Lenny o nové desce, svobodě i hejtech: Odpověď si někdy napíšu, ale nikdy ji neodešlu

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  9:00
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Zpěvačka Lenny

Zpěvačka Lenny | foto: Ondřej Kudyn

Zpěvačka Lenny
Zpěvačka Lenny
Zpěvačka Lenny
Zpěvačka Lenny
13 fotografií
Zpěvačka Lenny vydává tento pátek nové album s názvem Good Omens, v něm propojuje klavírní balady s rockovým zvukem. Poprvé v kariéře se navíc rozhodla jít cestou plné nezávislosti – desku si sama financovala i produkovala. „Ukazuji lidem celý svůj svět, aby mě jako interpreta pochopili,“ říká o novém počinu v rozhovoru pro deník Metro.

Co byste si přála, aby si lidé z nového alba odnesli?
Kromě toho, aby se bavili, je to muzika, kterou bych chtěla poslouchat já sama. Vždycky si živě vybavím jeden příklad ze svého dospívání. Když jsem byla v teenagerovském věku, jezdili jsme na dovolené autem, seděla jsem tam, měla sluchátka v uších, poslouchala Linkin Park nebo Paramore a představovala si, že dokážu nemožné. A přesně to by měl být pocit z tohohle alba. Chtěla bych, aby lidi nabilo energií.

Když jsem si poslouchala úvod desky, překvapilo mě, že ačkoli se obecně říkalo, že jste přitvrdila, začíná album jemnou klavírní melodií. Znamená to, že to není definitivní sbohem pianu?
Určitě ne. Užívám si své jednotlivé polohy. I proto úplně první singl z desky, který vyšel už před rokem, písnička Told Ya, pracoval s motivem hořícího piana. Měla to být předzvěst a příprava pro lidi: „Tady je moje piano, ale můžu kdykoli škrtnout zápalkou a celé to tu zapálit.“ Druhý singl Second Guessing, který vyšel na začátku roku, byl zase spíš popovější, na pobrukování a tancování. Ráda zasahuji do různých žánrů a užívám si jejich spojení, nerada škatulkuji. Na začátku jsem neříkala, že dělám čistě rockové album, ale postupně se to tak vyvinulo a třetí singl Casanova už to dokazuje. Překvapila mě obrovská vlna reakcí, byl to pro mě až takový boom, lidé ve velkém zareagovali, což jsem nečekala.

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Překvapilo vás to příjemně, nebo nepříjemně?
Právě že pozitivně. Čekala jsem, že někdo třeba namítne, že mi to nevěří nebo že se na něj ta energie nepřenáší. Příjemně mě překvapilo, že to lidé vůbec nezpochybňovali. To, co dělám, co mě baví a čím jsem sama jako fanoušek, baví v mém podání i ostatní. To je pro mě vítězství.

Pro vaše věrné fanoušky to ale asi úplně šok nebyl. Tvrdší písničky máte v repertoáru od prvního alba, máte za sebou spolupráci s Mikem Shinodou ze zmiňovaných Linkin Park. V čem je tedy ta změna teď?
Ale vy a věrní fanoušci moji tvorbu dlouhé roky znáte. Ale širší veřejnost mě má zafixovanou jinak. Neberu to ale tak, že teď dělám radikální úhyb do jiného žánru, spíš lidem stále připomínám, v tomto případě už velmi nápadně, kým jsem jako interpret. Album symbolicky začíná i končí pianem, ale mezi tím se objevují tvrdé věci. To je to, čím se cítím být. Mám ráda prožité balady, kdy jsem sama s pianem, ale zároveň zbožňuji vystupování s kapelou. Koneckonců už moje debutové album získalo Cenu Anděl za rockové album.

Máte asi pravdu, že širší veřejnost vás má zafixovanou jako „křehkou dívku u piana“...
Ano, mám trošku pocit, že část populace si mě zafixovala jen takhle, protože mě vidí jen na televizní obrazovce, třeba při přenosu Sportovce roku, kde vystupuji s pianem. V takových pořadech si zkrátka rockový nářez pořadatelé nevyberou. Myslím si, že v současné popkultuře musíte lidem stále víc připomínat, kým jste. Je to vidět na několika světových příkladech, třeba Zara Larsson, kterou mám dlouhodobě ráda. Je to popová interpretka, lidé ji nějak brali, měla své písničky, ale až když se do toho opravdu opřela, podpořila to výraznou image a pozvala lidi do celého svého světa, tak ji široká veřejnost začala brát přesně tak, jak to celou dobu myslela. To samé Sabrina Carpenter. Ačkoli žánrově nejsem tam co ony, vzala jsem si z těchto příběhů příklad. Ukazuji lidem celý svůj svět, aby mě jako interpreta pochopili.

Zpěvačka Lenny

Je to i otázka věku, zkušeností a pozice, v níž se nacházíte, že si to můžete dovolit?
Je to všechno dohromady. Vybudovaná pozice je občas paradoxně nevýhodná. Když začínáte úplně od nuly, máte čistý list a nemáte za sebou žádné představy veřejnosti o vás samých. V mé pozici je to spíš rebrand. Musím se snažit dvakrát tolik. Nedávno jsem například dávala video na sociální sítě, kde jsem zmínila spolupráci s Mikem Shinodou, a lidi mi gratulovali, že mám novou spolupráci. Přitom je to pět let stará věc, ale mezitím vyrostla nová generace posluchačů, která to neví. Proto říkám, že pozice interpreta, a dovolím si říct hlavně ženy interpretky, je mnohdy těžší, protože se očekává, že se budeme neustále vyvíjet.

Krvavá nevěsta, Praha i Londýn

  • Album Good Omens vyjde v pátek, v den, kdy Lenny oslaví 33. narozeniny.
  • Zvukovou stránku alba měl na starost hudebnt producent Filip Vlček.
  • Výraznou součástí je také jeho vizuální svět inspirovaný filmem Krvavá nevěsta (v originálu Ready or Not). Motiv zkrvavené nevěsty před hořícím sídlem se pro Lenny stal metaforou opuštění starých představ o ní jako o ženě i interpretce.
  • Křest alba proběhne hned dvakrát. V Praze v klubu Roxy bude 4. listopadu.
  • O týden později, 12. listopadu, se uskuteční druhý křest v londýnském Notting Hill Arts Clubu. V tomto městě zpěvačka v letech 2013 až 2016 studovala na hudební škole British and Irish Modern Music Institute.

O tom je pravděpodobně i váš společný singl s Annabelle, kde řešíte, jak těžké je být ženou v hudebním průmyslu...
Na jednu stranu mi imponuje a jsem pyšná, když mohu vystupovat třeba na festivalu Hrady CZ v té skupině ženských interpretek, které tam jsou. Ale někdy mi přijde škoda, jak jsou naše úspěchy zastíněné zbytečnými dotazy. Místo toho, aby se řešil daný úspěch, řeší se úplně zbytečně věci okolo. Když použiji příklad svých kolegů, snad se na mě nebudou zlobit, tak když chystají kluci z Mirai koncert v Edenu, řeší se, jaký bude koncert Mirai v Edenu. Ale když měla koncert v Edenu Ewa Farna, řešilo se v médiích, co měla na sobě, a to mnohdy negativně. Já přitom smekám, byla to produkčně neskutečně vysoká úroveň a hrozně jí fandím. Ale je škoda, že se do popředí dostávají informace, které by tam být neměly. Když to převedu na sebe, často se mi stane při rozhovorech na společenských akcích, že se mě redaktorky ptají na váhu, komentují můj outfit a kolik toho kde mám odhaleného, ptají se na rodinné zázemí, prostě na věci, které s hudbou vůbec nesouvisí.

Jak se vyrovnáváte s negativními komentáři a hejty na internetu?
Lidé si často nedokážou představit, jaké to je být veřejnou osobou. Být na něco pyšná, vypustit svůj projekt a pak číst určité reakce. Já jsem hodně empatický člověk a zapomínám, že jiní lidé tuto vlastnost třeba nemají. Paní XYZ si prostě nedokáže představit, jaké to je, tak napíše první věc, co ji napadne, a neuvědomí si, jak to tomu druhému ublíží. Já už si v současnosti řeknu: „Fajn, paní si to myslí, jde se dál.“ Teď už se tomu dokážu i zasmát, mé dvacetileté já by na mě bylo pyšné. A co mám vyzkoušené jako největší no-go, je na urážlivé komentáře odpovídat. Jakmile řeknete A, ten druhý řekne B a nikam to nevede, jen tím k tomu komentáři přitáhnete pozornost dalších lidí. Párkrát se mi ale stalo, že jsem si odpověď napsala do poznámek v telefonu, vnitřně se mi ulevilo, že jsem se vyjádřila, ale odpověď jsem neposlala a pak smazala.

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Je přece jen něco, co vás dokáže vyprovokovat?
Na co jsem fakt hodně citlivá, je moje rodina a blízcí. Když se k nim někdo vyjádří hnusně nebo urážlivě, probouzí se ve mně obranný reflex. To opravdu nesnáším dobře.

Nové album vydáváte bez velkého vydavatelství, poprvé tedy i v roli producentky. Jaké to bylo?
Bylo to náročné v mnoha ohledech, ale zároveň krásný a totálně svobodný proces. Bývalému vydavatelství musím nechat, že mi v tvorbě dávalo svobodu a vždycky vše bylo nakonec tak, jak jsem si přála, ale logicky – schvalovací procesy ve velké firmě byly zdlouhavé. Teď jsem si mimo jiné užívala, že když jsem se pro něco rozhodla, mohla jsem to hned udělat. Nejnáročnější byla samozřejmě finanční stránka. Vlastně jsem založila vlastní firmu jako každý jiný, vložila do ni investici, která se mi doufám vrátí. Ale měla jsem skvělý tým. Filip Vlček album produkoval a odvedl naprosto profesionální práci, Ondra Kudyn dělal veškeré vizuály. Já jsem byla záštitou celého projektu, ale je to výsledek práce skvělých lidí. Na tuhle roli jsem navíc byla procvičená z minulosti, i pod bývalým labelem jsem do všeho dávala svou vlastní vizi.

Zpěvačka Lenny

Křest desky chystáte v Praze, ale i v Londýně, kde jste v minulosti studovala. Co vím, tak vaši slibně rozjetou zahraniční kariéru, nejen v Anglii, přerušil covid?
Je to můj velký splněný sen, vystupovat ve městě, které mi dalo tolik inspirace a kde mám stále zázemí. Tím, že můj hlavní kreativní jazyk je angličtina, jsem pořád jednou nohou v cizině. Covid byl samozřejmě obrovský zásah pro spoustu kapel. Třeba v Itálii, kde zabodoval můj singl Hell.o, se po covidu hodně změnil trh, agentury se začaly soustředit buď čistě na lokální interprety, či na mega hvězdy typu Katy Perry. Ale žijeme v otevřeném internetovém světě, takže se může stát, že písnička se sice hraje v Česku v rádiu, ale na Spotify se objeví v playlistu pro celý svět. Vždycky se mi líbil skandinávský model hudebního exportu, kdy stát dotacemi a podporou bere své hudebníky jako exportní artikl, stejně jako máme my Baťu. A já bych si přála být tím člověkem, na kterého se ukáže, když se hledá český zástupce pro zahraničí.

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Témata: klavír, Eden aréna

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