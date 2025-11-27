Legia Varšava - Sparta: Kde sledovat živě dnešní zápas Konferenční ligy v TV?

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  14:45
Pražská Sparta se dnes ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech má na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě a kdo je favoritem?
Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem Rrahmanim. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sparťanský kouč Brian Priske.
Sparťanský wingbek Angelo Preciado proniká s míčem okolo Dalibora Večerky z...
Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou.
Jan Kuchta bojuje o míč s brankářem Rakówu Oliwierem Zychem.
7 fotografií

Možná klíčový zápas v Konferenční lize hrají dnes večer fotbalisté Sparty. Představí se na stadionu Legie Varšava s vidinou, že pokud zvítězí, velmi se přiblíží postupu do další fáze soutěže.

Kde sledovat zápas Legia Varšava – Sparta?

Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Legia VaršavaSparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Polském armádním stadionu začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta v sobotním utkání domácí ligy vyhrála 2:1 v Mladé Boleslavi.
  • Legia Varšava v sobotu v polské lize zachránila doma remízu 2:2 s poslední Lechií Gdaňsk až ve čtvrté minutě nastavení.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

  • Sparta zahájila ligovou fázi přesvědčivou výhrou 4:1 nad Shamrockem Rovers, ve druhém utkání ale narazila na podmáčeném terénu v Chorvatsku a podlehla Rijece 0:1. Naposledy doma remizovala s Čenstochovou 0:0.
  • Legia na úvod soutěže podlehla 0:1 tureckému Samsunsporu, pak v Krakově zdolala Šachťar 2:1 a v minulém kole prohrála 1:2 na hřišti Celje.

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o velmi vyrovnaný souboj.

Legia Varšava – SpartaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,633,492,64

