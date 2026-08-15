Držením řidičského průkazu nikoho neohromíte. Když ale máte kolegu, který má papíry na letadlo, je to jiná.
Po roce 1989 byla každá celebrita středem pozornosti, když si udělala pilotní průkaz a navíc koupila vlastní letadlo. Od té doby se soukromé létání stalo relativně běžnou záležitostí, malé i velké hangáry jsou přeplněné letadly všech kategorií, za knipl usedají vyznavači vznášení se na křídlech.
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Redakční kolega Vilda sice éro nevlastní, ale protože průkaz má, půjčuje si ho. Momentálně jako člen letecké komunity v Rakovníku. Tak dlouho jsme si o umanutí pilotováním povídali, až jsem sebral odvahu a letěl s ním.
Pilot, ten těžký život má
Odmala se v naší rodině předává pohádka o červeném letadélku, které vymyslela moje maminka. Ultralight, kterým jsme se s Vildou vydali na aerovýlet, byl jen mírně šlehnutý červenou (ale jedno opravdu celé červené v rakovnickém hangáru také mají).
Zjistil jsem, že to i v opravdovém letištním životě chodí stejně jako v té pohádce. Piloti se o své stroje sami starají, umývají je, doplňují palivo, vytahují a ukládají do hangáru. Také po přistání je kontrolují (zapojil jsem se do mytí hran křídel od mušek). Pohádka nelhala. Jen letadélka (zatím) sama nelétají, alespoň ne tady v Rakovníku.
Výhodou sdílení redakce s majitelem piloťáku je, že si můžete naplánovat trasu podle přání. Takže jsem poprosil vydat se po místech, která mám projetá na kole. Naše trasa tedy vedla přes Slaný, Mělník, nad Kokořínem, na dohled Řípu, kolem Bezdězu a přes slavný vysílač na Ještědu až k Valdštejnovu pohádkovému zámku ve Frýdlantu. A zpět přes Litoměřice a Terezín zase na travnatou plochu rakovnického aeroklubu.
Už jste jeli stovkou po čerstvě zoraném poli?
Přiznávám bez okolků, že prvních třicet minut letu v ultralightu jsem si kladl otázku, zda to letadlo opravdu poletí a doletí.
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Kdo cestuje jen na dovolenou airbusy či boeingy, které se jednou dvakrát za celý let mírně otřesou, tady si připadám jako v přívěsném vozíku, který někdo připojí za terénní čtyřkolku a vyrazí úprkem po čerstvě zoraném poli. V rychlostech lehce nad stovkou to totiž ve vzdušných vrstvách hází v ultralightu podobně.
Na Lítačku do Ostravy? Z výšky to tak vypadá
Když si ale zvyknete a začne se vám pobyt pár set metrů nad krajinou líbit. Jeden zajímavý postřeh. Jednak si uvědomíte, jak je naše malá země opravdu malá, a i z ultralightu obhlédnete pěkný kus a jednak vás víc uhodí do očí to, co ze země není tak zřetelné. Například kam až jezdí autobusy pražské MHD zařazené do systému pražské integrované dopravy (PID).
„Piďáci“, snadno identifikovatelní podle červeno-šedivých karoserií, jsou zdálky a z výšky viditelní a díky nadhledu jich během letu zaznamenáte víc, než byste na ně natrefili za volantem. I proto se vám vkrade do hlavy myšlenka, jestli za pár let nebudeme my Pražáci jezdit na Lítačku až do Ostravy...
Takhle Česko neznáte
Během cesty není na povídání moc prostoru. Pilot musí jednak neustále sledovat okolí a vnímat upozornění na displeji navigace i z hlášení jiných letišť, jaká letadla se pohybují v jeho blízkosti. A také je v kabině pořádný hluk. Za chvíli však pochytím z éteru přesně naučenou pilotní mluvu. Je to jako z filmů nebo z nějakých počítačových her – Alfa Bravo Charlie – a podobně.