tvůrce proto vědí, že pokud se do takového projektu pustí, musí odvést práci na nejvyšší možné úrovni. I to je jeden z důvodů, proč u nás podobných filmů nevzniká více.
Nepůjde jen o válečný film. Nebojíte se, že fanoušci historických snímků budou čekat spíš akci než psychologické drama?
Obavy z toho nemám, protože akční složka je ve filmu zastoupena výrazně. Diváci, kteří přijdou kvůli leteckým soubojům a válečným scénám, je ve filmu najdou. Upoutávky přirozeně zdůrazňují nejatraktivnější momenty, ale celek je mnohem vrstevnatější. V první řadě jde o psychologický a životopisný portrét Josefa Františka, který sledujeme v letech 1935–1940. Film kombinuje hrané scény, dokumentární prvky, archivní materiály, historická fakta i akční sekvence doplněné o civilnější a místy odlehčené momenty. Věřím proto, že si v něm najdou své jak diváci válečných filmů, tak publikum dokumentů i ti, které zajímá především lidský příběh. Akce zde není samoúčelná – je součástí portrétu člověka, který byl mimořádně schopný, ale zároveň vnitřně komplikovaný a osamělý.
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Váš film přichází přesně 25 let po filmu Tmavomodrý svět. Nebojíte se srovnávání s touhle válečnou klasikou?
Srovnávání se nedá zabránit a počítám s ním. Diváci mají ke starším filmům vztah a nové snímky v podobném prostředí s nimi budou porovnávat. Ostatně i Tmavomodrý svět byl ve své době jistě srovnáván s Nebeskými jezdci. Každý z těch filmů si našel své příznivce i odpůrce a totéž bude platit i pro Osamělého vlka. Přímé srovnávání je ale zavádějící.
Jak to myslíte?
Osamělý vlk je odlišný projekt i žánr. Jde o dokudrama, tedy hraný film propojený s dokumentárními postupy a archivními záběry. Společným jmenovatelem je tematika československých letců v RAF. Jinak jde o svébytná díla vzniklá v odlišné době, s jiným záměrem i vyprávěním. Tmavomodrého světa si velmi vážím, ale cílem nebylo jej napodobovat, nýbrž najít vlastní filmový jazyk.
Josef František byl geniální pilot, ale zároveň komplikovaná osobnost. Ukazujete ho i s jeho chybami, nebo z něj vznikl národní hrdina bez poskvrnky?
Rozhodně jsme z něj nechtěli vytvořit hrdinu bez poskvrny. Snažím se historické postavy zobrazovat v jejich složitosti a divákovi nevnucovat interpretaci. Josefa Františka proto ukazujeme jako člověka z masa a kostí. Jeho nespoutanost, bojovnost a neochota podřizovat se autoritám mohou působit někdy až úsměvně, zároveň však mohou mít velmi vážné důsledky. František si pomník bezpochyby zaslouží, ale smyslem filmu nebylo postavit další. Cílem bylo ukázat mimořádně schopného člověka se všemi jeho přednostmi, rozpory i slabostmi. Současně jsme se snažili oddělit doložená fakta od legend a polopravd, které se kolem jeho osoby vytvořily. Vycházeli jsme z archivních materiálů, publikací, vzpomínek i odborných konzultací.
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Kolik z toho, co diváci uvidí, je historicky doložené? V jakém momentě přichází na řadu dramatizace?
Protože se Osamělý vlk částečně pohybuje i v dokumentární rovině, kladli jsme důraz na přesnost. Detaily byly ověřovány z více zdrojů a v případě nejasností jsme raději daný motiv nezařadili. Zároveň ale Josef František nezanechal přesný „scénář“ svého života. U řady situací známe pouze začátek a výsledek, nikoli jejich průběh. V těchto případech jsme pracovali s dramatickou rekonstrukcí. Vždy jsme vycházeli z jeho povahy, prostředí a historického kontextu. Nešlo o volnou fikci, ale o snahu co nejpravděpodobněji rekonstruovat události.
U leteckých scén to bylo podobné?
Ano. Vycházeli jsme z bojových hlášení, deníků a vzpomínek, které však často popisují jen základní průběh. Konkrétní filmová podoba byla výsledkem rekonstrukce. Některé scény jsou i kondenzací více událostí nebo dramatickou zkratkou. Vždy jsme se ale snažili zachovat respekt k realitě i k samotné postavě.
Kolik letecké souboje stály nervů? A kolik peněz?
Kolik stály nervů, raději ani nepočítám. Šlo o mimořádně náročný proces, který začal už studiem bojových hlášení RAF. Ta však často popisují jen základní průběh, nikoli konkrétní manévry. S kameramanem Kryštofem Tichým a týmem QQ Studia jsme proto museli jednotlivé bitvy rekonstruovat, studovat chování letadel, taktiku i technické možnosti. Každý záběr vznikal ve storyboardech a previs animacích, které jsme postupně zpřesňovali. Při natáčení v kokpitu Hawkeru Hurricane jsem Tadeášovi přes vysílačku popisoval dění v prostoru kolem něj, aby mohl reagovat, jako by skutečně letěl. Následovalo dlouhé propojení s digitálním prostředím. Šlo o dynamický proces s neustálými úpravami. Bez výrazného nasazení týmu QQ Studia by výsledek nevznikl. Finanční stránku nedokážu přesně posoudit, ale z hlediska náročnosti šlo o jednu z nejnáročnějších částí filmu.
Čeští diváci bývají k domácím filmům kritičtí ještě před premiérou. Máte obavy z reakce?
Jsem připraven na obě varianty. Někomu se film bude líbit, jiný bude kritický. To je přirozené. Záleží na očekávání. Kdo čeká Tmavomodrý svět, může být překvapen. Kdo čeká čistý dokument, možná také, protože jde o filmovější tvar. Kritiku si ale nemohu připouštět předem. Vím, že jsem v daných podmínkách udělal maximum. Mým cílem bylo připomenout Josefa Františka i další letce, jejichž příběhy by neměly zmizet. Pokud film vzbudí zájem o jejich osudy, považuji to za úspěch.
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Kdyby Josef František seděl vedle vás v kině, co by řekl?
Těžko říct. Umím si představit, že by mě po projekci pozval na štamprli a o filmu bychom se potom dlouho přeli v nejbližší hospodě. Možná by mi některé věci vytkl, možná by ho naopak překvapilo, co všechno se nám z dochovaných střípků podařilo poskládat. S jistotou už se to nikdy nedozvíme. Doufám ale, že by ocenil, že jsme z něj neudělali uhlazenou legendu, ale pokusili se jej ukázat jako skutečného člověka – s jeho odvahou, nespoutaností, chybami i vnitřními rozpory. A pokud by měl k filmu výhrady, byl by asi jediným kritikem, s nímž bych se rozhodně nepřel.