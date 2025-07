Bohužel nám Ironheart, jak se nový seriál vysílaný na platformě Disney+ jmenuje, servíruje jednu z nejtemnějších, avšak rutinních marvelovek. Ne, není zdaleka tak špatná, jak mnozí píší a hodnotí, pořád jí ale podráží nohy neoriginální zpracování. A také záměrně arogantní a po všech stránkách nesympatická hlavní hrdinka s podivnými nápady.

I přesto Ironheart nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Riri ráda mění účesy.

Srdce ze železa

Český distributor shrnuje děj takto: V seriálu Ironheart z dílny Marvel Television, který se odehrává po událostech filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, se střetává moderní technika s černou magií. Mladá geniální vynálezkyně Riri Williams, která se touží jednou proslavit, se vrací do svého rodného Chicaga. Ve výrobě brnění je nedostižná, avšak její ambicióznost způsobí, že se zaplete s tajemným a šarmantním Parkerem Robbinsem přezdívaným Kápě.

Výkon Aldena Ehrenreicha je jeden z nejrozporuplnějších.

Bída od fanoušků

Když se seroš před pár dny zjevil na platformě Disney+, příliš pozitivních ohlasů nesklízel. Jako odpad jej hodnotili někteří uživatelé webů typu Rotten Tomatoes, a to ještě v době, kdy ještě prokazatelně nemohli mít dostatek času zveřejněné epizody zhlédnout. Na csfd.cz má pak Ironheart jen něco málo přes čtyřicet procent, což není mnoho. Tolik k číslům.

Tmavá Mahulena

Proč má seriál tolik hejtrů? Na mnohé fandy, včetně mě, působil zejména v prvních epizodách zkrátka příliš, ehm, zabarveně. Běloši jsou v tomhle příběhu téměř ve většině případů bohatí, bílí a hlavně úplně pitomí. Skrytým rasismem a uštěpačnými poznámkami na adresu bílých pracháčů zdaleka nešetří jen hlavní hrdinka, kterou moje sestra označila za mladší a tmavší miniverzi Mahuleny Bočanové, ale i její rádoby drsní parťáci a parťačky. Ironheart ale naštěstí není tak špatný seriál, jak se zprvu tváří. Jde o temnější podívanou, která si hraje s motivem smrti, pekla, a především zpochybňováním konceptu hrdinství jako takového. Hlavní hrdinku a záporáka tu skutečně od sebe odlišuje jedno či dvě špatná rozhodnutí. Cesta do pekla bývá někdy holt dlážděna dobrými úmysly.

Sacha Baron Cohen by si zasloužil více prostoru.

Nejsou postavy, není dobrý seriál

V Ironheart bohužel zcela absentují zajímavé postavy. Pokud vám Riri připadala nevýrazná už ve filmovém Black Pantherovi, pak se příliš netěšte ani na její mrtvou kamarádku alias A.I. v její zbroji, na Parkerovu „zločineckou“ partu, Ririinu rodinu, ani chlápka, se kterým chodí na koncerty. Slabý je i Alden Ehrenreich jako ne tak úplně nevýznamný Joe. Po filmu Solo: Star Wars Story další nevýrazně pojatá role. Kolikátá už? V záběru se jeho přínos seriálu trochu vylepší, ale furt mám z něj rozporuplné pocity.. Potěší snad jen Sacha Baron Cohen, který by si coby jeden z nejikoničtějších marvelovských záporáků určitě zasloužil víc prostoru. Doufám, že se mu ho dostane jinde, než v tomhle braku.

(Ne)urážející průměr

Napsat o seriálu Ironheart s naprosto ohavnou propagační předkampaní (teď mluvím o tobě Roberte Downey Jr.), že mu chybí srdíčko, se vzhledem k názvu vyloženě nabízí. Spravedlivější by bylo ovšem napsat, že jde o průměrný marvelovský seriál, který, pokud se zapíše do dějin, tak jako slepenec všech možných stylů a kombinací. Jak mimo jiné upozorňoval i kolega Filip Šula z webu Kinobox.cz, Ironheart totiž kombinuje všechny dosavadní výrazové prostředky marvelovských filmů a seriálů.

Iron Man 3

Mix marvelovek

Je libo fyzická akce (Captain America: Návrat prvního Avengera, Thunderbolts), mystika (Doctor Strange, Agatha: Za vším schovaná), technologické hrátky (Iron Man, Black Panther) či pouliční sociální drama (Daredevil, Luke Cage)? Ironheart si bere řetízky ze všech ozkoušených hrníčků. Ne vždy se pochopitelně daří vše spojit do smysluplného celku, ale ruku na srdce, kdo čekal něco jiného.

Závěrem musím vyloženě pochválit vizuální efekty, které Marvel v posledních letech moc nezvládá. Ty se povedly na výbornou. Jinak je ovšem, jak píši v titulku tohoto textu, Ironheart lepší, než jsme čekali, ale horší, než jsme alespoň někteří z nás tajně doufali. I tak si ale tuhle dekonstrukce superhrdinství můžete doma na gauči užít. Jen to spíš berte jako pětihodinový odpočinkový maraton. Nikoliv jako marvelovku, která vás, podobně jako nedávný seriálový Daredevil, příjemně zahřeje, ehm, u srdíčka.

Seriál Ironheart se zapíše do historie ještě jednou věcí, a to tím, že podobně jako WandaVision vlastně vůbec nedopadl pro hlavní hrdinku dobře. Já nevím, jak vy, ale mě postava Natalie celou dobu neskutečně štvala a nepobral jsem, kdo by s ní chtěl dobrovolně trávit čas. Natož pro ni obětovat něco, co mu možná bude chybět.