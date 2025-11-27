Možná klíčový zápas v Konferenční lize hrají dnes večer fotbalisté Sparty. Představí se na stadionu Legie Varšava s vidinou, že pokud zvítězí, velmi se přiblíží postupu do další fáze soutěže.
Kde sledovat zápas Legia Varšava – Sparta?
Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Legia Varšava – Sparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Polském armádním stadionu začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Sparta v sobotním utkání domácí ligy vyhrála 2:1 v Mladé Boleslavi.
- Legia Varšava v sobotu v polské lize zachránila doma remízu 2:2 s poslední Lechií Gdaňsk až ve čtvrté minutě nastavení.
Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?
- Sparta zahájila ligovou fázi přesvědčivou výhrou 4:1 nad Shamrockem Rovers, ve druhém utkání ale narazila na podmáčeném terénu v Chorvatsku a podlehla Rijece 0:1. Naposledy doma remizovala s Čenstochovou 0:0.
- Legia na úvod soutěže podlehla 0:1 tureckému Samsunsporu, pak v Krakově zdolala Šachťar 2:1 a v minulém kole prohrála 1:2 na hřišti Celje.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o velmi vyrovnaný souboj.
|Legia Varšava – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,63
|3,49
|2,64