Legendy 2026 nabídnou nejen stovky výjimečných aut, ale i bohatý rodinný program – od zážitkových jízd až po aktivity pro děti. A důraz bude kladen hlavně na bezpečnost.
Nejen pro petrolheady
Festival Legendy 2026 se uskuteční od 29. do 31. května 2026 v areálu Výstaviště v pražských Holešovicích, kde se tradičně potkává svět klasických aut, sportovních ikon i moderní techniky.
|
Nový Ford Mustang Convertible. 5 důvodů, proč je tohle kabrio soundtrackem léta
Akce ale dávno není jen o vystavených vozech. Organizátoři ji koncipují jako celodenní zážitkový program pro rodiny s dětmi, kde si na své přijdou i návštěvníci, kteří nejsou vyloženě automobiloví fanoušci.
Zábava na vlastní kůži
Jedním z hlavních lákadel budou zážitkové jízdy a interaktivní programy, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet řízení nebo se svézt jako spolujezdci v různých typech speciálů.
Velký zájem se očekává u offroad polygonu, kde si účastníci vyzkouší jízdu v náročném terénu a na speciálně připravených překážkách. Jeep Club bude lidi vozit zdarma ve svých offroadových speciálech po bezpečné trati.
|
Tváří se jako normální auto, ale jakmile šlápnete na plyn, katapultuje vás dřív, než zašeptáte Audi
Chybět nebude ani Land Rover Parade, která nabídne ukázku terénních schopností ikonických vozů přímo v akci.
Pro milovníky zemědělské techniky je připravena i oblíbená traktoriáda, kde si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout i netradiční stroje a jejich schopnosti.
První kroky v motorsportu
Součástí programu bude také Racer Buggy akademie, která je zaměřená na děti a mladé zájemce o motorsport. V bezpečném prostředí si vyzkouší základy řízení bugin a první kontakty s řízením závodního stroje.
|
Cenová ofenziva MG. SUV Urban má v Česku zamíchat trhem. Povede se to Číňanům?
Cílem programu je nejen zábava, ale i edukace a rozvoj vztahu k řízení a technice. Ať už jde ale o offroad jízdy, dětské akademie, nebo ukázky techniky, pořadatelé zdůrazňují, že bezpečnost je absolutní prioritou. Všechny aktivity probíhají pod dohledem zkušených instruktorů a profesionálů, s důrazem na jasně stanovená pravidla a kontrolované podmínky.
Festival spojuje auta i rodiny
Legendy 2026 tak nejsou jen přehlídkou automobilové historie a současnosti, ale především velkým městským festivalem, který propojuje svět motorismu s rodinnou zábavou. Návštěvníci si tedy odnesou nejen pohled na unikátní vozy, ale i vlastní zážitky za volantem.