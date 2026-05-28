Anesteziolog Štěpán Bejvančický má ordinaci trochu „z ruky“, v Třemošné u Plzně. Zde, na západě Čech, nacházejí úlevu pacienti, kteří se „nebojí“ léčebného konopí (CBD) a zároveň využívají platformu MediGram.
V jakých případech může CBD pacientům skutečně pomoci?
Uleví především těm, které dlouhodobě trápí bolest – zejména chronická nebo noční bolest. Ta výrazně zhoršuje spánek i běžné fungování. Velmi dobře se uplatňuje také u neuropatických bolestí, například při ischiasu, diabetické neuropatii nebo potížích po pásovém oparu. Pomoci může i lidem s roztroušenou sklerózou, kde zmírňuje svalové křeče, třes a bolest.
Nejen v Česku přibývá psychiatrických pacientů. Které diagnózy léčí CBD?
Konopí může mít zklidňující účinek při úzkostech, depresích a psychickém napětí. U některých pacientů tak může být vhodnou podporou i při složitějších psychosomatických potížích. Nicméně bych ještě zmínil, že se CBD využívá i u potíží pohybového aparátu, trávicích obtížích, migrénách nebo nespavosti. Často má význam také jako podpora při chemoterapii, protože může snižovat nevolnost a zvracení.
Vy uvádíte, že kanabinoidy mohou v některých případech nahradit návykové opiáty. Jak velký průlom to je?
Velmi významný! Hlavně proto, že v léčbě bolesti se nové možnosti objevují jen výjimečně. Klasické opioidy sice dokážou bolest tlumit, ale často s sebou nesou riziko fyzické i psychické závislosti a řadu vedlejších účinků, například zácpu, nechutenství, pokles imunity, rychlý vznik tolerance. U nenádorové bolesti tak může léčebné konopí v některých případech představovat šetrnější alternativu a pomoci snížit potřebu opioidů. U nádorových bolestí se zase může dobře uplatnit jejich kombinace, protože společně mohou působit účinněji a lékař pak nemusí dávky opioidů zvyšovat.
Léčebné konopí v Česku ovšem dlouhodobě naráží na složité papírování. Co je největší překážkou?
V cestě stojí především administrativní náročnost, a to jak pro lékaře, tak pro pacienty. Lékař musí mít příslušnou atestaci, registrovat se u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zvládnout poměrně složitý proces předepisování.
Jak se v praxi osvědčují eRecepty?
Elektronické recepty sice celý systém posunuly, ale přinesly i další zátěž. Pro pacienta to často znamená složitější cestu k samotné léčbě. Musí najít oprávněného specialistu, nejčastěji neurologa nebo algeziologa, kterých je málo a bývají velmi vytížení. Právě tato byrokracie tak mnoha lidem přístup k léčebnému konopí zbytečně komplikuje.
Z digitálních sfér vzešla také platforma MediGram. Jak konkrétně změnila situaci ?
MediGram celý proces výrazně zjednodušuje. Pomáhá pacientovi i lékaři tím, že za ně přebírá část administrativy a zároveň odstraňuje zdlouhavé hledání oprávněného specialisty. Pacient nejprve jednoduše vyplní on-line vstupní dotazník. Pokud odborníci vyhodnotí, že je jeho stav pro léčbu konopím vhodný, platforma zajistí konzultaci na dálku, formou videohovoru nebo telefonátu, s oprávněným lékařem. Ten pak pacientovi vystaví eRecept přesně podle jeho potřeb.
Léčebné konopí je nyní díky úhradám pojišťoven výrazně levnější. Znamená to, že se konečně dostává i k běžným lidem?
Do velké míry ano. Úhrada ze zdravotního pojištění ve výši 90 procent do limitu 30 gramů měsíčně je pro pacienty výraznou pomocí a léčbu dělá dostupnější. Problém ale stále zůstává v samotném systému. Mnoho pacientů o této možnosti vůbec neví, nebo obtížně hledají lékaře, který má oprávnění léčebné konopí předepisovat. V některých okresech navíc chybí ambulance bolesti či nemocniční lékárny, kde by bylo možné konopí vydat. Cena se tedy výrazně zlepšila, ale cesta k léčbě může být pro běžného pacienta pořád zbytečně složitá.
Setkáváte se stále s předsudky mezi pacienty nebo i mezi lékaři?
Ano, předsudky se stále objevují, i když u lékařů je situace znatelně lepší než dříve a vyložené odmítání už bývá spíše výjimečné. Problém nastává hlavně tehdy, když lékař této oblasti nerozumí – pak může pacienta zbytečně odrazovat nepřesnými nebo nesmyslnými argumenty. U pacientů je to různé. Stigma kolem konopí někdy vede až k paradoxním situacím: Léčbu si přejí starší pacienti, zatímco mladší z ní mají obavy. Jindy je to naopak a mladší příbuzní přesvědčují své rodiče, aby tuto možnost vůbec zvážili.
Máte příklad pacienta, kterému léčebné konopí doslova vrátilo normální život?
Ano, vzpomínám si například na mladou pacientku, přibližně třicetiletou, která trpěla Ehlers-Danlosovým syndromem. S tím byly spojené velmi silné bolesti, které se nedařilo zvládat ani běžnými analgetiky, včetně morfinu. Po zahájení vaporizace konopí přišla úleva prakticky okamžitě. Dodnes si pamatuji její slova, že jí to „změnilo celý život“. Podobnou zkušenost mám i u mladé pacientky s poraněním míchy, která chtěla díky léčebnému konopí omezit léčbu opioidy.
Kam se podle vás posune léčba konopím v Česku během příštích pěti let?
Očekávám hlavně rozšíření indikací a postupné zmírňování legislativních i byrokratických bariér. Pomoci by tomu měla přibývající data a systematické sledování účinků léčebného konopí napříč rozličnými diagnózami.