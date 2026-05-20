Legendy 2026 nabídnou v Praze zážitkové terénní jízdy a motorsport pro všechny

Petr Holeček
  20:00
Legendy v Praze, to je motorsportový svátek pro celou rodinu. A nejen o autech. Praha se na konci května opět promění v jednu z největších automobilových výstav ve střední Evropě.

Jeep Club bude vozit návštěvníky v ikonických teréňácích zcela zdarma. | foto: ONDŘEJ KROUTIL

Legendy 2026 nabídnou nejen stovky výjimečných aut, ale i bohatý rodinný program – od zážitkových jízd až po aktivity pro děti. A důraz bude kladen hlavně na bezpečnost.

Nejen pro petrolheady

Festival Legendy 2026 se uskuteční od 29. do 31. května 2026 v areálu Výstaviště v pražských Holešovicích, kde se tradičně potkává svět klasických aut, sportovních ikon i moderní techniky.

Nový Ford Mustang Convertible. 5 důvodů, proč je tohle kabrio soundtrackem léta

Akce ale dávno není jen o vystavených vozech. Organizátoři ji koncipují jako celodenní zážitkový program pro rodiny s dětmi, kde si na své přijdou i návštěvníci, kteří nejsou vyloženě automobiloví fanoušci.

Zábava na vlastní kůži

Jedním z hlavních lákadel budou zážitkové jízdy a interaktivní programy, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet řízení nebo se svézt jako spolujezdci v různých typech speciálů.

Velký zájem se očekává u offroad polygonu, kde si účastníci vyzkouší jízdu v náročném terénu a na speciálně připravených překážkách. Jeep Club bude lidi vozit zdarma ve svých offroadových speciálech po bezpečné trati.

Tváří se jako normální auto, ale jakmile šlápnete na plyn, katapultuje vás dřív, než zašeptáte Audi

Chybět nebude ani Land Rover Parade, která nabídne ukázku terénních schopností ikonických vozů přímo v akci.

Pro milovníky zemědělské techniky je připravena i oblíbená traktoriáda, kde si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout i netradiční stroje a jejich schopnosti.

První kroky v motorsportu

Součástí programu bude také Racer Buggy akademie, která je zaměřená na děti a mladé zájemce o motorsport. V bezpečném prostředí si vyzkouší základy řízení bugin a první kontakty s řízením závodního stroje.

Cenová ofenziva MG. SUV Urban má v Česku zamíchat trhem. Povede se to Číňanům?

Cílem programu je nejen zábava, ale i edukace a rozvoj vztahu k řízení a technice. Ať už jde ale o offroad jízdy, dětské akademie, nebo ukázky techniky, pořadatelé zdůrazňují, že bezpečnost je absolutní prioritou. Všechny aktivity probíhají pod dohledem zkušených instruktorů a profesionálů, s důrazem na jasně stanovená pravidla a kontrolované podmínky.

Festival spojuje auta i rodiny

Legendy 2026 tak nejsou jen přehlídkou automobilové historie a současnosti, ale především velkým městským festivalem, který propojuje svět motorismu s rodinnou zábavou. Návštěvníci si tedy odnesou nejen pohled na unikátní vozy, ale i vlastní zážitky za volantem.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Hudební festival na dobříšském zámku přinese vystoupení Urbanové či Tiché

ilustrační snímek

Zámek Dobříš na Příbramsku ožije od 6. do 9. srpna hudebním festivalem. Letos se koná pošesté a nabídne mimo jiné vystoupení operní pěvkyně Evy Urbanové či...

20. května 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

Obyvatelé Zlína budou moci čerpat desetiprocentní slevu při využívání služeb

ilustrační snímek

Obyvatelé Zlína budou moci čerpat desetiprocentní slevu při využívání městských služeb. Takzvaná Karta občana začne fungovat od 1. června. Výjimkou bude Zoo...

20. května 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Starobní důchod v Plzeňském kraji činil loni 21.038 Kč, meziročně o dvě pct více

ilustrační snímek

Výše plného starobního důchodu v Plzeňském kraji dosáhla ke konci loňského roku 21.038 Kč, meziročně o dvě procenta víc. Šlo o čtvrtý nejvyšší starobní důchod...

20. května 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým se překvapivě opět trápí

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem. Po cenné výhře nad Švédskem vstoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka do souboje s Itálií. V něm se...

20. května 2026  18:45

Cizinci podvodně čerpali dávky. Jedni předstírali pobyt, jiní hráli samoživitele

Cizinci na Pardubicku podvodně čerpali statisícové dávky.

Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit více případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další...

20. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

ZŠ Chalabalova v Brně-Kohoutovicích nabídne dětem obědy formou švédských stolů

ilustrační snímek

Děti ze základní školy Chalabalova v brněnských Kohoutovicích si od nového školního roku budou moct vybírat obědy ze švédského stolu, oznámil dnes v tiskové...

20. května 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

Jackie Chan a Chris Tucker znovu spolu? Brett Ratner chystá novou Křižovatka smrti

V žádném pokračování nechyběl Jackie Chan.

Zakázaný režisér odletěl hledat lokace na palubě Air Force One a podle zákulisních informací už rozjíždí přípravy nečekaného hollywoodského comebacku. Donald Trump má údajně podporovat návrat akční...

20. května 2026  18:08

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Divadlo Feste chystá pro zchátralý dům novou divadelní hru Hlad

ilustrační snímek

Brněnské Divadlo Feste v pátek poprvé uvede novou hru spisovatelky Kláry Vlasákové nazvanou Hlad. Dějištěm komorního činoherního představení bude zchátralý dům...

20. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

GymBeam v roce 2025: evropská jednička v Health & Fitness a technologický lídr

20. května 2026  17:17

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

20. května 2026  16:42,  aktualizováno  17:10

