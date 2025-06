S trochou plánování a předvídavosti zvládnete balení na leteckou dovolenou levou zadní. Pokud si rovnou chystáte odbavovaný kufr, patří do něj vše, co nebudete během letu potřebovat. Tedy většina oblečení a boty, plážové doplňky nebo kosmetika o objemu nad 100 mililitrů. Tekutiny zabalte do igelitového sáčku pro případ, že by se při manipulaci s kufrem rozbily nebo vylily.

Jak ušetřit místo i nervy

Nejprve si vyskládejte oblečení na postel. Ideální je vybírat svršky tak, aby se daly mezi sebou snadno kombinovat, s pár kousky totiž vykouzlíte hned několik outfitů. Skladnější je oblečení rolovat, protože se nezmačká a ušetříte místo. Velkým pomocníkem jsou i obaly, vakuové sáčky nebo organizéry, díky kterým máte hned přehled, kde se co nachází. Odolejte pokušení ještě něco přidat. Pravděpodobně stejně všechno neunosíte a zároveň budete mít příležitost pořídit si nějaký módní suvenýr přímo v destinaci.

Sbalte si taky základní léky proti bolesti, nachlazení a potížím se zažíváním. Jestli cestujete mimo EU, přihoďte adaptér na zásuvku. Doklady si vyfoťte do mobilu, pošlete si je na mail nebo uložte v cloudu. Doma nechte nafukovací lehátka i slunečník, u moře se dají pořídit za pár korun nebo je mívají přímo na hotelu po předchozích hostech.

Nepodceňujte palubní zavazadlo

Do příručního zavazadla patří vše, co chcete mít vždy po ruce – doklady, peněženku, léky, mobil, cennosti, nabíječku, power banku či elektronickou cigaretu. „O palubním zavazadle přemýšlejte jako o nezbytné výbavě pro přežití prvního dne a připravte se na situaci, že by se odbavený kufr zpozdil. Uložte si do něj základní kosmetiku, spodní prádlo, tričko a plavky. Ušetří vám to spoustu nervů, pokud se kufr zatoulá,“ radí Jiří Spolek z cestovatelského portálu Zaletsi.cz.

Co na palubu nesmí

Bezpečnostní kontrola na letištích má jasná pravidla. Tekutiny lze převážet pouze v nádobách do 100 ml, všechny dohromady musí mít maximálně jeden litr a být v uzavíratelném průhledném sáčku. Patří sem i opalovací krém, zubní pasta, spreje nebo řasenka. Naopak jelení lůj nebo tuhý deodorant se mezi tekutiny neřadí. Dětská strava a mateřské mléko jsou výjimky, stejně tak léky a zdravotní pomůcky v tekuté podobě v originálním balení. K nim mějte připravené i lékařské potvrzení. U nůžek na nehty či nožíků pamatujte, že délka čepele nesmí přesáhnout 6 cm.

Zkušený cestovatel Jiří Spolek upozorňuje na častý chyták: „Lidé si do příručního zavazadla dávají i drahé parfémy nebo lahve s alkoholem. Ty ale bez milosti bezpečnostní kontroloři zabaví, pokud překročí povolený objem, i kdyby ještě nebyly otevřené. Buď je uložte do odbaveného zavazadla, nebo je nakupte až v duty-free zóně.“

Poškozený kufr ihned hlaste

Před odevzdáním kufr vyfoťte – jak zvenku, tak i zevnitř. Nezapomeňte na visačku s kontaktními údaji, jako je vaše jméno a telefonní číslo. Vyhněte se uvádění vaší adresy, která by mohla zlodějům usnadnit identifikaci vašeho bydliště. Pokud během letu dojde k poškození zavazadla, máte nárok na opravu nebo proplacení nového. „Jakmile si kufr přeberete ze zavazadlového pásu, ujistěte se, že všechna madla a kolečka drží a jsou funkční. Zkontrolujte, že nikde nemá praskliny, natržení, urvaná držadla, rozbitý zámek či jinou deformaci. Když zjistíte závadu, ihned ji nahlaste na přepážce Baggage Claim,“ radí Spolek.

Když se zavazadlo ztratí

I když se to nestává často, váš kufr se může zpozdit, nebo úplně zatoulat. Pokud ho po příletu nenajdete, ihned zajděte na letištní přepážku označenou jako Lost & Found, Baggage Claim nebo Baggage Services, které se většinou nachází v prostorách výdeje zavazadel. Na místě sepište reklamační formulář (Property Irregularity Report), k tomu musíte mít svou palubní vstupenku a odbavovací štítek od zavazadla. S identifikací kufru a doložením obsahu pomůžou i fotky, které jste pořídili před odletem.

Většina aerolinek zavazadlo najde do 48 hodin. Než ho ale přivezou, máte nárok na kompenzaci za základní věci, které si musíte koupit. „Každá letecká společnost řeší zpoždění zavazadel jinak. Některé cestujícím na letišti poskytnou sadu základních věcí, tzv. overnight kit. Jiné proplácejí náklady na to nejnutnější až zpětně, a to přiměřeně podle délky čekání. Všechny účtenky si proto pečlivě uschovejte,“ doporučuje Spolek.

Jestliže vaše zavazadlo nedorazí ani do 21 dnů od příletu, považuje se za ztracené a automaticky vzniká nárok na náhradu škody do výše 1250 eur.

Zbytečně se nestresujte

Cestování má být radost, ne maraton plný stresu. Mějte kvalitní kufr, střídmý seznam věcí a buďte předvídaví – ušetříte si nejednu patálii. Ať už vyrazíte k moři, do hor nebo za městskou turistikou, užijte si poznávání i lenošení a nenechte si zážitky ničím zkazit. A i kdyby se přece jen něco pokazilo, nyní už víte, jak situaci zvládnout s klidem a přehledem.