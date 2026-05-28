Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

David Halatka
David Halatka
  10:01
Sledovat Metro na Googlu
Chronická bolest, nespavost, úzkosti nebo vedlejší účinky chemoterapie. Léčebné konopí podle anesteziologa Štěpána Bejvančického pomáhá stále širšímu okruhu pacientů a v některých případech může dokonce snížit potřebu silných opioidů. Přesto cesta k léčbě v Česku často naráží na byrokracii, nedostatek specialistů i předsudky.
Fotogalerie4

Léčebné konopí | foto: Metro.cz

Anesteziolog Štěpán Bejvančický má ordinaci trochu „z ruky“, v Třemošné u Plzně. Zde, na západě Čech, nacházejí úlevu pacienti, kteří se „nebojí“ léčebného konopí (CBD) a zároveň využívají platformu MediGram.

V jakých případech může CBD pacientům skutečně pomoci?
Uleví především těm, které dlouhodobě trápí bolest – zejména chronická nebo noční bolest. Ta výrazně zhoršuje spánek i běžné fungování. Velmi dobře se uplatňuje také u neuropatických bolestí, například při ischiasu, diabetické neuropatii nebo potížích po pásovém oparu. Pomoci může i lidem s roztroušenou sklerózou, kde zmírňuje svalové křeče, třes a bolest.

Anesteziolog Štěpán Bejvančický

Nejen v Česku přibývá psychiatrických pacientů. Které diagnózy léčí CBD?
Konopí může mít zklidňující účinek při úzkostech, depresích a psychickém napětí. U některých pacientů tak může být vhodnou podporou i při složitějších psychosomatických potížích. Nicméně bych ještě zmínil, že se CBD využívá i u potíží pohybového aparátu, trávicích obtížích, migrénách nebo nespavosti. Často má význam také jako podpora při chemoterapii, protože může snižovat nevolnost a zvracení.

Zhulená, ale šťastná. Jak souvisí užívání konopí s partnerskou spokojeností?

Vy uvádíte, že kanabinoidy mohou v některých případech nahradit návykové opiáty. Jak velký průlom to je?
Velmi významný! Hlavně proto, že v léčbě bolesti se nové možnosti objevují jen výjimečně. Klasické opioidy sice dokážou bolest tlumit, ale často s sebou nesou riziko fyzické i psychické závislosti a řadu vedlejších účinků, například zácpu, nechutenství, pokles imunity, rychlý vznik tolerance. U nenádorové bolesti tak může léčebné konopí v některých případech představovat šetrnější alternativu a pomoci snížit potřebu opioidů. U nádorových bolestí se zase může dobře uplatnit jejich kombinace, protože společně mohou působit účinněji a lékař pak nemusí dávky opioidů zvyšovat.

Dekriminalizace konopí není legalizace. Změna zákona neznamená volný prodej

Léčebné konopí v Česku ovšem dlouhodobě naráží na složité papírování. Co je největší překážkou?
V cestě stojí především administrativní náročnost, a to jak pro lékaře, tak pro pacienty. Lékař musí mít příslušnou atestaci, registrovat se u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zvládnout poměrně složitý proces předepisování.

V Česku je 90 procent ceny léčebného konopí hrazeno ze zdravotního pojištění, a to do množství 30 gramů sušiny na měsíc.

Jak se v praxi osvědčují eRecepty?
Elektronické recepty sice celý systém posunuly, ale přinesly i další zátěž. Pro pacienta to často znamená složitější cestu k samotné léčbě. Musí najít oprávněného specialistu, nejčastěji neurologa nebo algeziologa, kterých je málo a bývají velmi vytížení. Právě tato byrokracie tak mnoha lidem přístup k léčebnému konopí zbytečně komplikuje.

Z digitálních sfér vzešla také platforma MediGram. Jak konkrétně změnila situaci ?
MediGram celý proces výrazně zjednodušuje. Pomáhá pacientovi i lékaři tím, že za ně přebírá část administrativy a zároveň odstraňuje zdlouhavé hledání oprávněného specialisty. Pacient nejprve jednoduše vyplní on-line vstupní dotazník. Pokud odborníci vyhodnotí, že je jeho stav pro léčbu konopím vhodný, platforma zajistí konzultaci na dálku, formou videohovoru nebo telefonátu, s oprávněným lékařem. Ten pak pacientovi vystaví eRecept přesně podle jeho potřeb.

Dům z konopí je jako triko z bavlny. Můžete v něm volně dýchat, říká projektantka

Léčebné konopí je nyní díky úhradám pojišťoven výrazně levnější. Znamená to, že se konečně dostává i k běžným lidem?
Do velké míry ano. Úhrada ze zdravotního pojištění ve výši 90 procent do limitu 30 gramů měsíčně je pro pacienty výraznou pomocí a léčbu dělá dostupnější. Problém ale stále zůstává v samotném systému. Mnoho pacientů o této možnosti vůbec neví, nebo obtížně hledají lékaře, který má oprávnění léčebné konopí předepisovat. V některých okresech navíc chybí ambulance bolesti či nemocniční lékárny, kde by bylo možné konopí vydat. Cena se tedy výrazně zlepšila, ale cesta k léčbě může být pro běžného pacienta pořád zbytečně složitá.

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Setkáváte se stále s předsudky mezi pacienty nebo i mezi lékaři?
Ano, předsudky se stále objevují, i když u lékařů je situace znatelně lepší než dříve a vyložené odmítání už bývá spíše výjimečné. Problém nastává hlavně tehdy, když lékař této oblasti nerozumí – pak může pacienta zbytečně odrazovat nepřesnými nebo nesmyslnými argumenty. U pacientů je to různé. Stigma kolem konopí někdy vede až k paradoxním situacím: Léčbu si přejí starší pacienti, zatímco mladší z ní mají obavy. Jindy je to naopak a mladší příbuzní přesvědčují své rodiče, aby tuto možnost vůbec zvážili.

Máte příklad pacienta, kterému léčebné konopí doslova vrátilo normální život?
Ano, vzpomínám si například na mladou pacientku, přibližně třicetiletou, která trpěla Ehlers-Danlosovým syndromem. S tím byly spojené velmi silné bolesti, které se nedařilo zvládat ani běžnými analgetiky, včetně morfinu. Po zahájení vaporizace konopí přišla úleva prakticky okamžitě. Dodnes si pamatuji její slova, že jí to „změnilo celý život“. Podobnou zkušenost mám i u mladé pacientky s poraněním míchy, která chtěla díky léčebnému konopí omezit léčbu opioidy.

Češi si potrpí na kvalitu. Radši si připlatí za konopí než nějaké jiné bylinky

Kam se podle vás posune léčba konopím v Česku během příštích pěti let?
Očekávám hlavně rozšíření indikací a postupné zmírňování legislativních i byrokratických bariér. Pomoci by tomu měla přibývající data a systematické sledování účinků léčebného konopí napříč rozličnými diagnózami.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. Okolností naopak využila a nakoupila jízdenky v hodnotě 4 500...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Last dance. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední mistrovství světa

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  10:37

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond na podporu projektů

ilustrační snímek

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond, který by měl podporovat projekty přispívající zejména ke zvyšování kvality života obyvatel, posílení...

28. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Cameron Carpenter zahájí Svatovítské varhanní večery

28. května 2026  10:30

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Ostrava ožije tancem: Festival Tanec Praha uvede dvě představení

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Tanec Praha letos v červnu v Ostravě uvede dvě představení. Vystoupí například český soubor Holektiv s představením Pradleny. ČTK to za...

28. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Obrazem: Mlha, tunel i černé skvrny. Jak vidí lidé s poruchami zraku?

28. května 2026  10:02

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Léčebné konopí

Chronická bolest, nespavost, úzkosti nebo vedlejší účinky chemoterapie. Léčebné konopí podle anesteziologa Štěpána Bejvančického pomáhá stále širšímu okruhu pacientů a v některých případech může...

28. května 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.