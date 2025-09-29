Lesní galerie u obce Brniště vznikla díky umělcům z Čech a Německa. Provedou vás po ní trolové, lesní bohyně a strážci lesa v různých podobách. Stezka je dlouhá jen něco málo přes kilometr a její druhou polovinu tvoří zase sochy dřevěné. I když se budete loudat, za hodinku jste zpátky na parkovišti.
Pekelné doly
Pokud si výlet chcete protáhnout, vydejte se směrem k Novému Boru. Po deseti minutách jízdy narazíte na peklo. Největší pískovcové podzemí v Evropě vám ho připomene hned z několika důvodu. Jeskyně se totiž proslavily například natáčením pohádky S čerty nejsou žerty. Po natáčení tu navíc zůstala speciální váha, na které se váží zlobivé děti. Jak moc mají zatěžkanou duši hříchy, mohou rodiče zjistit na Mikuláše. Zážitek je ale nutné si rezervovat na webu Pekelných dolů.
Unikátní jeskyní komplex připomínající Mordor, žije ale nejen na Mikuláše. Pekelné doly jsou totiž motorkářským klubem. Jezdci mohou navíc vjet i dovnitř a dát si něco v místním občerstvení. Pokud nevlastní jednostopou mašinu, nezoufejte. Auto necháte před branami pekla a do dolů se vydáte po svých. Za 60 korun si můžete prohlédnout strašidelné rekvizity. Nechybí mučírna ani čarodějnice. A pokud chcete zůstat na lince Pána prstenů, s trochu představivosti tu jeden z vchodů hlídá drak Šmak.
Bohatá historie
Rozsáhlé jeskyně vznikly v 18. století zásluhou hraběte Josefa Kinského z nedalekého Sloupu v Čechách. Ten založil zrcadlárny a k jejich provozu potřeboval kvalitní písek. Materiál se těžil v okolních pískovcových skalách, přičemž při hloubení zůstávaly v pravidelných rozestupech skalní pilíře.
Zlo, tentokrát ne pohádkové, tu našlo domov i během druhé světové války. Nacisté do zdejších jeskyní přestěhovali část válečné výroby a na podzim 1944 zde vězni vyráběli letecké kanóny
Tip na oběd
Pokud vás po výletu do pekla přepadne hlad, zamiřte do nedaleké sklárny Ajeto v Lindavě. Funguje tu Sklářská krčma, kde můžete posedět u oběda a přitom nahlédnout i do světa českého sklářství. Pivo dostanete do speciálního půllitru, který vznikl ve zdejší sklárně. Na čepu jsou dobroty z nedalekého Cvikova i z novoborského pivovaru Born. Ten vaří pivo exkluzivně krčmu. Unikátem je například Sklářská Osmička, kterou při práci pijí zdejší mistři řemesla.
.