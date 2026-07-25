Let It Roll opět ovládne Most. Přiveze Chase & Status i leteckou show nad jezerem

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  8:51
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K Let It Roll patří zahajovací show a vizuální efekty. | foto: LIR

Český festival Let It Roll patří mezi největší akce drum & bassové scény, letošní ročník se už podruhé uskuteční v Mostě. Akce otevře své brány ve čtvrtek 30. července ve 12 hodin. Hudební program napříč celým areálem skončí jednu hodinu po půlnoci a návštěvníci se hned první den dočkají několika výrazných momentů letošního ročníku.

Nad hladinou jezera Most se vůbec poprvé představí Flying Bulls Aerobatics Team. Čtveřice pilotů patří mezi absolutní světovou špičku letecké akrobacie a během svých vystoupení předvádí manévry létané v rozestupech na hranici fyzikálních možností. Během jedné show nalétají až 70 kilometrů, předvedou přibližně 38 akrobatických prvků a dosahují rychlosti až 420 km/h. Není proto překvapením, že jejich show každoročně hostí prestižní akce po celém světě od závodů formule 1 až po velké hudební festivaly.

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Novinkou jsou také živá vystoupení, jejichž sérii odstartuje Fox Stevenson s kapelou. Během čtvrtečního programu vystoupí také Netsky a Wilkinson, který představí nové album.

Chase & Status a další hvězdy

„Letos jsme se mnohem více zaměřili na samotnou dramaturgii programu a na to, jak fanouškům přinést opravdu unikátní zážitky. Drum & bass nyní obrovsky roste po celém světě a dostává se na hlavní stage největších festivalů. Zároveň ale víme, že naši návštěvníci jsou skuteční fanoušci žánru a očekávají od nás pečlivě kurátorovaný line-up. Právě na tom jsme letos stavěli,“ říká ředitelka festivalu Mína Havlatová.

Leteckou show předvede Flying Bulls Aerobatics Team.

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude britské duo Chase & Status, které se na Let It Roll vrací po třech letech a do Mostu přiveze také nový materiál z připravovaného alba. Významným momentem programu bude také návrat Pendulum LIVE, kteří na rozdíl od klasického DJ setu přivezou plnohodnotnou koncertní show. Do Mostu dorazí také Hybrid Minds, A.M.C nebo Modestep, kteří letos doplní trojici živých vystoupení. Chybět nebude ani česká premiéra projektu Control Alt Delete od Dona Diabla, nová MC & Vocalists Night v čele s držitelem ceny Grammy Flowdanem nebo oslava 30 let Drum&BassArena.

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Šest stagí, šest různých světů

Festival letos nabídne šest stagí. Návštěvníky čekají dvě venkovní, tři kryté a jedna plovoucí přímo na hladině jezera Most. Šestice hudebních scén přitom nepředstavuje jen jednotlivá pódia, ale svébytné světy. Zatímco Generator stojí v samotném srdci města Immortalz, Factory symbolizuje jeho průmyslovou sílu a Archive ukrývá historii celé planety. Sound Garden nabídne komornější atmosféru, Bass Shelter téměř nikdy nespí a PORT stage opět přenese hudbu přímo na hladinu jezera.

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Kempy se otevřou už ve středu

První návštěvníci budou moci do festivalového města dorazit už ve středu 29. července a pohodlně se ubytovat v kempech.

  • Samotný hudební program odstartuje ve čtvrtek v poledne.
  • Páteční a sobotní program pak naváže v pozdějších hodinách a stejně jako v minulém roce se protáhne až do noci.
  • Lístky jsou stále k dispozici v jednodenní i celofestivalové variantě.
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